 Кабмін затвердив створення єдиної комісії для допомоги українським політв'язнів у РФ

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Опікою наших політв’язнів в РФ займатиметься Єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві", - написав він.
За його словами, робота цієї комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону, а також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи.
А в Украине я чувствую вас больше всего интересует слово "материальная помощь"!!!!