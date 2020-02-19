 На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Корреспондент".
Після двох тижнів карантину на берег у місті Йокогама почала сходити перша група в складі 500 пасажирів. Першими круїзний лайнер покинуть літні люди у віці 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати. Вони покинуть корабель до кінця сьогоднішнього дня.
Очікується, що весь процес висадки здорових людей з Diamond Princess завершиться до п'ятниці, 21 лютого.
Однак тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера на додатковий період карантину. Всього на судні перебувало 3,6 тис. осіб з 50 країн, включно з 25 українцями, двоє з яких заразилися коронавірусом.
Напередодні коронавірус був виявлений ще у 88 пасажирів Diamond Princess. Загальна кількість заражених борту корабля досягла 542.
абалдеть...
25 українців (тільки двое перехворіли...), а в інших може бути що завгодно і коли завгодно
Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)
(и текст и карта....черная с красным....жуть)
т.е... 14 дней карантина - слону булочка !!!! или ничто...
Шаг довольно рискованный выпустить вирус в город.
Такое ощущени, что они поняли - эпидемию всё равно не остановить. И ее угроза сильно преувеличена. Тогда да - нет смысла держать людей на судне.
Скорее всего вирус там подцепили все в первую же неделю плавания. Всё таки замкнутое пространство. Заболели с симптомами около 15%. Их лечат.
Остальные уже по-сути выздоровели. Нет особого смысла их держать на корабле.
Возможно японцы не настолько упороты и пойдут другим путём.
Сейчас доминирующий штамм гриппа в Европе в этом сезоне - тот самый H1N1, свиной грипп. И ничего, никакой катастрофы, паники нет, население даже и не в курсе.