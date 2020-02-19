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Все про:Дніпропетровськ (1279) викрадення (382) Правоохоронні органи (816) КОРД (104)

 Бійці "Корду" звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю. ФОТО

Члени злочинної групи, погрожуючи зброєю, викрали жінку-підприємця і вимагали у неї 300 тис. доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За словами заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тараса Волікова, 18 лютого до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку розбійного нападу на 56-річну жінку – директорку одного з підприємств.

Бійці Корду звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю 01

Близько сьомої вечора члени злочинного угруповання посадили її до свого автомобіля "Volkswagen Passat". У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Під час руху по вул. Феодосійській м. Дніпра спецпризначенці КОРД заблокували автомобіль із зловмисниками та затримали їх.

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Бійці Корду звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю 02

"Як встановили слідчі та співробітники карного розшуку, до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були раніше судимі за скоєння розбійних нападів" - зазначив Тарас Воліков.

Наразі всі вони затримані в порядку ст. 208 КПК України. Жінку звільнили, викрадені речі повернули власниці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам кримінальних проваджень загрожує до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176645
 
   
 Топ коментарі
 
если бы свыше 47.5 тыс гривень зарплаты в месяц женщина платила 36% налогов, то бандитам бы ничего не осталось после государства.
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как там 1 дед говорил - у нас гос-во стационарный бандит)
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Блин,офигеть-Чикаго 30-х прошлого века
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так вот именно шо стараются похищать..... ну, просто "бизнесменов", у которых есть шлейф, просто после выкупа скажут - мы про тя все знают, рыпнешься - выложим твои дела.
это мое мнение, может и нормальных тоже похищают, но нормальных - ищи свищи(тех что все налоги платят и т.д.)
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если бы свыше 47.5 тыс гривень зарплаты в месяц женщина платила 36% налогов, то бандитам бы ничего не осталось после государства.
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как там 1 дед говорил - у нас гос-во стационарный бандит)
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Те? там вроде была Ауди и Слобожанский пр, а тут Фолькс и Феодосийская... Или это уже одно и тоже?
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Нет єто не те !!! Видно несколько группировок занимаються такой херней Бійці "Корду" звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю - Цензор.НЕТ 4084
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Я не удивлюсь, если эти жители Днепра переехали из Лугандонии. Сегодня менты занимаются всем, чем угодно, но не прямыми обязанностями. Если бы не случайная наводка баба полиняла бы на 300 тыс. или жизнь.
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или жизнь.\\\\\\\

Ну я вас прошу. на такие дела же сперва чем идти, то удостовериваются шо нагреют руки, а не как в "Вожде краснокожих"
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