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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1931) Водоканал (45) вода (329)

 "Думаю, вони глумляться з нас", - окупанти на Луганщині принесли як плату за воду 58 тонн монет

Раніше вони розраховувалися гривнями, а тепер перейшли на дріб'язок. Мішки з грошима доводиться вручну носити через міст в м. Щастя.

Про це в коментарі hromadske розповів заступник директора Попаснянського районного водоканалу Євген Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники" тієї сторони привозять гроші на міст у Щасті. У супроводі СБУ та поліції під'їжджає інкасаторська машина та інкасує гроші. Гроші везуть у банк та кладуть на розрахунковий рахунок", — розповів він.

Водночас, Лисенко зазначив, що якщо раніше так звана "ЛНР" розраховувалась гривнями, то зараз перейшла на копійки.

"Вони привозять 58 тонн дріб'язку. Наші люди носять ці 25-кілограмові мішки через міст (міст у Щасті замінований, тому мішки доводиться переносити вручну — ред.)", , – розповів заступник директора водоканалу.

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"Думаю, вони глумляться з нас", — додав він.

Нагадаємо, на Луганщині сім насосних станцій відключили від електропостачання 24 грудня 2019 року через заборгованість. Унаслідок цього без централізованого водопостачання залишилися частково міста Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ — близько 46 тисяч абонентів.

У жовтні 2019 року повідомлялося, що водоканал заборгував 168 мільйонів гривень за електроенергію компанії "Луганське енергетичне об'єднання". Головний інженер "Лисичанськводоканалу" Віктор Францов зазначав, що вже на той час ситуація була досить критичною, оскільки сплачувати борги у комунального підприємства немає можливості.

27 грудня 2019 року на Луганщині відновили електропостачання на насосних станціях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176634
 
 
 Топ коментарі
 
А перекрыть воду слабо? Хотя бы по "техническим причинам"
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Власне, а які розрахунки з окупантами можуть бути?
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Це піздец. Ще трохи й соромно буде сказати що я українець.
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Власне, а які розрахунки з окупантами можуть бути?
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Радійте, ринкова вартість 58 тон металуз монет набагато превищує номінальну вартість монет. А чого ви ще чекали, коли при владі Зєйло?
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Сходи на базар , і побачиш скільки коштує шайба. А гроші то все білі.
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Да это даже малым детям известно, которые читать умеют. Или тебе нужна справка от ***** с живой печатью? Чукча не читатель?
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А перекрыть воду слабо? Хотя бы по "техническим причинам"
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А незважаючи на весь патріотизм, яку воду буде пити Маріуполь.? Не все так просто.
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За майже шість років вже можна було прокинути гілку водогону.
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Я в курсе, что есть транзит. Но по тех. причинам можно иногда надавить
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Та вода по спільному водогону подається і на наші міста.
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"Думаю, они глумятся над нами" (с)

Холодильник! - догадался Штирлиц.
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Ага. На третьи сутки индеец Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме одной стены нет.
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Подавайте им воду в газообразной форме..... "Думаю, они глумятся над нами", - оккупанты на Луганщине принесли в качестве платы за воду 58 тонн монет - Цензор.НЕТ 8662
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Це піздец. Ще трохи й соромно буде сказати що я українець.
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Надіюсь, воду вони відрами через той же міст отримують.
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В паперових стаканчиках зі старбаксу))
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Думаешь?? То есть не уверен. Может это они по братски. Кстати почему вообще эту хрень берут?? А если берете, то нех плательщиков отпускать пока неспешно не пересчитаете. В ином выводе если они не ждут 58 тон превращаються в 8 тон и соответственно услуг подавать на 8 тонн. и перекрывать!!
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На счёт пересчитать: как то разок, шутник маршруточник решил дать мне здачи с сотки (ну не было у меня с утра других купюр с собой) мешком по одной гривне. Я сказал, не вопрос, и стал методично, по одной монете пересчитывать, всю горстку. Когда, минут через десять, закончил, сказал, что не хватает десять монет, и предложил ему пересчитать. В ответ получил назад свою сотку и свозь зубы "всего хорошего". Всегда есть методы культурно ответить на хамство.
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Перекрити їм воду, у сепарів є вихід в море, нехай з Чорного моря черпають.
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до Чорного моря у них поки що доступу немає, з Азовського можуть черпати, але якщо далі так піде, то незабаром з Дніпра та Дуная черпатимуть
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А точно, зі сторони Маріуполя ж Азовське море, мій косяк.
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Всем миром сепары деньги собирают. А то будет, как с Крымом.
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ви им воду носите через мост в кусках льда. пусть потом разносят в мешках
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Токо не говори, что это произошло не давно.
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Выдавайте воду стаканами. Пусть таскают обратно.
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а давайте тоже поглумимся!
проверим хорошая из монеток шрапнель получается или так себе...
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А почему бы им воду не отключить в ответ или не урезать?
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З тієї ж причини , чому з початку війни кордон України із окупантом лишається відкритим , і за Бариги , і за Клоуна .
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Прекратить подачу воды, ПОКА НЕ ПЕРЕСЧИТАЕМ ВСЁ И НЕ УБЕДИМСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖА.
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Чудні - не розуміють своєї вигоди.
Адже відомо, що нині метал з якого зроблені монети (особливо жовті) - коштує більше аніж сам номінал цих монет.
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Кто-то неплохо заработал скупая мелочь в четверть цены.
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Відключити воду - причина: монети фальшиві.))
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Порошенку платили поиличнымиденьгами, Зеленскому и так нормик,
Дякую, дуже щякую
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В нормальном мире платят безналом . У них там что, банков нет?
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Так у нас же система такая. Могут отключить от электроэнергии, воды, газа (за смешные в сравнении с ОРДЛО долги) районы в свободной Украине, но не дай тебе Бог перестать подавать воду и эл. энергию в ОРДЛО, это просто не допустимо Путин обидится и в Нормандию не приедет.
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Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко - большой тугодум "Думаю, вони глумляться з нас", - окупанти на Луганщині принесли як плату за воду 58 тонн монет - Цензор.НЕТ 262
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мєлочь счітают на вєс. Но ето всьо-равно іздєватєльство
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что за проблема - собаками за газ можно, а монетами за воду нельзя ?
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Номінали монет, які нацбанк вивів з обігу, часом не сєпарам завезли замість утилізації, а тепер сєпари ними за воду "платять"?
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Кормільці стєбуться з 73,22% електорату.
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"Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет" - так теперь у сепаратистов в банке Украины есть свой расчетный счет?? А "патриоты" усирались что торговать с ними никогда не будут.
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ті монєти клепали на Луганському верстатобудівному заводі. Там їх сила силенна. По-суті фальшиві, бо клепають непідконтрольно
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Когда фашисты в 42 году оккупировали Киев, то сталин лично распорядился, чтобы в оккупированый город подавалась и вода и электричество бесплатно и еда от Сталина немцам шла на прилавки магазинов. Бред? А почему сейчас украинцы снабжают оккупацию?
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