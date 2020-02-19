 П'яний мешканець Білої Церкви з вікна автомобіля відкрив безладну стрілянину в громадському місці, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Вночі від небайдужого громадянина надійшло повідомлення про те, що в м. Біла Церква невідомий з вікна машини відкрив хаотичну стрільбу та зник з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Поліція оперативно відреагувала на повідомлення і швидко прибула на місце події.

У ході розшукових заходів, правоохоронці встановили причетного. Ним виявився 36-річний місцевий житель напідпитку.

Під час невідкладного обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речові докази – пістолет та гільзи. Вилучене направили на проведення відповідної експертизи.



Фото: сайт поліції

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Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Розпочато досудове розслідування.