 "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану. АУДIО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис було опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

Запис датовано 16 серпня 2019 року.

Як повідомляє "Трубу прорвало", сам Курись в 2013 році був призначений Портновим губернатором Миколаївської області і в розмові називає Портнова "товаришем", а також розповідає, що неофіційно працює в одній з держустанов. Він також пропонує "поклеїти" всі експертизи і рішення у справах Майдану.

Також читайте: Труба шукав, як догодити і минулій, і новій владі, - Луценко

Труба: на вашу думку, що робити з майданівськими справами? Варіантів два: перший варіант - це суто справи, які стосуються Майдану, залишити у відділі Генеральної прокуратури.

Курись: це треба змінити в частині закон який-небудь, прописати ...

Труба: перехідні, напевно, положення. Або якщо передавати їх сюди вирішити питання з переходом слідчих.

Курись: треба ще дивитися, хто там слідчий. Хто там розслідує ці справи. Якщо вам передадуть зараз Горбатюка, що ви будете з ним робити?

Труба: ніколи.

Курись: але, якщо у нас є закон про амністію однієї сторони, по ідеї, для того, щоб вирівняти у нас все, треба ухвалити закон про амністію з іншої сторони. Або скасувати той закон і тоді притягати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів. Правильно? Інакше я не знаю, яким чином. Тобто, ми розслідуємо одну частину, а іншу частину ... Скільки у нас загинуло міліціонерів? Під сорок чоловік

Труба: так, десь так

Курись: і плюс ми знаємо, хто стояв за цим всім ... Теж, мені здається, це буде якась політична воля, як у нас багато останнім часом вирішується.

"Під час розмови зв'язковий Портнова дає зрозуміти, що саме ця справа цікавить "людину". Труба ж пропонує бути обережним, щоб його ніхто не помітив у ДБР", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепер будемо #башити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО