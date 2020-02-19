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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарня (275) охорона здоров'я (179) Зеленський (4569) медицина (872) Зоряна Скалецька (77)

 Цього року відремонтують 220 опорних лікарень, - Зеленський

Цього року в Україні виділено кошти на ремонт 220 опорних лікарень.

Про це розповів у середу президент Володимир Зеленський під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві (МОЗ, - ред.), окремо - кошти від грошей НАК "Нафтогаз", і ми так сказали, що 220 опорних лікарень буде відремонтовано цього року. Це тільки початок. Люди це обов’язково побачать і почують", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що наразі багатьох українців "налякало питання опорних лікарень", що нібито будуть закриватися лікарні, лікарі залишаться без заробітних плат.

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"Це не є правдою. Реформа повинна бути направленою навпаки на те, щоб збільшити заробітну плату лікарям, і головні речі — це щоб було поліпшення умов для лікарів та пацієнтів", - підкреслив Президент.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька нагадала, що, згідно з медреформою, із 1 квітня кошти на надання медичної допомоги будуть іти в ті лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я.

"І це тільки за таким принципом "контракт-гроші" будуть розподілятися кошти державного бюджету. Мова йде про 72 млрд, котрі ми віддали в Національну службу здоров’я проплачувати медичну допомогу", - наголосила Скалецька.

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Водночас вона зауважила, що опорні лікарні були вибрані для початку побудови "майстер-плану" в кожній області з прокладення маршруту "швидкої".

"Ми мусили з чогось почати, щоб вибудувати маршрут забезпечення для доставки в екстреній допомозі в лікарю, де є максимальна кількість профілів різних фахівців", - проінформувала вона.

Міністерка додала, що кожна область має свої госпітальні ради, які можуть переглядати плани й надавати свої пропозиції щодо опорних лікарень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176644
 
 
 Топ коментарі
 
А скільки закриють? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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А скільки закриють? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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Щоб пізніше здати їх в концесію? Певно мрія зєльоної влади залишити на всю Україну трьох державних фельшерів і Феофанію Решта - приватні лікарні.
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Радуцький, він же "х...й в жопу" не даремно поліз у ВР.
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Закроют все что не в крупных городах! потому что в крупных городе если закроют то народ может и по башке настучать а если закроют в селе или каком мелком райцентре то как всегда народ молча схавает!!
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а про Герб Украинский...ни чирик?
(или я что-то пропустил?)
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Читаю и думаю - "опорных пунктов".... ах оставьте, о5 покрасят двери-окна в "больницах".
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владімір, чьто такоє опорная больніца, і чєм вона отлічаєтся от нєопорной?
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один дороги,другой больницы

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
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а без зели отремонтировали бы 500, бо в бюджете дыра
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Время идет, а клоун все золотые горы обещает, уже скоро год при власти, а что за это время сделано?
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тарифы понизить обещали
посадить кое кого обещали
.......
много чего было обещано во время выборов
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Опори поміняють? А вони будуть залізні чи деревяні?
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желаю всем зебобикам лечиться только в опорных больницах
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