 Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Так, у Слідкомі вважають, що напередодні, 18 лютого 2020 року, українські сили "здійснили масований артилерійський обстріл з великокаліберної зброї по об'єктах цивільної інфраструктури в селищі Голубівське міста Кіровська самопроголошеної Луганської народної республіки. У результаті було пошкоджено 13 будинків і домоволодінь", - йдеться в повідомленні.

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Ще один обстріл, у якому силові органи держави-агресора звинувачують захисників України, нібито відбувся 15 лютого. У Слідкомі запевняють, що тоді сили ООС обстріляли "селище шахти Трудівська міста Донецька" і поранили двох мирних жителів.

Слідчий комітет РФ час від часу звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців "за фактами обстрілів з важких озброєнь". Фактично ж справи проти українських військових порушено за відбиття російської агресії.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.