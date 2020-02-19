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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3689) політв'язні (1125) Гончарук_Олексій (692)

 Кабмін затвердив створення єдиної комісії для допомоги українським політв'язнів у РФ

Кабінет міністрів України створив єдину комісію, яка займатиметься допомогою утримуваним у РФ українським політичним в'язням.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Опікою наших політв’язнів в РФ займатиметься Єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві", - написав він.

За його словами, робота цієї комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону, а також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи.

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Кабмін затвердив створення єдиної комісії для допомоги українським політвязнів у РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176656
 
 
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В рашке вы хр-ен чем поможете!!!! Уверен вы туда даже не поедете!
А в Украине я чувствую вас больше всего интересует слово "материальная помощь"!!!!
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И главами комисси назначить Надю Савченко и Рубана !
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А як до цього працюіали? Чи треба ще якісь морди прилаштувати до державних харчів?
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