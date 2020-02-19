 Ми не можемо зараз жодне питання винести на голосування, - "слуга народу" Корнієнко відкидає можливість проведення в Раді "аграрної ночі"

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.
За його словами, зараз нардепи не можуть ухвалити процедурне рішення про продовження засідання парламенту.
"Ми не можемо, на жаль, зробити процедурні рішення. Тобто ми перебуваємо у розгляді питання. Ми можемо тільки продовжувати розглядати правки", - заявив парламентар.
Нардеп пояснив, що продовження пленарного засідання до ночі може бути розцінено як порушення закону "Про регламент Верховної ради".
"Це все процедурні рішення. Ми не можемо зараз жодне питання винести на голосування. Ми дотримуємося трактування, що це буде порушенням регламенту", - додав він.
С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара.
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава.
Пошел воевать,
Чтоб землю в Украйне
Зебилам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Украйна, Украйна,
Украйна моя!» (С)
І при цьому більшість українців спокійно на це дивиться.
Сюр!