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 На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

На берег дозволили зійти тільки тим, у кого вірусний тест показав негативний результат. Хворі і ті, хто перебуває з ними в одних каютах, залишаться на додатковий карантин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Корреспондент".

Після двох тижнів карантину на берег у місті Йокогама почала сходити перша група в складі 500 пасажирів. Першими круїзний лайнер покинуть літні люди у віці 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати. Вони покинуть корабель до кінця сьогоднішнього дня.

Очікується, що весь процес висадки здорових людей з Diamond Princess завершиться до п'ятниці, 21 лютого.

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Однак тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера на додатковий період карантину. Всього на судні перебувало 3,6 тис. осіб з 50 країн, включно з 25 українцями, двоє з яких заразилися коронавірусом.

Напередодні коронавірус був виявлений ще у 88 пасажирів Diamond Princess. Загальна кількість заражених борту корабля досягла 542.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176643
 
   
 Топ коментарі
 
накануне заболело 88 ???
абалдеть...
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Всего один китаец с вирусом сел и сколько наворотил проблем....
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И это при том, что там остались болеющие, которые заражали остальных???
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Всего один китаец с вирусом сел и сколько наворотил проблем....
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Это ещё что, вот сейчас с кораблика сотни носителей разбредутся кто куда...
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халява для русских закончилась..( теперь их на родине повторно поместят на карантин в мухосранске
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У них карантин в Тюмени, кроме шуток.
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И это при том, что там остались болеющие, которые заражали остальных???
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Вони обмежилися формальним трактуванням карантину - не від останнього захворівшего,а від першого. Й небажають спалювати лайнер. Гроші,гроші,й лише гроші
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оце ж і лякає...
25 українців (тільки двое перехворіли...), а в інших може бути що завгодно і коли завгодно
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впечатляет
(и текст и карта....черная с красным....жуть)
т.е... 14 дней карантина - слону булочка !!!! или ничто...
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У 80% болезнь протекает вообще без симптомов. Но заразность то присутствует.
Шаг довольно рискованный выпустить вирус в город.
Такое ощущени, что они поняли - эпидемию всё равно не остановить. И ее угроза сильно преувеличена. Тогда да - нет смысла держать людей на судне.
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_Сильно преувеличена? Ты хоть дал себе труд ознакомиться с происходящем в кетае? Видео с мест событий видел? Преувеличена... На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 74
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Есть вся статистика по этому конкретному лайнеру. У японцев масса инфы.
Скорее всего вирус там подцепили все в первую же неделю плавания. Всё таки замкнутое пространство. Заболели с симптомами около 15%. Их лечат.
Остальные уже по-сути выздоровели. Нет особого смысла их держать на корабле.
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_Так и в кетае совсем не сразу ****** начался. Понимаешь ты это? Просто в кетае грянуло раньше всех. У остальных стран всё только начинается, у них сейчас ноябрь 2019 по Уханю. Сказывается аременной лаг, вот и всё. Просто логика.
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В Китае ущерб от карантинов в сотни раз больше чем собственно от вируса.
Возможно японцы не настолько упороты и пойдут другим путём.
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"В Китае ущерб от карантинов в сотни раз больше чем собственно от вируса" - Вот. Именно! Это само по себе не заставило тебя крепко задуматься? И понять что ситуация не серьёзная, а просто уже чрезвычайная? Выше люди поделились плодами своей работы по мониторингу происходящего, дали ссылки на видео с мест событий! Зачем гадать, когда можно просто увидеть собственными глазами? Избавляет, знаешь ли, от опасных для жизни иллюзий...
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він по кі розгонявся 2-3 місяці,й Ніхто небачив. Доки грім не гряне ..., тобто півень в ср не клюне...
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Система кондиціонування бере зовнішнє повітря й роздає по приміщенням.Блокування йшло по каютам. Спілкування ніякого.Звісно першокласна дезинфекція. Всі заходи,лише зменшують швидкість поширення,але не припиняють поширення. Темп мутацій 10 днів
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Все це з'явилось через тиждень після того як той китаєць зійшов з корабля. А до того тисячні юрби відпочиваючих вештались по палубам
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Угу.Тільки ніхто нерозповів ,яким чином вірус здолав 300 м відстань до рибного ринку,й що,він,там робив На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 253 Ані кажанів,ані змій,ані панголінів. Й де він начебто ховався мінімум 20 років Знання,то сила (Ф.Бекон)
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Японцы никогда не имели известность- как придурки. Нет возражений? Ну, вот и хорошо. Тогда вывод: не такой уж страшный этот вирус оказался, как его СМИ преподносили.
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Точно та же история что и со "свиным гриппом". То была такая истерика, вакцины, карантины, ужас.
Сейчас доминирующий штамм гриппа в Европе в этом сезоне - тот самый H1N1, свиной грипп. И ничего, никакой катастрофы, паники нет, население даже и не в курсе.
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Вирішили запустити вірус по Японії у вільне плавання Зрозуміло....
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вангую через місяць у японії три - чотири тисячі інфікованих
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Вони острівна держава...Вони острівна держава...
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походу япошки свою рецесію теж як китайці вирішили вірусом прикрити
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Влада Японії й світові інфекціоністи розписалися в недієздатності... На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 5850 Дивимося шоу далі
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у кінострічках на протязі десятиліть показували що тільки американці подібне можуть здолати побачимо далі як буде.
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