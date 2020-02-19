 Рада не може визнати задовільним чи ні звіт уряду через річний імунітет Кабміну, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він розповів, що зараз звіт уряду заслуховують на комітетах Верховної Ради.
"Цей звіт було взято до відома, ми ж з точки зору законодавства зараз не можемо ухвалити рішення визнавати його задовільним чи ні, бо діє так званий імунітет уряду. Він діє рік з моменту призначення уряду. Але це не заважає нам ставити запитання", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, в п'ятницю ВР заслухає звіт уряду.
"Я очікувала не такого звіту, бо це не є формально-юридичний звіт, який мав би так оформлятися, як він був оформлений, я тепер дочиталася, що було витрачено 84 тисячі власне на оформлення звіту, мене дивує, чому таке формальне, відчіпне відношення до того, що можна назвати звітом. А звітом можна назвати саме ті переваги, і ті недоліки, які були на жаль, чи помилки, чи надбання, якби ми побачили, що є реальний і збалансований звіт того, що вдалось зробити, і чітко вказано, що не вдалось зробити, бо більше не вдалось, люди цього чекають, щоб пояснити, що далі буде саме з помилками й недоопрацюваннями",- заявила парламентар.
Верещук підкреслила, що у звіті Кабміну інформація про військові надбання була зазначена неналежним чином.
"Мене як члена комітету з Нацбезпеки та оборони і розвитку цікавило там, де військові і оборона, ну я читаю, що ми побудували 84 казарми, я дуже б хотіла побачити, де вони саме побудовані, бо це дуже важливо", - сказала нардепка.
Верещук висловила думку, що звіт на 300 сторінок може приховувати неспроможність влади відповідати за свої слова та дії.
"Якщо цей звіт був би на п'ять сторінок, я була б задоволена, але якщо ми пишемо звіт на 300 сторінок, значить ми хочемо приховати неспроможність відповідати за свої слова і за свої дії. Якщо прем'єр думає, що в такий спосіб, показавши 380 сторінок звіту, а це якщо ми подивимось на весь звіт, і тим самим ми заспокоїмо той негатив, який наростає у суспільстві, то це не вихід", - резюмувала нардепка
Парламентар також зауважила про важливі суспільні питання, які найбільше її цікавлять.
"Мене цікавить, що з надмірними зарплатами, ці питання, які стояли, що з цими преміями, що з цими керівниками, які дозволяють собі в такий спосіб поводити себе з суспільством, що з діркою в бюджеті, що з митницею нарешті, і ті реальні буденні питання", - зазначила Верещук.
https://prm.ua/zvit-pro-diyalnist-kabminu-na-380-storinok-prihovuye-nespromozhnist-vladi-vidpovidati-za-svoyi-diyi-vereshhuk/
Вона ватною була, ватною і залишається. Прямим курсом переходить зі слуг уродів до своїх соціально ідентичних мертвечуківсих зажопів.
а если серьезно!? какой к бениной маме иммунитет? т.е. им ваще можно не напрягаться ибо пофиг что вы думаете об их
работе...вошкании и словоблудии?
"Найбільший (провал - ред.) - це чому ми не виконуємо бюджет. Якщо бюджет не виконується, то цьому є причини. І це якраз і є провалом. Якщо бюджет не виконується до самими же нами поставлених показників, це ніхто вже нам не ставив, ми не прийшли на чужий бюджет, це вже наш бюджет, який ми взялися виконати. Якщо ми за результатами, наприклад, січня маємо -17 млрд, то на це є і об'єктивні і суб'єктивні причини. І оце би мало бути у звіті: ми не виконуємо бюджет, бо... І чітко написали: тепла погода, я не знаю, пізній врожай, ціни на сталь, коронавірус, геополітична ситуація. Оце і є звіт. Що сталося, що у нас така катастрофічна ситуація з виконанням бюджету. Що сталося, чому надходження з митниці недовиконуються. І як ми побачимо, що сталося, будемо розуміти, куди далі рухатися. Потрібен закон - давайте ще якихось 10 законів приймемо. Потрібні постанови - давайте постанови. Але це буде робота, а не імітація роботи. От у чому різниця", - сказала Верещук.
"У нас на сьогодні складна економічна ситуація. Я знаю, що президент чекає реальних відповідей. Для того й приймали рішення щодо кандидатури прем'єра і наших решти кандидатур, щоб вони давали відповіді на питання. Якщо вам довірили, шановні високопосадовці, то будьте добрі відповідати на ці питання, а не ховатися за купою галасливих фраз. Так не буде. Ми будемо предметно запитувати, бо ми дійшли, перепрошую, до "ручки" з такими звітами і з такими підходами", - сказала Верещук.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotkatastrofichna_sytuaciya_z_vykonannyam_byudzhetuquot_nardep_quotslugaquot_vereschuk_pro_robotu_uryadu_goncharuka