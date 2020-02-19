 Цього року відремонтують 220 опорних лікарень, - Зеленський

Про це розповів у середу президент Володимир Зеленський під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві (МОЗ, - ред.), окремо - кошти від грошей НАК "Нафтогаз", і ми так сказали, що 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. Це тільки початок. Люди це обов’язково побачать і почують", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що наразі багатьох українців "налякало питання опорних лікарень", що нібито будуть закриватися лікарні, лікарі залишаться без заробітних плат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька. ВIДЕО

"Це не є правдою. Реформа повинна бути направленою навпаки на те, щоб збільшити заробітну плату лікарям, і головні речі — це щоб було поліпшення умов для лікарів та пацієнтів", - підкреслив Президент.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька нагадала, що, згідно з медреформою, із 1 квітня кошти на надання медичної допомоги будуть іти в ті лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я.

"І це тільки за таким принципом "контракт-гроші" будуть розподілятися кошти державного бюджету. Мова йде про 72 млрд, котрі ми віддали в Національну службу здоров’я проплачувати медичну допомогу", - наголосила Скалецька.

Читайте: З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук

Водночас вона зауважила, що опорні лікарні були вибрані для початку побудови "майстер-плану" в кожній області з прокладення маршруту "швидкої".

"Ми мусили з чогось почати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для доставки в екстреній допомозі в лікарю, де є максимальна кількість профілів різних фахівців", - проінформувала вона.

Міністерка додала, що кожна область має свої госпітальні ради, які можуть переглядати плани й надавати свої пропозиції щодо опорних лікарень.