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 На блокпості на Луганщині затримали 62-річного бойовика, - штаб ООС

Чоловік значився в пошуковій базі як особа, причетна до незаконного збройного формування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища на Луганщині.

У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження значився як особа, причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції.

Його підозрюють за ст. 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 2 до 15 років за ґратами залежно від додаткової кваліфікації правопорушення.

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На блокпості на Луганщині затримали 62-річного бойовика, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176653
 
   
 Топ коментарі
 
Бідненький по пенсію до Сивохо прийшов, а ви його затримали...
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Він припхався на спільне патрулювання, яке обіцяв блазень, а його затримали.
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закопайте его живьем под забором по-тихому и все !
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Бідненький по пенсію до Сивохо прийшов, а ви його затримали...
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закопайте его живьем под забором по-тихому и все !
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не треба брати у полон цих потвор.
миролюбна бубочка їх все одно поверне додому
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Але натомість поверне когось із наших.
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наші теж різні бувають: є воїни, які потрапили у полон при виконанні бойових завдань, які сидять на подвалах вже декілька років, а є ті, хто по п'яні вирішив пограти у Рембо.
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Воно біженець! Від бандёравцев переховується...
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Він припхався на спільне патрулювання, яке обіцяв блазень, а його затримали.
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Вот кто мне может объяснить,каким макаром подсудимый сепаратист Кернес беспрепятственно шастает лечить зубы в Москву,а меня,заядлого алиментщика, не пускают?
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Возможно, у Кернеса нет задолженности по алиментам!
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Вот кто мне может объяснить,каким макаром подсудимый сепаратист Кернес

Но вот он превеликий парадокс
Кого-то выбирают римским Папою
Кого-то запирают в тесный бокс...
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Эта война продолжается так долго, что "ветеран" успел состариться.
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лугандон он такой! идейный!шел финансовый ущерб наносить бендерам На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2611
На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3064
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