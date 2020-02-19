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 Політика України, Суспільство
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 Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

Охорона евакуйованих з китайського Уханя громадян, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, буде забезпечена, зокрема, для недопущення щодо них провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив під час брифінгу.

"Об'єкт, який прийматиме цих громадян, буде забезпечено охороною, достатньою для того, щоб інфекція не поширилася з одного боку, і щоб щодо цих людей не було вжито ніяких провокацій", - сказав він.

Крім того, він додав, що Міністерство охорони здоров'я тримає ситуацію на контролі та моніторить її щогодини.

Також читайте: Літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом, - Гончарук

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Читайте також: Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З аеропорту евакуйованих із Китаю українців відвезуть співробітники ДСНС

Раніше Гончарук повідомив, що літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176662
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, чтобы они встретились с Оманским Мародером. А мы будем надеяться.
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Головне - постачать їм їжу і спиртне, без перебоїв, щоб не вийшло, як в Росії, коли баба, перебуваючи на карантині, втекла, щоб купить горілки...
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и самолет охраняйте тоже а то сожгут ни дай Бог)
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Ага. Отряд зеленых жаб на самокатах. Страшная сила.

Нет такой ситуации, из которой зеленое быдло не сумело бы выйти с позором.
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Не всіх гончаруків,ще, вірус підчистив. Більше охорони, менше податків платитимемо Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3729
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Главное, чтобы они встретились с Оманским Мародером. А мы будем надеяться.
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схрестив пальці,на усіх кінцівках...
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Головне - постачать їм їжу і спиртне, без перебоїв, щоб не вийшло, як в Росії, коли баба, перебуваючи на карантині, втекла, щоб купить горілки...
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и самолет охраняйте тоже а то сожгут ни дай Бог)
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А в свойому будинку розмістити?Ччи Бубочці слабо? Можно в краворож'і,як прохання всіх украінців.Якщо Терпіла направить іх в Західні області,то це буде прояв ненависті Шмарклі до "біндер".
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Охранять и сторожить аки зверей неведанных ... Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4116
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Ради нескольких десятков непонятно больных или небольных подставлять несколько десятков миллионов жителей Украины, а если они больны, то их кто-нибудь знает, как лечить, это же какая опасность для украинцев, тут после обыкновенного гриппа люди умирают...
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Нормальная страна - не раша - обязана спасать своих граждан. И тех, кто пытается эвакуироваться из Китая, и остальное население. Но самокакт тут не поможет: нужно работать уметь. А скалецкая с гончаруком не умеют. Погубят всех нах.
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Вот именно, мы НЕ НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА.

Страна должна эвакуировать не подвергая опасности миллионы людей.

Когда на город 16 боксов и на всю Украину 50 аппаратов вентиляции лёгких это преступление против нац безопасности.

И на счёт эвакуации: "В 1918-1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты[1]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли[2], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества" - Википедия.

Зачем переносить вирусы, а может быть ещё более опасный и смертоносный вирус по всему миру????

Если во-первых у людей в изолированном помещении где они сидят, заказывая еду на дом и обрабатывая ее, меньше шансов заболеть, чем в самолёте с общим сан узлом, и они подвергают опасности СОТНИ МИЛЛИОНОВ, а в случае особо агрессивного вируса весь мир.

Спец защита в самолёте не является гарантией отсутвия заражения, в Китае врачи болеют и умирают несмотря на скафандры.

В СЛУЧАЕ ДРУГОЙ ЭПИДЕМИИ, С ТАКИМ ПОДХОДОМ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБРЕЧЕНО.
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Страна должна спасать своих граждан. Тчк. Но спасать тоже нужно уметь. Нужен нормальный карантин: периметр, канализация замкнутого типа, охрана в "скафандрах", доставка продуктов, т.п. А зеленая слизь ничего не умеет вообще. Зеленая слизь превращает в дерьмо все, к чему прикасается.
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спасать, но с умом и ответственностью за жизни и других граждан Украины, а то еще и другие "умные" государства их используют.
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Значит эти СУКИ, ТВАРИ не выбрали места, которое удовлетворяет требованиям людей, лишает их права на здоровый образ жизни!
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лишает их права на здоровый образ жизни!\\\\\\\\\\\

право на.... что? прекращается там где возможно нарушение право на то же самое право но для других

Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7389
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Тебя, козла, осёл ещё не довёл на бойню! Тряси бородой й радуйся!
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нё знаю, но ваша агрёссия на распространённую фамилию вызываёт грусть Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6133
по тёмё стать ёсть че сказать?
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Путин не может подкинуть "колбочку" по прилету и сказать: , оно само, давайте введу?
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*** хотят уничтожить страну без войны.
Ох уж зедебилы.
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Хочешь взять Украину голыми руками, достаточно одного китайца прислать с заразой.
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Я всегда фигел с зебилов, но тут совсем офигел. Не проще ли было снять отдельный отель в самом Китае (не в заражённой зоне), провести там карантин под присмотром украинских медиков, а потом привезти домой гарантированно здоровых людей? По деньгам точно дешевле, по рискам ниже в тысячи раз. Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9031
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_Никаких гарантий что после отеля никто не заразился бы в процессе передвижения по кетаю, чтобы "привезти домой гарантированно здоровых людей".
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Президент - гарант безопасности, когда скалецкая говорит, что мы должны сочувствовать эвакуированным, то она и президент должны вспомнить, что они прежде всего должны ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ и если нет это держ зрада.

На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.

Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.

30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.

Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.

Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.

ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.

Акция избавимся от слабых и пенсов.

Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.

ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
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Читал, что один тест стоит около 1800 евро . ( это две недели назад ) . Проверить негде. Если так, то понятно, почему их не закупают больше , а вирус будут определять лакмусовыми бумажками.
То и были непонятки со Скелецкой . То тесты есть , то на таможне, а теперь непонятно где. Кто ж такие деньжищи будет просто так разбазаривать. Тесты, то для избранных.
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Почти все страны вывезли своих граждан из Китая, и это нормально, и никаких скандалов.
Когда такое было, чтоб украинцы бросали в беде соотечественников?
Кто руководит этими провокациями?
Что за антидемократический вирус поразил украинское общество?
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Сколько тест систем на всю страну? Чтобы вывозить кого-то нужно гарантировать безопасность всем.
Врачи, несмотря на защиту болеют, умирают, переносят, а они даже этих разместить не могут.

И что там на счёт большинства стран?
Мы эвакуируем вместе и граждан Норвегии и Израиля и Аргентины, там ниже статья, как отстойник без риска для других стран.
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Медицина говорит, что если в течение 14 дней не появятся симптомы, предполагаемый пациент здоров. О здоровом носительстве коронавируса в медицинской мировой литературе не сообщается.
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В Тайване умер человек заразившихся от носителя, который переносил вирус без симптомов.

В Японии тех кого выпускают с лайнера ТЕСТИРУЮТ, даже после карантина и тестировали через день,чтобы не заражать других, потому что на лайнере (и в санатории нет изоляции как в боксах).

ВРАЧИ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ОДЕЖДУ ТОЖЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬСЯ и все может проходить БЕЗ СИМПТОМОВ, но они могут уже заразить свои семьи.

Те кто их повезет и будет пользоваться туалетом в самолёте общим, тоже в опасности в случае наличия носителя.
Потом поедут в семьи к детям, старикам родителям.

Напомню, 30 тестов на всю страну, 50 аппаратов вентиляции легки по 16 боксов на крупные города.

В больницах ни ваты ни марли ни зелёнки.
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А теперь представим, один человек переносит инфекцию без симптомов, на 7 день заражает соседа по номеру, в санатории нет вентиляции как в боксах, через 14 дней они выходят, на 14 день тот заболевает, но инфекция уже разнесена в семьях, в транспорте в магазине. Привет эпидемия, а в случае если у нас нет средств и возможностей как у Китая.
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манечка, ты можешь *представлять * целыми днями, а я человек занятой. Посмотрю новости , поем и на работу.
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Кто все?
Штаты не вывезли, и это при их медицине.
Мы ж имеем какую то дуру в качестве министра и дебила в качестве гидранта, потому и вывозим.
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Штаты вывезли. Но штаты умные, у них карантином военные занимаются. А не придурки на самокатах.
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Не вывезли.
Они взяли только тех, у кого нет никаких признаков заражения.
А если там сопельки или головка болит - оставили китайцам
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США уже эвакуировали из Китая всех своих дипломатов и граждан.
А вы всё фейками занимаетесь!
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https://www.fanpage.it/esteri/coronavirus-usa-dichiarano-emergenza-sanitaria-nazionale/
Читай, ещё в январе США начали эвакуировать из Китая своих граждан и устанавливали для них 14-дневный карантин. И даже на цензор подавали это в новостях.
Не верьте вашим методичкам неизвестно от кого.
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В США есть тесты, в Японии их проверяли после карантина и поселили их на военную базу!!!в США есть возможность реагировать и деньги в случае эпидемии.

Это у вас методичка.

Кстати, приезжайте к нам и сердитесь возле места где их поселят, прежде чем высказываться на тему и детей привезите.
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У меня и собственных пациентов предостаточно. Но и украинские врачи, мои коллеги, не уступают европейским. Кстати, в Украине имеются тесты и передовые методики. Так что не истерите и не занимайтесь дезинформацией, цапы.
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http://www.viaggiaresicuri.it/country/USA
Вот ещё сообщение о правилах вывоза американских граждан из Китая. Статья опубликована 6 дней назад.
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будут/ слово Будут главное слово в обращениях слуг народа Коломойского к украинцам.
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Провокация - это то, что оно сейчас сказало!
Кто-то собирается проявлять агрессию к нашим людям?
Что за бред? Или спланированное нагнетание, чтобы отвлечь от наступления х..ла, наших погибших и провала экономики?
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пэпик так ненавидит украинцев за их выбор, что на всё готов. Это такая холера, что пока его не изолируют, спокойствия не ожидать.
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