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 Політика України
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Все про:злочини проти Майдану (94) Труба (264) ДБР (889)

 "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану. АУДIО

Люди з голосами, схожими на голоси глави ДБР Романа Труби та експрокурора Миколаївської області, обговорюють розслідування справ Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис було опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

Запис датовано 16 серпня 2019 року.

Як повідомляє "Трубу прорвало", сам Курись в 2013 році був призначений Портновим губернатором Миколаївської області і в розмові називає Портнова "товаришем", а також розповідає, що неофіційно працює в одній з держустанов. Він також пропонує "поклеїти" всі експертизи і рішення у справах Майдану.

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Труба: на вашу думку, що робити з майданівськими справами? Варіантів два: перший варіант - це суто справи, які стосуються Майдану, залишити у відділі Генеральної прокуратури.

Курись: це треба змінити в частині закон який-небудь, прописати ...

Труба: перехідні, напевно, положення. Або якщо передавати їх сюди вирішити питання з переходом слідчих.

Курись: треба ще дивитися, хто там слідчий. Хто там розслідує ці справи. Якщо вам передадуть зараз Горбатюка, що ви будете з ним робити?

Труба: ніколи.

Курись: але, якщо у нас є закон про амністію однієї сторони, по ідеї, для того, щоб вирівняти у нас все, треба ухвалити закон про амністію з іншої сторони. Або скасувати той закон і тоді притягати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів. Правильно? Інакше я не знаю, яким чином. Тобто, ми розслідуємо одну частину, а іншу частину ... Скільки у нас загинуло міліціонерів? Під сорок чоловік

Труба: так, десь так

Курись: і плюс ми знаємо, хто стояв за цим всім ... Теж, мені здається, це буде якась політична воля, як у нас багато останнім часом вирішується.

"Під час розмови зв'язковий Портнова дає зрозуміти, що саме ця справа цікавить "людину". Труба ж пропонує бути обережним, щоб його ніхто не помітив у ДБР", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176657
 
   
 Топ коментарі
 
Не рассказывай сказки зебил. На Майдане люди защищались от произвола мусоров. Самооборона нигде не наказывается.
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Все это басни... мусорам на тот момент никаких снайперов не нужно было, они и так ненавидели Майдан. Большинство мусоров на тот момент были пророссийскими мразями и вели себя соответсвенно.
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Кстати российские снайпера, стреляющие с отеля Украина по милиционерам, с целью накаливания обстановки были реальностью.
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етому бужанскому теперь одна дорога-на гиляку
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Бити, викрадати людей і вбивати першими почали т.з правоохоронці. Першу кров пролили саме мусора. Замісь гумових куль стріляли спецпатронами для вибивання замків і руйнування двигунів авто, з "Фортів", якими вбили Нігояна і Жизнєвського.
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Не все так просто. Это была хорошо организованная спецоперация, мусора даже не знали чем стреляли. Есть видео , где силовик стреляет с помпы и потом удивляется , почему такая отдача большая, от резины значительно меньше. Им подкинули патроны боевые в перемешку и они были уверены , что стреляют резиновыми пулями. Нигояна и Жизневского убивали спецслужбы Кремля умышленно, необходимо было перевести мирный Майдан в кровавый, для реализации последующего иудейско-кремлевского сценария.
Со стороны Майдана под пули людей повели провокаторы Коба и др.
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Як він міг сплутати марковані відповідним чином патрони коли заряджав свою рушницю ? Патрон з гумовою кулею має помітно відрізнятися від патрона з металевою кулею.
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Перестаньте сказать! Патрон 12-го калибру с резиновой пулей или резиновой картечью (котрый, практически почти как холостой по весу) и патрон 32-45 граммовой навеской или пулей, по весу в руке не различит разве что параноик! Все они прекрасно понимали и делали! Не зря их подтягивали с ДРУГИХ областей (Херсон, Харьков и проч.)
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Без Майдана невозможно было бы реализовать планы Кремля и их иудейских кураторов по расчленению Украины. Майдан был инсперирован специально через избиение студентов, а люди вышли осознанно, что бы прогнать уголовника Януковича. Для этого Януковича и ставили, что бы против него было легче организовать Майдан и аннексировать Крым.
Сейчас тоже повторяется с Зеленским - все идет к новому Майдану и гражданскому конфликту.
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Стрелявший по людям выполняющих свой долг это провокаторы которые вызывают ответный огонь по мирным людям (должны нести наказания так же как и те что стреляли по безоружным).
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долг это служить народу Украины,а не выполнять злочинные наказы
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перевірені петині кадри
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Тот кто стрелял в милицию - преступник. Тот кто стрелял в безоружных на Майдане преступник.
То что Украина пожала такие кровавые жныва - закономерность. В 2010 году спокойно допустили на президенство трижды судимого уголовника и опозорили Украину на века. Вот и пришлось за это отвечать до сих пор кровью.
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кто стрелял в милицию?факты?расследования?
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В милицию стреляли спецслужбы Кремля и один идиот который сам заявил что стрелял с АК и убил офицера.
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кто этот идиот где вы взяли такую информацию?
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Идиот Иван Бубенчик сам рассказал как стрелал с АК и убил миллиционера. Ищите в сети инфу и видео. Это провокатор. Возможно его уже убрали.
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живий ще. І кому потрібно його замочити? - риторичне питання.
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Slava Zitomirskiy 1c632945,ты дурак? если бы не Иван Бубенчик и такие как он, Революция Гидностi не победила бы
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Тот кто стрелял в ментов защищался, и в любой стране человек имеет право защитить свою жизнь, если на него нападает преступник. А в нормальных странах государство ещё и выплачивает моральную компенсацию если нападавшим оказался представитель закона, за то что на работу взяли преступника и не обеспечили ваше право на защиту, а наоборот защитник вместо защиты стал угрозой вашей жизни.
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Та ми вже зрозуміли що до влади допались реваншисти, московські гниди та підлабузники.
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трубой по яйцам в перспективе получит100% горнист...
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Ось і поступ в справах Майдану і ******* сотні, про яку волав Зєля на стадіоні- де результат
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Ну Зеля на то и Зеля, что с клоуна взять. А что твои в Амэрике рассказывают, давай, не стесняйся. Кинишку сняли? "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 1911

...В фильме есть и так называемые "грузинские снайперы" и грузинский генерал Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких граждан Грузии к расстрелам на Майдане.
Также на экране фигурирует неизвестный человек в маске заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.«Приказ был стрелять по «Беркуту» и людях, провоцировать хаос. Это началось 20 числа примерно в восьмом утра … Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Затем мы изменили позицию, я взял винтовку. И так мы перестреляли все пять патронов», - заявил неизвестный.
На вопрос автора фильма: от кого он скрывает лицо, человек в маске ответил: "От тех, кто давал приказ стрелять".

По словам "грузинских снайперов", их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который позже стал командиром "Грузинского легиона".
В Киев они приехали по поддельным паспортам. А к организации стрельбы на Майдане, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле "Украина" и за снабжение оружием...
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Anton Papayev fa9ebdee,нафига ты нам тут ********** фейк втираешь?

если полно видео,где видно как беркут с автоматами и снайперскими винтовками стреляли про майдановцам!
"Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 1790
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коли вже викладуть аналогічні записи з голосом Зе-клована?
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А у ментов были пулевые ранения?
Брехня!
Или самострелы.
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давно уже было ясно,что Труба пляшет под дудку Портнова за ********** серебряники
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Депутат от СН Бужанский, антиукраинская мразь, в зале ВР не встал , когда все встали ,чтобы почтить память погибших на Майдане.
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так кажутьб журики, що не встали і зажопівці всі поголовно!
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