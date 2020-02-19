 Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив під час брифінгу.
"Об'єкт, який прийматиме цих громадян, буде забезпечено охороною, достатньою для того, щоб інфекція не поширилася з одного боку, і щоб щодо цих людей не було вжито ніяких провокацій", - сказав він.
Крім того, він додав, що Міністерство охорони здоров'я тримає ситуацію на контролі та моніторить її щогодини.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.
Раніше Гончарук повідомив, що літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом.
Нет такой ситуации, из которой зеленое быдло не сумело бы выйти с позором.
Страна должна эвакуировать не подвергая опасности миллионы людей.
Когда на город 16 боксов и на всю Украину 50 аппаратов вентиляции лёгких это преступление против нац безопасности.
И на счёт эвакуации: "В 1918-1919 годах (18 месяцев) во всём мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты[1]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли[2], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества" - Википедия.
Зачем переносить вирусы, а может быть ещё более опасный и смертоносный вирус по всему миру????
Если во-первых у людей в изолированном помещении где они сидят, заказывая еду на дом и обрабатывая ее, меньше шансов заболеть, чем в самолёте с общим сан узлом, и они подвергают опасности СОТНИ МИЛЛИОНОВ, а в случае особо агрессивного вируса весь мир.
Спец защита в самолёте не является гарантией отсутвия заражения, в Китае врачи болеют и умирают несмотря на скафандры.
В СЛУЧАЕ ДРУГОЙ ЭПИДЕМИИ, С ТАКИМ ПОДХОДОМ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБРЕЧЕНО.
право на.... что? прекращается там где возможно нарушение право на то же самое право но для других
по тёмё стать ёсть че сказать?
Ох уж зедебилы.
На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.
Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.
30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.
Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.
Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.
ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.
Акция избавимся от слабых и пенсов.
Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.
ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
То и были непонятки со Скелецкой . То тесты есть , то на таможне, а теперь непонятно где. Кто ж такие деньжищи будет просто так разбазаривать. Тесты, то для избранных.
Когда такое было, чтоб украинцы бросали в беде соотечественников?
Кто руководит этими провокациями?
Что за антидемократический вирус поразил украинское общество?
Врачи, несмотря на защиту болеют, умирают, переносят, а они даже этих разместить не могут.
И что там на счёт большинства стран?
Мы эвакуируем вместе и граждан Норвегии и Израиля и Аргентины, там ниже статья, как отстойник без риска для других стран.
В Японии тех кого выпускают с лайнера ТЕСТИРУЮТ, даже после карантина и тестировали через день,чтобы не заражать других, потому что на лайнере (и в санатории нет изоляции как в боксах).
ВРАЧИ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ОДЕЖДУ ТОЖЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬСЯ и все может проходить БЕЗ СИМПТОМОВ, но они могут уже заразить свои семьи.
Те кто их повезет и будет пользоваться туалетом в самолёте общим, тоже в опасности в случае наличия носителя.
Потом поедут в семьи к детям, старикам родителям.
Напомню, 30 тестов на всю страну, 50 аппаратов вентиляции легки по 16 боксов на крупные города.
В больницах ни ваты ни марли ни зелёнки.
Штаты не вывезли, и это при их медицине.
Мы ж имеем какую то дуру в качестве министра и дебила в качестве гидранта, потому и вывозим.
Они взяли только тех, у кого нет никаких признаков заражения.
А если там сопельки или головка болит - оставили китайцам
А вы всё фейками занимаетесь!
Читай, ещё в январе США начали эвакуировать из Китая своих граждан и устанавливали для них 14-дневный карантин. И даже на цензор подавали это в новостях.
Не верьте вашим методичкам неизвестно от кого.
Это у вас методичка.
Кстати, приезжайте к нам и сердитесь возле места где их поселят, прежде чем высказываться на тему и детей привезите.
Вот ещё сообщение о правилах вывоза американских граждан из Китая. Статья опубликована 6 дней назад.
Наоборот, США эвакуировали с задержанного корабля уже заражённых 14 человек!
Кто-то собирается проявлять агрессию к нашим людям?
Что за бред? Или спланированное нагнетание, чтобы отвлечь от наступления х..ла, наших погибших и провала экономики?