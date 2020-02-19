 Верланов оголосив про запуск нового механізму для боротьби з мінімізаційними схемами під час сплати ПДВ

Водночас, постанова надає більше можливостей платникам податків для захисту своїх прав.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Завдяки спільній роботі Кабміну, Мінфіну та ДПС в Україні з'явився новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами при сплаті ПДВ. Це - постанова уряду № 1165, яка дозволяє автоматично на основі чітких критеріїв визначити тих, хто намагається ухилятися від сплати податків. Водночас, постанова надає більше можливостей платникам податків для захисту своїх прав", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.





"Постанова №1165 усуває спірні моменти минулої версії, і є досконалішою, як в правовій площині, так і в функціональній… Крім того, її наявність покращує податкову поведінку інших платників податків, які знають, що сумнівні операції з махінаторами, - це шлях до блокування накладних", - підкреслив очільник податкової.

Система моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних вже довела свою ефективність, оскільки дозволила упередити багатомільярдні оборудки з ПДВ і забезпечити ритмічне відшкодування експортерам. Через це у бюджеті залишились десятки мільярдів гривень, які могли б опинитись у кишенях шахраїв.

"Паралельно ми активно співпрацюємо з СБУ, ДБР, ДФС та іншими правоохоронними органами, щоб забезпечити комплексну та найбільш ефективну боротьбу з шахрайськими схемами", - наголосив Сергій Верланов.

У Державній податковій службі зазначили, що постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" набрала чинності 01 лютого 2020 року.

Постанова №1165 – це результат широкого та тривалого діалогу між органами виконавчої влади, правоохоронними органами, народними депутатами, представниками громадськості та бізнесу.

Вона врегулювала вирішення спірних питань щодо відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості. Крім того, завдяки їй знижуються затрати часу платника податку для вирішення зазначеного питання та зникає необхідність відвідування контролюючого органу.

Нагадаємо, за результатами роботи системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування з 23 березня 2018 року по 31 грудня 2019 року ДПС зупинила махінації з ПДВ на понад 8,4 мільярда гривень.