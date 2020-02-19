 Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах "Великого будівництва" триває повним ходом, - Голик

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook показав робочий процес на одній з ключових українських трас - Решетилівка-Дніпро.

"На фото - роботи на трасі Решетилівка - Дніпро в Полтавській області сьогодні. Той випадок, коли окрема подяка потеплінню", - пише радник прем'єра і показує фото з об'єкта.











Траса Решетилівка-Дніпро відіграє важливу сполучну роль між Сходом і Заходом України. Завдяки цій ділянці Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів будуть з'єднані якісною дорогою, яка дозволить суттєво скоротити час руху і зробити поїздки максимально комфортними.

"Будувати її планували кілька років. Ми ж хочемо її всю добудувати максимум за два роки, давши собі обіцянку зробити все, щоб це сталося за рік", - пише Голик.

Дорога проходить через Полтавську і Дніпропетровську області. Наразі найбільш підготовленою є полтавська ділянка.

"У Полтавській області всі процедури проведені, тут тільки повний вперед. У Дніпропетровській області процедури ще тривають. Але ми постараємося зробити неможливе. Що ми точно плануємо зробити - це закінчити всі дорожні роботи на цій трасі в Полтавській області вже цього року", - пише Голик.

Величезний обсяг робіт, який необхідно виконати, не є нездійсненним, якщо згадати нещодавній досвід будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь, коли менш ніж за три місяці було побудовано 130 км дороги. При цьому попередні 70 км будувалися протягом трьох років.

"На прикладі траси Запоріжжя - Маріуполь ми вже показали, як потрібно будувати і ремонтувати дороги", - нагадує Голик.

Нагадаємо, уряд ухвалив дорожню стратегію на 2020 рік, яка передбачає ремонт 4000 км доріг державного значення, який виконуватиме "Укравтодор", а також 2500 км доріг місцевого значення, які перебувають у зоні відповідальності обласних адміністрацій. Загалом за п'ять років уряд планує відремонтувати всі 24 000 км основних українських доріг.