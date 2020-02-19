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Все про:обстріл (5987) Донбас (15344) Слідком РФ (140) операція Об'єднаних сил (2081)

 Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України

У силовому відомстві держави-агресора стверджують, що українські військовослужбовці нібито обстріляли Голубівське на Луганщині, пошкодивши 13 будинків і домоволодінь.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Так, у Слідкомі вважають, що напередодні, 18 лютого 2020 року, українські сили "здійснили масований артилерійський обстріл з великокаліберної зброї по об'єктах цивільної інфраструктури в селищі Голубівське міста Кіровська самопроголошеної Луганської народної республіки. У результаті було пошкоджено 13 будинків і домоволодінь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів, - СММ ОБСЄ

Ще один обстріл, у якому силові органи держави-агресора звинувачують захисників України, нібито відбувся 15 лютого. У Слідкомі запевняють, що тоді сили ООС обстріляли "селище шахти Трудівська міста Донецька" і поранили двох мирних жителів.

Слідчий комітет РФ час від часу звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців "за фактами обстрілів з важких озброєнь". Фактично ж справи проти українських військових порушено за відбиття російської агресії.

Читайте також: Держдеп США засудив агресію РФ на Донбасі і підтримав прагнення України до миру

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176678
 
 
 Топ коментарі
 
а кто там подпадает под юрисдикцию рашки? вот негра в нью-йорке копы подстрелили, не хочет ск рф тоже возбудиться?
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Война то гражданская в РФ выходит.
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Та какая разница, надо просто перестать стрелять...
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Разговор с ублюдками - слова на ветер. Только пуля их угомонит.
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Ось чому арахамія просив не поспішати з висновками.)))
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Арахамия так сказал, потому, что он знает, что военные говорят об одном убитом, потому, что его, еще живым, возле своих (сепарских) позиций подобрали сепары, и там не отвертется. При эвакуации он скончался, а труп находится у сепаров, и его через несколько дней надо будет забирать. Думаю это будет с видео и помпой. Возникает вопрос, что он там делал, а главное кто отдал команду на атаку. Да, и волонтеры, вчера, на Цензоре, писали о троих 200 и 4-300
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А вы, уважаемый, типа там были и всё видели своими глазами? типа очевидец? ну прям очередной диспетчер карлос! А если я скажу что была атака на наши два опорника, которые сепары таки захватили и при этом там остался наш тяжело раненый, которого не успели эвакуировать и они его потом добили? так что в жопу себе засуньте свои сказки, уважаемый.
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а кто там подпадает под юрисдикцию рашки? вот негра в нью-йорке копы подстрелили, не хочет ск рф тоже возбудиться?
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Они, очевидно, прогуляли в институте лекцию "Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц", причём всем следкомом сразу.
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После этого чурке зеленой ахремании ,расскажите ,а то он еще не в курсе кто напал и кто противник!
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Так по суті росія звинувачує Зе у військових злочинах. Тепер росія може подати Зе у всесвітній розшук Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины - Цензор.НЕТ 4246
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ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации

-- кацапи вважать їх своїм гражданскім насєлєнієм?
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А для какого они по Вашему паспорта свои двуглавопетушинные раздают?
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Какого хера название этой недостраны писать с боььшой буквы??? Вы там обкурились что ли?
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Расєя ніпрічьом?

Як одне чмо расєйське казало (т.з. депутат): "Данбас- ета асобий субьєкт расєйскай фідірациі".
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шо, таки получается нормально накрошили свинособак вчера)))
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Я чогось не розумію... А чого Монголія не вазбудила 2 -3 дела ?? Чи республіка Конго?
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Брать(опять) эти все "возбуждения" и тыкать носом в это всех этих мокронов, пока нос не помокреет у меркелей.
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ну...вот еще одно доказательство участия лаптеногих....сами палятся ))))
ибо каким местом следком рашки к конфликту (гражданской войне будто бы) в Украине?
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они уже давно спалились. Только они выгодный партнер для многих западных стран + спонсирование своих интересов деньгами (читай-подкуп) + ядерное оружие.

Итог - все закрывают глаза и желают то что им выгодно. А посмотрев на выбор украинского народа и оценив новую власть и ее действия, так вообще, забили на интересы Украины. И правильно сделали, по моему мнению. Дебилы должны сами за все платить.
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Молодці, рашковани. Швидко, нагло, активно. Дійово. Бравіссімо!

Не те що Зеля, що соплі жує, рашкованський попихач.
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Большинство военных наемников до90% имеют паспорт российской *********.
Так что война Донбассе у них гражданская еще 10 % наемников известной страны..
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Я не про те. Я про те, що поки Зеля соплі жує, рашковани знов нападають, цього разу вже пропагандою.
А наші тільки ниють у відповідь.
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а потом поймают украинца и предъявят обвинение, у них уже куча дел заведена
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маэстро Шмаркля-гундосый! Ваш выход! На коленях!
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и вазелин пусть не забудет. Хотя нет, без вазелина - пусть прочувствует хорошенько как ему засадят. Только обидно, что через него и остальным украинцам засадят по самые ......
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арахамии привет,пусть сьездит даст показания против ВСУ
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Бой на Донбассе подорвал все демагогии Зеленского, что война заканчивается или война закончена, а то путина хла прорвало испугался гражданской войны в своей *********, после того как 50млрд. должен выплатить юкосу по суду в гааге

а там счет от Украины выставят , уже обуви и одежды на весну не закупила паРаша хла - тот случай кода обувь и одежду не закупили в СЭВ и начался развал социализма..
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Сидят на бутылках, жрут с лопат, лепят всякую хрень из говна, срут в подъездах, - и твердят о величии.. ЙО.НУТЫЕ
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"Следком РФ России" - а поконкретнее - РФ или России?
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Всех российских офицеров отозвали с выходных для проведения наступления под Золотым, а их могли отозвать только по приказу в/ч в Новочеркасске.
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Это ты вот этому гавну зелёному расскажи:

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Цей следком справу проти Китая за короновірус ще не додумався відкрити?
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Видимо здорово им вчера врезали, что столько нытья и даже следком РФ России возбудил 2 дела против защитников Украины. Опять поедут гробы с оккупантами в Московию. Слава защитникам Украины!
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Там палка о 2 концах, кода убивали наемников хла с украинским паспортом - это одно, а когда с паспортом *********, то там через суд можно получить компенсацию 5 млн.. так они хотят это дело замылить
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.....а каким БОКОМ это ДРАННОЕ недогосударство имеет к Украине ??? они пускай ОТВЕТЯТ за Ичкерию !!! для начала ((((
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«Роснефть» вернула долги на $11 млрд и осталась почти без наличных
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«Мир», який Зеленський побачив в очах Путіна, призводить до загибелі українців на фронті
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Если за Юкос россиянам впаяли 50 миллиардов долларов, то сколько им влепят за Крым?
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У украинцев нет никакого исторического выбора, кроме как дать отпор или согласиться на присоединение своей страны к России. Если Зе и его сторонники этого еще не поняли, то очень скоро поймут
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чого кацапстан називає війну з Україною "громадянською" бо з 2014 він припинив визнавати кордони України захоплення Криму, і вважає що "один народ". Ось того таке безмежне втручання що слідком рф лізе своєю юрисдикцією на українську теріторію. І в цей час ЗЕро побачив в очах уйла "мир", а Арахамія не зрозумів хто там стріляє і куди на дамбасі. Клоуни приведуть кремлінів прямо в Київ.
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140лямов дэбильного стада вместе со свои йеобнутым следкалом Кацапии и всея ****** расеи!
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