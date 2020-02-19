 Завтра у Києві відбудуться заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, затверджено відповідний план урочистих та меморіальних заходів, проведення церемоній покладання квітів, поминальні молебні.

Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015, День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого.

20 лютого офіційні заходи у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні відбудуться на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Цього дня заходи також проведуть у Колонній залі КМДА.

Окрім того, 20 лютого о 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться мистецький громадсько-політичний захід "Майдан. Територія Свободи".

До 20 серпня триватиме виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних" на Майдані Незалежності.

Урочисті та меморіальні заходи за участю представників органів влади та громадськості, організація церемоній покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Героїв Небесної Сотні протягом лютого тривають у всіх районах столиці.

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Так само триватимуть тематичні просвітницькі заходи у закладах культури міста Києва: виховні години, бесіди, книжкові та ілюстративні виставки тощо.

У закладах освіти Києва в лютому організовуватимуть тематичні заходи: уроки пам’яті, перегляд документальних фільмів, покладання квітів учнівськими колективами до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та екскурсії місцями пам’яті Героїв Небесної Сотні.

20 лютого обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та внесуть відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів масової інформації.