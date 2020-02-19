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 Політика України
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Все про:ВР (7105) Кабмін (3689) звіт (127) Корнієнко (128)

 Рада не може визнати задовільним чи ні звіт уряду через річний імунітет Кабміну, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада взяла до відома звіт уряду, але не може визнати його задовільним чи ні через річний імунітет Кабінету міністрів.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз звіт уряду заслуховують на комітетах Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук

"Цей звіт було взято до відома, ми ж з точки зору законодавства зараз не можемо ухвалити рішення визнавати його задовільним чи ні, бо діє так званий імунітет уряду. Він діє рік з моменту призначення уряду. Але це не заважає нам ставити запитання", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в п'ятницю ВР заслухає звіт уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176636
 
 
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Зато я можу - щоб ви повиздихали, зелені підо...си!!!
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Гончарук явно веде своє походження від собаки - фізія в нього така, а от Мілованов - явно від маккаки. Але обидва - зєбуїни.,
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Гончарук не скажет что его работа за год провальная, что падение производства, падение бизнеса, поступлений в бюджет и наоборот - повышение зарплат чиновникам и властям. Он не скажет что ему нечем платить кредиты МВФ и это практически дефолт. Довели страну до ямы, а сами жируют, конченые сатанисты.Им и война не война и упадок экономики не упадок.Сидит и лыбится вместе с Зелей и дружком ихним Богданом с Сейшел.)
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Шо их иммунитет против короновируса? Так в протоколе осмотра трупов и запишут...
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"Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році на 300 сторінок приховує неспроможність влади відповідати за свої дії, "заявила в кулуарах Ради народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Я очікувала не такого звіту, бо це не є формально-юридичний звіт, який мав би так оформлятися, як він був оформлений, я тепер дочиталася, що було витрачено 84 тисячі власне на оформлення звіту, мене дивує, чому таке формальне, відчіпне відношення до того, що можна назвати звітом. А звітом можна назвати саме ті переваги, і ті недоліки, які були на жаль, чи помилки, чи надбання, якби ми побачили, що є реальний і збалансований звіт того, що вдалось зробити, і чітко вказано, що не вдалось зробити, бо більше не вдалось, люди цього чекають, щоб пояснити, що далі буде саме з помилками й недоопрацюваннями",- заявила парламентар.
Верещук підкреслила, що у звіті Кабміну інформація про військові надбання була зазначена неналежним чином.
"Мене як члена комітету з Нацбезпеки та оборони і розвитку цікавило там, де військові і оборона, ну я читаю, що ми побудували 84 казарми, я дуже б хотіла побачити, де вони саме побудовані, бо це дуже важливо", - сказала нардепка.
Верещук висловила думку, що звіт на 300 сторінок може приховувати неспроможність влади відповідати за свої слова та дії.
"Якщо цей звіт був би на п'ять сторінок, я була б задоволена, але якщо ми пишемо звіт на 300 сторінок, значить ми хочемо приховати неспроможність відповідати за свої слова і за свої дії. Якщо прем'єр думає, що в такий спосіб, показавши 380 сторінок звіту, а це якщо ми подивимось на весь звіт, і тим самим ми заспокоїмо той негатив, який наростає у суспільстві, то це не вихід", - резюмувала нардепка
Парламентар також зауважила про важливі суспільні питання, які найбільше її цікавлять.
"Мене цікавить, що з надмірними зарплатами, ці питання, які стояли, що з цими преміями, що з цими керівниками, які дозволяють собі в такий спосіб поводити себе з суспільством, що з діркою в бюджеті, що з митницею нарешті, і ті реальні буденні питання", - зазначила Верещук.
https://prm.ua/zvit-pro-diyalnist-kabminu-na-380-storinok-prihovuye-nespromozhnist-vladi-vidpovidati-za-svoyi-diyi-vereshhuk/

Вона ватною була, ватною і залишається. Прямим курсом переходить зі слуг уродів до своїх соціально ідентичних мертвечуківсих зажопів.
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а...так у них иммунитет...ну тогда коронавирус им не страшен - пусть поволонтерят с больными, которых привезут скоро !
а если серьезно!? какой к бениной маме иммунитет? т.е. им ваще можно не напрягаться ибо пофиг что вы думаете об их работе...вошкании и словоблудии?
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дивлюсь засідання Верховної Ради - це якісь ПОЗОР - депутати з ЖОПОБЛОКА навіть з паперів прочитати не можуть - якісь утиркі кончені. хто за цей блок голосував - ТОЙ КОНЧЕНИЙ НЕДОНОСОК
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Кто там сидит в Раде? Я, бедный и косой, давно признал, пиз......... ц стаду. Подчеркиваю, давно.
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І.Верещук у кулуарах Верховної Ради з приводу невиконанням бюджету за минулий рік заявила журналістам наступне:
"Найбільший (провал - ред.) - це чому ми не виконуємо бюджет. Якщо бюджет не виконується, то цьому є причини. І це якраз і є провалом. Якщо бюджет не виконується до самими же нами поставлених показників, це ніхто вже нам не ставив, ми не прийшли на чужий бюджет, це вже наш бюджет, який ми взялися виконати. Якщо ми за результатами, наприклад, січня маємо -17 млрд, то на це є і об'єктивні і суб'єктивні причини. І оце би мало бути у звіті: ми не виконуємо бюджет, бо... І чітко написали: тепла погода, я не знаю, пізній врожай, ціни на сталь, коронавірус, геополітична ситуація. Оце і є звіт. Що сталося, що у нас така катастрофічна ситуація з виконанням бюджету. Що сталося, чому надходження з митниці недовиконуються. І як ми побачимо, що сталося, будемо розуміти, куди далі рухатися. Потрібен закон - давайте ще якихось 10 законів приймемо. Потрібні постанови - давайте постанови. Але це буде робота, а не імітація роботи. От у чому різниця", - сказала Верещук.
"У нас на сьогодні складна економічна ситуація. Я знаю, що президент чекає реальних відповідей. Для того й приймали рішення щодо кандидатури прем'єра і наших решти кандидатур, щоб вони давали відповіді на питання. Якщо вам довірили, шановні високопосадовці, то будьте добрі відповідати на ці питання, а не ховатися за купою галасливих фраз. Так не буде. Ми будемо предметно запитувати, бо ми дійшли, перепрошую, до "ручки" з такими звітами і з такими підходами", - сказала Верещук.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotkatastrofichna_sytuaciya_z_vykonannyam_byudzhetuquot_nardep_quotslugaquot_vereschuk_pro_robotu_uryadu_goncharuka
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Много писанины, смысла "0". Верещучка - ПНХ!
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с точки зрения законодательства пока эти клопы не насосутся их трогать низя! расходимся.
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Я фигею. У школьников после каждой темы - контрольная работа.... А у этих негодяев, руководящих многомиллионной страной - ГОДОВОЙ иммунитет.. Рада не може визнати задовільним чи ні звіт уряду через річний імунітет Кабміну, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1105
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