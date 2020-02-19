 "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану. АУДIО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис було опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало".
Запис датовано 16 серпня 2019 року.
Як повідомляє "Трубу прорвало", сам Курись в 2013 році був призначений Портновим губернатором Миколаївської області і в розмові називає Портнова "товаришем", а також розповідає, що неофіційно працює в одній з держустанов. Він також пропонує "поклеїти" всі експертизи і рішення у справах Майдану.
Труба: на вашу думку, що робити з майданівськими справами? Варіантів два: перший варіант - це суто справи, які стосуються Майдану, залишити у відділі Генеральної прокуратури.
Курись: це треба змінити в частині закон який-небудь, прописати ...
Труба: перехідні, напевно, положення. Або якщо передавати їх сюди вирішити питання з переходом слідчих.
Курись: треба ще дивитися, хто там слідчий. Хто там розслідує ці справи. Якщо вам передадуть зараз Горбатюка, що ви будете з ним робити?
Труба: ніколи.
Курись: але, якщо у нас є закон про амністію однієї сторони, по ідеї, для того, щоб вирівняти у нас все, треба ухвалити закон про амністію з іншої сторони. Або скасувати той закон і тоді притягати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів. Правильно? Інакше я не знаю, яким чином. Тобто, ми розслідуємо одну частину, а іншу частину ... Скільки у нас загинуло міліціонерів? Під сорок чоловік
Труба: так, десь так
Курись: і плюс ми знаємо, хто стояв за цим всім ... Теж, мені здається, це буде якась політична воля, як у нас багато останнім часом вирішується.
"Під час розмови зв'язковий Портнова дає зрозуміти, що саме ця справа цікавить "людину". Труба ж пропонує бути обережним, щоб його ніхто не помітив у ДБР", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
Со стороны Майдана под пули людей повели провокаторы Коба и др.
Сейчас тоже повторяется с Зеленским - все идет к новому Майдану и гражданскому конфликту.
То что Украина пожала такие кровавые жныва - закономерность. В 2010 году спокойно допустили на президенство трижды судимого уголовника и опозорили Украину на века. Вот и пришлось за это отвечать до сих пор кровью.
...В фильме есть и так называемые "грузинские снайперы" и грузинский генерал Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких граждан Грузии к расстрелам на Майдане.
Также на экране фигурирует неизвестный человек в маске заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.«Приказ был стрелять по «Беркуту» и людях, провоцировать хаос. Это началось 20 числа примерно в восьмом утра … Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Затем мы изменили позицию, я взял винтовку. И так мы перестреляли все пять патронов», - заявил неизвестный.
На вопрос автора фильма: от кого он скрывает лицо, человек в маске ответил: "От тех, кто давал приказ стрелять".
По словам "грузинских снайперов", их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который позже стал командиром "Грузинского легиона".
В Киев они приехали по поддельным паспортам. А к организации стрельбы на Майдане, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле "Украина" и за снабжение оружием...
если полно видео,где видно как беркут с автоматами и снайперскими винтовками стреляли про майдановцам!
Брехня!
Или самострелы.