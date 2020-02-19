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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (547) Зеленський (4569) Донбас (15344) Ортагус (5)

 Держдеп США засудив агресію РФ на Донбасі і підтримав прагнення України до миру

Державний департамент США засуджує дії російських окупантів на Донбасі, які розходяться з узятими нею зобов'язаннями в межах Мінських угод.

Про це повідомила речниця Держдепу Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати разом зі своїми партнерами і союзниками засуджують останню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо прагнення президента Зеленського до миру і закликаємо Росію негайно розпочати дотримуватися зобов'язання про припинення вогню, взятого в межах Мінських угод", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Держдеп США засудив агресію РФ на Донбасі і підтримав прагнення України до миру 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176676
 
   
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Осудили? И все? "глубокий зевок -" мда, как и ожидалось.
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