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 Київські новини, Суспільство
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Все про:КМДА (775) пам'ять (670) Небесна Сотня (269)

 Завтра у Києві відбудуться заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, - КМДА

У Києві 20 лютого відбудуться урочисті та меморіальні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, затверджено відповідний план урочистих та меморіальних заходів, проведення церемоній покладання квітів, поминальні молебні.

Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015, День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого.

20 лютого офіційні заходи у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні відбудуться на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Цього дня заходи також проведуть у Колонній залі КМДА.

Окрім того, 20 лютого о 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться мистецький громадсько-політичний захід "Майдан. Територія Свободи".

До 20 серпня триватиме виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних" на Майдані Незалежності.

Урочисті та меморіальні заходи за участю представників органів влади та громадськості, організація церемоній покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків на честь Героїв Небесної Сотні протягом лютого тривають у всіх районах столиці.

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Так само триватимуть тематичні просвітницькі заходи у закладах культури міста Києва: виховні години, бесіди, книжкові та ілюстративні виставки тощо.

У закладах освіти Києва в лютому організовуватимуть тематичні заходи: уроки пам’яті, перегляд документальних фільмів, покладання квітів учнівськими колективами до пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні та екскурсії місцями пам’яті Героїв Небесної Сотні.

20 лютого обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та внесуть відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів масової інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176670
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра треба по усій Україні, в містах та селах провести акції з вшанування Небісної Сотні.
Патріоти, єднаймося!
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Но есть и в этом позитив.

Небесная сотня не видит нынешнего позора капитуляции и дибилизма.

Небесная сотня не видела, как 73 процента променяли Украину на обещания коммуналки.
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Завтра в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, - КГГА - Цензор.НЕТ 6490НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ, НИЗЬКИЙ ВАМ ПОКЛОН! ВИ ЗАВЖДИ З НАМИ!
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Боже,такі втрати найкращих людей України, війна. І все це для того , щоб до влади прийшло Зєйло.
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Штааа? Що ти мелеш? Крим расєйка намагалась окупувати ще при Кучмі, не пройшло. А днр коли почали пропагувати? У 2006 орки вже тренувались із зброєю під цими прапорами. Отже не мели дурні.
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Завтра треба по усій Україні, в містах та селах провести акції з вшанування Небісної Сотні.
Патріоти, єднаймося!
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мені вже достатньо, що "рюсвесна" аж слиною заливається з приводу цього "шедевру".
Фальшивки були в усі часи, головне - це Вам навчитися відрізняти лайно від мармеладу.
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Но есть и в этом позитив.

Небесная сотня не видит нынешнего позора капитуляции и дибилизма.

Небесная сотня не видела, как 73 процента променяли Украину на обещания коммуналки.
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Тебе больше по душе олигарх, министр времен януковича?
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Точно больше, чем шут Януковича и агент ФСБ.
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Так просто это не пройдет. Опять какую-то гадость организуют, пока "дерьмокомандувач" будет приходит в чувство после дозы.
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Завтра в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, - КГГА - Цензор.НЕТ 6490НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ, НИЗЬКИЙ ВАМ ПОКЛОН! ВИ ЗАВЖДИ З НАМИ!
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
Слуга народу Максим Бужанський відмовився вшановувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані.

Падло представляє в Раді інтереси свого виборця. Його виборець також не шанує ані загиблих на Майдані, ані загиблих захисників на Донбасі, ані українську культуру, історію, мову.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1230097780426801159
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