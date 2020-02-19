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 Кабмін затвердив законопроєкт щодо боротьби з промисловим забрудненням

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про запобігання, скорочення і контроль промислового забруднення", який передбачає введення інтегрованого дозволу для великих підприємств з вимогами щодо скорочення їхнього впливу на довкілля.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтегрований дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля. В ЄС усі великі підприємства обов’язково отримують такий дозвіл", - написав він.

Законопроєктом пропонується зобов'язати підприємства проводити моніторинг викидів і щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу, зазначив він.

"Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу", - пояснив Гончарук.

Уряд очікує, що введення такого дозволу сприятиме, зокрема, модернізації виробництва.

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Кабмін затвердив законопроєкт щодо боротьби з промисловим забрудненням 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176652
 
 
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Ахметка купить собі будь-який дозвіл, а от різні там фопи та інша мілкота завиють з радощів від свого вибору.)))
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десь у Великій Британії заплакав Лакшмі Міттал))
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Правая рука не знает что делает левая...
На одном предприятии в Запорожье получили сертификат ISO где от износа здания плиты перекрытия в цехе падают на оборудование,которое выпускает продукцию на экспорт. Тоже и с экологией.
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Анальфабети з Цензора продовжують розказувати про "законопроЄкти".
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