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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7105) комітет (246) Донбас (15344)

 Комітет Ради з нацбезпеки та оборони в закритому режимі заслуховує звіти щодо загострення на Донбасі, - "слуга народу" Безугла

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони вирішили закрити через заслуховування звіту про загострення на Донбасі.

Про це Безугла заявила журналістам перед засіданням комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні досить специфічне засідання, оскільки ми заслуховуємо звіти про загострення. Відповідно, воно проходить у закритому режимі", - сказала Безугла.

Відповідаючи на запитання, хто ініціював зробити засідання закритим, нардепка сказала: "У нас є встановлений порядок. Наприклад, якщо інформація має закритий характер, тобто вона має якийсь гриф, то, відповідно, вона обробляється в одному варіанті, якщо відкрита - опрацьовуємо інакше".

Також, за її словами, комітет розгляне питання звіту Кабінету міністрів.

Також дивіться: "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боєць ЗСУ про вчорашню атаку російських окупантів. ВIДЕО

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176677
 
 
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фурункул под названием Кодлан Коломойского на теле Украины пора удалять.
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эпоха открытости млин. видимо не хотят раскрывать количество погибших. какая там секретная информация в обстреле рашистами
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если там присуствует член ЗЖОП . то это всё равно что член Гос.Думы и какие там "закрытые" режимы.
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5 ноября 2019 "Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта.Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств." Вопрос к шобле- почему заседание проводите в Киеве, а не в Золотом, заодно снова пообщаетесь с местными жителями, как говориться- лучше один раз увидеть (своими глазками) чем сто раз услышать
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