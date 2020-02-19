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 Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ вживає активних заходів з вирішення проблем, які виникли із забезпеченням укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, передбачається значне залучення сил і засобів т. зв. "козачих формувань" з території Російської Федерації.

Зокрема, за їхній рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У передові підрозділи противника на Донбасі звозять зброю і боєприпаси, а на позиціях обладнують нові окопи, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176654
 
 
 Топ коментарі
 
Перегар сгущается над свободным Домбасом!
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В глазах путена этого не было,дело идёт к миру,мы отводим войска,все нормально,ему 42года,он не лох.
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Кізяки підтримають окупантів,бо головний куратор від росії Діма Кізяк
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Тільки Хубло свисне, і появляться десятки тисяч ординців - борців із Кієвскімі тєррарістамі.
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Може, у хробаків та інших трупогризів буде якесь різноманіття в раціоні.
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Да неужто же казачков утилизировать решили?
Неужто эти паразиты согласятся воевать, когда они за выслугу лет несут почетную (а также по нечетным дням) службу по охране московских судов, например?
Это не шутка, они действительно охраняют в Москве суды.
Например, Чертановский суд.
Ну, с Чертановым то понятно, Витя Суворов в мемуарах своего начальника еще когда написал, что работники их ведомства, которые неудачники, квартирки в Чертаново получали...

"«Открытые медиа» сообщают, что охраной Чертановского районного суда занимаются казаки из ЧОП Центрального казачьего войска «Казачья стража» - при этом издание также отмечает, что на входе посетителей досматривают приставы."
(https://meduza.io/feature/2020/02/12/byvshiy-nachalnik-upravleniya-fsin-poluchivshiy-prigovor-za-vymogatelstvo-pokonchil-s-soboy-v-sude-on-smog-pronesti-na-zasedanie-pistolet)

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал московский казак охранял суд"
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Перегар сгущается над свободным Домбасом!
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та пофиг чем украинскую землю удобрять
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Ты чё провоцируеш? Тут мир в очах у ***** а ты удобрять собрался,смотри буба тобой займётся.
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В глазах путена этого не было,дело идёт к миру,мы отводим войска,все нормально,ему 42года,он не лох.
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так природньо кізякі можуть перетворитися на органічні добрива
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Бідолашні хробачки... Алкоголіками стануть Командование оккупационных войск на Донбассе планирует привлечь "казачьи формирования" из РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 103 ))))))
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Совсем у ***** с пушечным мясом дела плохи если он решил кизяков на сцену выставить.
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так це,напевно.не Пуйло,а Діма Кізяк запропонував
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ну вот...теперь красному кресту еще и овес с сеном доставляй!
уже не знают как поизмываться с*ки! где гумконвой... сено зимой возьмет? ))))
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А горілки, бояри, скломию скільки треба, щоб братцам було любо...
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Згадав шедевр від генератора поезії... історія кізяка, який вирішив "отведать нескрепного порока ночного города" і випадково зайшов у "голубую устрицу"... і там його якийсь гей в костюмі поліцая того... "яйца оцарапал" (постучал яйцами по яйцам)...
Що робити? Йти до казачки, "добрая душенька утешит" (але резервний ОДИН РАЗ вже використано... тож від кадирівців слід триматися подалі...)

Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 4391
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Шкода, генератор вже майже рік не працює ((( іноді він таки видавав шедеври...
Ось тут про Бубочку. З натяком, що він рептилоїд (внеземной иудей)

Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 4888
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Так следующие за казками в очереди на утилизацию будут "святые отцы" от РПЦ?
Ведь чернорясные гундяевцы - это же "святое воинство"(С).
Мне их "часовни в шаговой доступности от дома"(С) напоминали оборонительные сооружения с подземными ходами и складами, колокол на колокольне созавет на оборону, как набат, и фиг их из тех 'часовен' выбьешь.
Нет, мне кажется, что эти в ЛДНР не поедут, окопались они крепко.
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Kизяки в курсе ли что, появившись на территории Украины с оружием в руках, они автоматически получают статус международных террористов, и подлежат безоговорочной ликвидации на месте ?
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Они там с 2014 года. Что же не ликвидируете???
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2008-06-12 /Депутат Москаль обосновывает необходимость сооружения в г. Симферополь памятника жертвам РОА и казаков. В архивах «собрано достаточно материалов, которые подтверждают жестокость и зверство указанной категории лиц на оккупированной территории Крыма». Так казацкий карательный отряд «СС» в 1943 г. в Крыму занимался выявлением антифашистски настроенных лиц. Арестованных расстреливали. В с. Мазанка Симферопольского района дислоцировалось другое казацкое формирование. «Поэтому, надеюсь на понимание ситуации, которая была в Крыму во время оккупации, и прошу удовлетворить мою просьбу», - говорится в запросе Москаля.
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Казачки шо идиоты за бксплатно работать? А воровать после 1го раза, чеченов и бурятов уже нечего!!!
Разве шо в луганду на секс тур приехать!!!!
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Смійтесь дурні, а росіяни прописують легенду введення регулярних військ в Україну. Буряти ще нам покажуть кузькіну мать, а Пєськов скажу, що то казакі. Смійтесь дурні.
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О! Не хватает уже в рашке вояк, требуется помощь сраных кизяков. Не поможет эту х*йлу
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Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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Из кизяков всегда получается самое лучшее удобрение.
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ТАК ВОТ С КЕМ БУДУТ ПАТРУЛИРОВАТЬ ГРАНИЦУ!
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О!!! Вот и патрульчики для совместного патрулирования подтягиваются! Кизяк в патруле - страшный кизяк! Да хоть у бородайки спросите!
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