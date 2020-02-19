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 Політика України
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 Ми не можемо зараз жодне питання винести на голосування, - "слуга народу" Корнієнко відкидає можливість проведення в Раді "аграрної ночі"

У фракції "Слуга народу" відкидають можливість проведення подовженого пленарного засідання парламенту для розгляду закону про ринок землі, оскільки це можуть розцінити як порушення регламенту.

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

За його словами, зараз нардепи не можуть ухвалити процедурне рішення про продовження засідання парламенту.

"Ми не можемо, на жаль, зробити процедурні рішення. Тобто ми перебуваємо у розгляді питання. Ми можемо тільки продовжувати розглядати правки", - заявив парламентар.

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Нардеп пояснив, що продовження пленарного засідання до ночі може бути розцінено як порушення закону "Про регламент Верховної ради".

"Це все процедурні рішення. Ми не можемо зараз жодне питання винести на голосування. Ми дотримуємося трактування, що це буде порушенням регламенту", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176664
 
 
 Топ коментарі
 
исключают возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
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Ну тогда вас самих могут куда-то вынести ... Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 2573
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Они боятся голосовать за явно рептилоидные антинародные законы, которые им пишут хозяева из-за границы, то есть масоны или предлагает Кремль.Значит в слуги пробрались и некоторые честные люди,какими -то окольными путями. Но Арахамская скотина давит на всех и подсовывает слугам голосовать масонскую гнилую гадость.
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Конечно ,пэтю то с бандой вынесли аж бегом ... Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 9033
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исключают возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
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Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара.
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава.
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"Аграрную ночь" проведут Ярёменко с проститутками, Корниенко с пизирём и Кива сам с собой.
Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 4206
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Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Украйне
Зебилам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Украйна, Украйна,
Украйна моя!» (С)
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Странно , что внесено всего 4 тыщи, а не 32тыщи поправок.В каждую букву -по 5 правок с дебатами и голосованием по процедуре.Урок украинского правового дебилизма предыдущего.И можно было бы рассматривать эти правки до конца следующего созыва Рады.С оплатой зарплаты и всег забаганок ЮВТ,ОПЗЖ,Голоса и ЕС.Не зря ПАСЕ послало Украину с её аналогичными правками сразу в 5 букв.При Пете это было.
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у більшості своєї неукраїнське бидло у Верховній Раді намагається якможна скоріш продати українську землю.
І при цьому більшість українців спокійно на це дивиться.
Сюр!
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