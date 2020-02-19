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Все про:Біла_Церква (62) Нацполіція (9036) Правоохоронні органи (816) стрілянина (1128)

 П'яний мешканець Білої Церкви з вікна автомобіля відкрив безладну стрілянину в громадському місці, - поліція. ФОТО

У Білій Церкві (Київська область) п'яний чоловік відкрив стрілянину в громадському місці, зловмисника затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Вночі від небайдужого громадянина надійшло повідомлення про те, що в м. Біла Церква невідомий з вікна машини відкрив хаотичну стрільбу та зник з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Поліція оперативно відреагувала на повідомлення і швидко прибула на місце події.

У ході розшукових заходів, правоохоронці встановили причетного. Ним виявився 36-річний місцевий житель напідпитку.

Під час невідкладного обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речові докази – пістолет та гільзи. Вилучене направили на проведення відповідної експертизи.

Пяний мешканець Білої Церкви з вікна автомобіля відкрив безладну стрілянину в громадському місці, - поліція 01
Фото: сайт поліції

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Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Розпочато досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176637
 
 
 Топ коментарі
 
Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176637\\\\\\\\\\

Может просто неравнодушному прилетела "маслина" вна колено, и он, возмутившись что стрелявший не ответил за свою выходку, обратился и завис на пол-ночи, давая показания?

Это как говорят - если в лесу увидел труп - разворачивай рожу, иди прочь и собирай себе грибы подальше. а то можно и присесть.
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Олень знал, что не прилетит ответка - вот и резвился.

Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4914
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Ну ага. Читав шо баба вийшла в під.їзд, там мочились наркомани, забрала до себе побитого, викликала мєнтів - сказали: якщо з коми не вийде, будеш сидіти. вийшов - поклялась більше нікуди не лізти, хай хоч розчленовують когось, пофіг.
І воно так і є як ви написав.(правда то може в Рашці було, але шо ж тут - братья)
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Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176637\\\\\\\\\\

Может просто неравнодушному прилетела "маслина" вна колено, и он, возмутившись что стрелявший не ответил за свою выходку, обратился и завис на пол-ночи, давая показания?

Это как говорят - если в лесу увидел труп - разворачивай рожу, иди прочь и собирай себе грибы подальше. а то можно и присесть.
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Найшвидше в підозрюваного перетворюється свідок .
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Ну ага. Читав шо баба вийшла в під.їзд, там мочились наркомани, забрала до себе побитого, викликала мєнтів - сказали: якщо з коми не вийде, будеш сидіти. вийшов - поклялась більше нікуди не лізти, хай хоч розчленовують когось, пофіг.
І воно так і є як ви написав.(правда то може в Рашці було, але шо ж тут - братья)
 показати весь коментар
 
 
Олень знал, что не прилетит ответка - вот и резвился.

Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4914
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Слуга народу винна - не можуть прийняти закон про заборону стрільби з вікна машин. Позор Зеленському!
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Он просто звал на помощь. Ему было невообразимо одиноко и тоскливо. Хотелось тепла и женской ласки.
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Судя по фота наган переделанный под кал. 9 мм резину, скорей всего зарегистрирован (значит попал)
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