 Рада не може визнати задовільним чи ні звіт уряду через річний імунітет Кабміну, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз звіт уряду заслуховують на комітетах Верховної Ради.

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"Цей звіт було взято до відома, ми ж з точки зору законодавства зараз не можемо ухвалити рішення визнавати його задовільним чи ні, бо діє так званий імунітет уряду. Він діє рік з моменту призначення уряду. Але це не заважає нам ставити запитання", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в п'ятницю ВР заслухає звіт уряду.