 Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, передбачається значне залучення сил і засобів т. зв. "козачих формувань" з території Російської Федерації.

Зокрема, за їхній рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

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