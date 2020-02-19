EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  791  3
Все про:Кабмін (3689) Міністерство культури (182) призначення (501) Бородянський Володимир (98)

 Призначено керівників Держагентств спорту, кіно, мистецтв і з питань мистецької освіти, - Кабмін

Уряд ухвалив рішення про призначення керівників чотирьох профільних інститутів, що підпорядковані Міністерству культури, молоді і спорту.

Про це глава Мінкульту Володимир Бородянський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні призначив керівників чотирьох профільних інститутів, що перебувають у підпорядкуванні Мінкультури", - написав Бородянський.

Зокрема, Сергій Левчук призначений головою Державного агентства спорту. Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно. Галина Григоренко - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176647
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А творчість 95 кварталу скоро будуть вивчати в шкільній програмі?
 показати весь коментар
 
 
ХАроші, перевірені, віддані Янелоху люди
 показати весь коментар
 
созданы очередные кормушки для своих
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору