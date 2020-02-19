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 Політика України
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Все про:дороги (857) Голик (75)

 Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах "Великого будівництва" триває повним ходом, - Голик

Завдяки сталій теплій погоді дорожні роботи проєкту "Велике Будівництво" вже почалися.

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook показав робочий процес на одній з ключових українських трас - Решетилівка-Дніпро.

"На фото - роботи на трасі Решетилівка - Дніпро в Полтавській області сьогодні. Той випадок, коли окрема подяка потеплінню", - пише радник прем'єра і показує фото з об'єкта.

Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах Великого будівництва триває повним ходом, - Голик 01
Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах Великого будівництва триває повним ходом, - Голик 02
Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах Великого будівництва триває повним ходом, - Голик 03

Траса Решетилівка-Дніпро відіграє важливу сполучну роль між Сходом і Заходом України. Завдяки цій ділянці Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів будуть з'єднані якісною дорогою, яка дозволить суттєво скоротити час руху і зробити поїздки максимально комфортними.

"Будувати її планували кілька років. Ми ж хочемо її всю добудувати максимум за два роки, давши собі обіцянку зробити все, щоб це сталося за рік", - пише Голик.

Дорога проходить через Полтавську і Дніпропетровську області. Наразі найбільш підготовленою є полтавська ділянка.

"У Полтавській області всі процедури проведені, тут тільки повний вперед. У Дніпропетровській області процедури ще тривають. Але ми постараємося зробити неможливе. Що ми точно плануємо зробити - це закінчити всі дорожні роботи на цій трасі в Полтавській області вже цього року", - пише Голик.

Величезний обсяг робіт, який необхідно виконати, не є нездійсненним, якщо згадати нещодавній досвід будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь, коли менш ніж за три місяці було побудовано 130 км дороги. При цьому попередні 70 км будувалися протягом трьох років.

"На прикладі траси Запоріжжя - Маріуполь ми вже показали, як потрібно будувати і ремонтувати дороги", - нагадує Голик.

Нагадаємо, уряд ухвалив дорожню стратегію на 2020 рік, яка передбачає ремонт 4000 км доріг державного значення, який виконуватиме "Укравтодор", а також 2500 км доріг місцевого значення, які перебувають у зоні відповідальності обласних адміністрацій. Загалом за п'ять років уряд планує відремонтувати всі 24 000 км основних українських доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176640
 
 
 Топ коментарі
 
Фотки осінні то нічого?
Їхав там тиждень тому - пусто. Нічого і нікого там нема.
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когда при Порошенке строились трассы ты что то даже не вякнул о том что все это хорошо,а орал про зраду,и вот вдруг начинаешь кукарекать что Великий Зе начал хорошое дело в стране,двуличный ты лицемер
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сельхозугодья потоптали ))))
эх...жаль на Никополь с Днепра от развилки пока счастье не светит...
местами танкодром не проездной... а местами проездной...танкодром ))))
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Когда будет дорога из Одессы в Румынию наконец-то? Почему до сих пор не отремонтировали? Людям нужно ездить в Болгарию, а дороги нет. Что за бардак? Обещали 5 лет назад.
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Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах "Великого будівництва" триває повним ходом, - Голик - Цензор.НЕТ 2874...пехом только...че в болгари нищей той делать..
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Отдыхать на море, если не знаешь, что Болгария на Черном море.
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..да откуда мне знать...возьми с собой на море,.. узнаю..
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не вводите в заблуждение. года два как сделана
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ЦЕ ЗРАДА. ЗЕЛЕНСЬКОМУ- ПОЗОР!!! будуть ганяти по нових дорогах і гинути. Їх кров - на Зеленському!!!! Виходте завтра на Банкову - протистояти прот будивництва смертельних ТРАС!!!!
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А що, тільки в Пороха повинні бути руки по лікоть в крові?
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когда при Порошенке строились трассы ты что то даже не вякнул о том что все это хорошо,а орал про зраду,и вот вдруг начинаешь кукарекать что Великий Зе начал хорошое дело в стране,двуличный ты лицемер
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Это фигня,вчера кричали шо Зеленский чуть не лично бил по Золотому
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А че, вна суд на Дубинского подавать - ни-ни?
Он Голика назвал каким-то смотрящим и прочим. Бравада Голика резко диссонирует с результатами голосования.
Вот все полностью строилось(в Д.-области) и тут все ВНЕЗАПНО проголосовали против них.
Загадка.
либо ватка
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это просто папередники винницкие не успели теперь за них дорабатывать надо
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То есть, из Мариуполя в Буковель, в середине марта- можно будут проехать? Или- лучше не пробовать?
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Лучше не пробовать. Говорят, из Буковеля нечистая сила закидывает даже выдающихся людей современности прямо на похороны к оманскому султану
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Фотки осінні то нічого?
Їхав там тиждень тому - пусто. Нічого і нікого там нема.
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Я не корысти ради, а просто, навскидку, набрал в ГУГЛ- погода украина 30.11.2019. Вот результат:

Сегодня, 30 ноября, в Украине ожидается дождливая погода и снег, температура до +1.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по данным синоптиков по всей Украине ожидаются дожди со снегом. В западных областях днем ​​температура воздуха составит + 2 + 4, и ночью +2 +4. На севере страны днем ​​температура воздуха составит + 1 + 3, ночью так же.
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В Полтаве в ночь с 29 на 30 ноября 2019 было +8,6 и выпало 11 мм осадков в виде дождя
https://rp5.ua/Архив_погоды_в_Полтаве
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Загалом то в жовтні був. Все померзло ще.
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сельхозугодья потоптали ))))
эх...жаль на Никополь с Днепра от развилки пока счастье не светит...
местами танкодром не проездной... а местами проездной...танкодром ))))
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Ага! Так не зря, на ГУГЛ-карте, тот участок какой-то красненький! Во, блин! Неожиданностей хватит, как очевидно. Жаль
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Ага тільки при будуванні тії траси роздовбуть усі прилеглі дороги технікою та траками зі щебнем бітумом та піском. І ремонтувати ж їх ніхто не буде, бо обл. та райавтодори тільки повехневий та ямочний ремонт вміють робити та ще красти дітім на квартири на учьобу на машини на відпочинок злітати і так далі по списку.
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"Мы же хотим ее всю достроить максимум за два года, дав себе обещание сделать все, чтобы это произошло за год"(с)

Ця траса з бетону. Вони що, змусять бетон набирати міцність швидше за норму? Чи цей діяч не розуміє, що каже?
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...это полоса взлетная, кацманавтов своих и инопланетян принимать будет космодром в Решетиловке этой.... Будівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах "Великого будівництва" триває повним ходом, - Голик - Цензор.НЕТ 1352...бетонные дороги -это круто...но мы карьеры сырья для производства клинкера для цемента и гранитные карьеры продали давно, как и заводы для их производства...кто то, ох как озолотится на этой дороге...бетон, он ведь тоже ненадолго, под него "подушка" ох какая нужна, и песка на днище немеренно... и работ скрытых полно и ручной доработки после техники валом...время обогащаться и так не бедным "карьеристам" и руководству строителейБудівництво траси Решетилівка-Дніпро в межах "Великого будівництва" триває повним ходом, - Голик - Цензор.НЕТ 1352..работягам простым не обломится на таких стройках...
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Для порохоботов все равно зрада. При Порошенко такого не было
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При Порошенко сделали нормальную дорогу Харьков-Сумы,это факт.А при зелени ещё и километра дорог в Сумской области не построили,это тоже факт.
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ЇЇ будують ще від Кучми, за останні пару років майже завершили 2 розв'язки і декілька 10-ків км бетонки (див. минулорічні пости Омеляна), зараз будують об'їзд Кобеляк і починають розв'язку на харківькій трасі. І увесь цей час якось обходилися без бравурних зе-рапортів.
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