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 Політика України
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Все про:Зеленський (4569) медреформа (10)

 Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медичну реформу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування (Київська область).

"Скажу відверто, ми домовилися, що під президентом України ми зробимо колегію з видатних лікарів всієї країни, - це не тільки головні лікарі, а й фельдшери, всі, фахівці. Ми поставили завдання вчора, цього тижня ми зберемо колегію. Я хочу, щоб вони дали нам всі висновки з приводу цієї частини реформи, яка була, і частини, яка буде в майбутньому", - сказав Зеленський.

За його словами, склад колегії буде оголошений найближчим часом.

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"Це ніякі не конкурси, ніхто не буде чекати два місяці, як відбувається або відбувалося раніше. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити реформу, дати їй аналіз і сказати: туди ми всі йдемо або не туди і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, нормальна медицина, нормальні умови", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, висновки колегії повинні бути готові до 1 березня, тому що вже з 1 квітня стартує другий етап медреформи.

Нагадаємо, медична реформа розпочалася у квітні 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176631
 
 
 Топ коментарі
 
Если зэврачи будут такие же, как зэминистры, то "пропал дом" (с)...

Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу - Цензор.НЕТ 8657
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слышу цокот каблуков богомолец...
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Когда вижу в метро рекламу о том, что семейный врач по ерунде антибиотики не выпишет, то понимаешь, что МОЗ нагло врет в лицо. В стране, как и во всем остальном мире, бушует эпидемия бактериальной инфекции. Все кашляют и делают вид что это нормально. А приходит грипп, который с ней не конфликтует, и происходит массовое вымирание (потому что легкие и так разрушены).
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100%,самый умный зеленый пи-добол,который всем рассказывает ,что если ребенок гадит в штаны в 5 лет ,то это хорошо,не надо его нервировать.К 10 годам он сам снимет памперс.
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неее, возглавит бахтеева - та самая что во главе медмафии Украины, та и Бойко, Ольга Богомолец, Вадим Рабинович, Елена Бондаренко, экс-министр здравоохранения и тётя Рината Ахметова, и другие известные борцы «за всё хорошее» - поддержат бахтееву.
Иначе всплывет правда о нарике-зелюке))
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п.с... "... под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны"

ёпта, неужели вислюк оманський решил кобрать для себя консилиум?))Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу - Цензор.НЕТ 9162
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Подскажиье наркоше...
Шо оно уже не а 95 анале)))
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Переименуйте уже свою партию в "жызнь замечательных людей".
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Если бне было под боком России, этот цирк можно было бы смотреть вечно.
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раздать всем бесплатный каннабис а то его целые полковники СБУ на свалках сжигают
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Комаровский и Пальчун??? Влажная уборка и любые результаты анализов за ваши деньги.
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комаровского в председатели коллегии!!!
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Членами Бориса, который почему-то Михаил, и доктора Албана.
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Если зэврачи будут такие же, как зэминистры, то "пропал дом" (с)...

Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу - Цензор.НЕТ 8657
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знаем мы этих выдающихся врачей - чеспионов по разпилу))))) верни Супрун дурак!!!
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Надеюсь легализуют каннабис и псилоцибы 😄😄😄
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очередное на-лово от зели, чтобы легализовать свои делишки липовой коллегией
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А може ну його, цей дріб'язок? Може відразу почнемо із колегії видатних президентів?
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А дешевле возле любого подъезда собрал бы инфу у бабушек
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Лига выдающихся джентльменов
Сивоха, Аваков, Зе,
Трио,остановившее армаду танков рф
Во всех кинотеатрах Украины летом 2020
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объявил о создании/ скоро как год обещает, блажит и впаривает разную херню украинцам кодлан Коломойского.
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Что значит: "Известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу"? А до этого они были где? В анабиозе?
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Спрашивать нужно не врачей а пациентов. Потому что именно пациенты заинтересованы в том, чтобы система хорошо работала.
А "выдающиеся" врачи - это люди с кучей званий, привилегий и полномочий. Многие из них шикарно живут за счет корупции. И уж конечно они не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, особенно себе в ущерб.
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Хто буде відбирати тих "видатних лікарів"? Власник "бориса", ненажерливий імбИцил, чи юристка- скалецька, яка, зі всією своєю міністерською сворою, не здатна знайти місце для карантину 56 людям? Це шоу. Розпил бюджетних коштів
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Этот вислюк зе делает все на полном серьезе вроде оно гений в управлении
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коллегии выдающихся врачей сделает выдающиеся выводы что реформа ненужна
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Очень странно что это не было сделано раньше......
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Да да....
Судя по твоим и твоей партии предыдущим назначениям в медицине- в этой коллегии будут все "выдающиеся" взяточники и воры!!!
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Молодец! Як звычайна просто людына - получилось пять раз повторить "воду в ступе" о выдатных врачах под собой - БЕЗ БУМАЖКИ!!!
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А когда эти светилы поставят диагноз нашему ШанПанЗЕю?)))
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совсем не обязательно быть выдающимся , чтобы оценить результаты процесса сокращения финансирования и перехода на платную основу для населения , и всё это по прежнему зовут реформой
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Вот если б они друг другу хотя бы аппендицит вырезали, как бы было замечательно... Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу - Цензор.НЕТ 9455
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Кстати, вышеупомянутый врач был ветиринаром. Как раз для 73%...
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Предлагается создать коллегию выдающихся зебилоидов. Зебилы, кто из вас главный? То, что вы наделали избрав этого идиота находится за рамками понимания людей здравомыслящих. А может вы психи? Это многое поясняет, но не дает ответа на вопрос, что делать. Может у вас есть что сказать по поводу?
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Соберётся славная кумпания: пан Голова, пан Писарь, казак Свербыгуз, заезжий певчий с Полтавы, знаменито берущий басом, ну и прочие достойные лица! (с)
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Конкурсы на 2 месяца? Бубочка забыл,что сам ввел 3-х дневные конкурсы. Чик и чиновник в кресле.
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А про війну тварь нічого сказать не хочеш...?? Про арахамію...нічого не скажеш??? ...гандон
!!!
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Возглавит совет...чувак который брал анализы у наркошы перед выборами?))))
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Да если бы. Пальчевского Зеленский на дух не переносит. А тот бы живо поставил "приговор" всем этим псевдореформам.
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Аааа! Згадала того масажиста з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Як професійно він брав кров не наклавши жгут на руку.
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*ука, дайте ему марафету, пусть только рот не открывает!
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тупень.

досить створювати нескінченні "майданчики для обговорення", перекладаючи свою некомпетентність на людей, які мають займатися лікуванням та підвищенням власної кваліфікації з огляду на світові досягнення в медичній сфері.
а задача твого недолугого уряду - забезпечити їм гідні умови праці та ******* обладнання.
а завдання твоєї сраної партії (як монобільшості), розробити та забезпечити комфортне для людей та лікарів законодавство.
коли ти нарешті визнаєш, що ти не "гігант думки", а звичайна тупа, совкова потвора.
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А самі "видающіся" - Комаровський і Радуцький?... Перший - "брат двоюрідний" Алана Чумака, а другий - торгаш на біді людській...
Про подібних, колись, було сказано: "Коли лікарі стають бізнесменами, де хворому знайти цілителя?"...
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Вангую, выдающимися врачами будут Комаровский, Раиса Пономарева, Богомолец и Бахтеева.
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Семашковский феодализм не хочет умирать. Сейчас его задачей является похоронить европейскую реформу, которую сделала Супрун в первичном звене.

Зелебобы, вы не сможете больше выбирать себе семейного врача. Будете как раньше: ходить к участковому, которому на вас и на ваши проблемы глубоко наплевать.
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Все, к чему прикасается зеленая плесень, превращается в материал для якутского скульптора...
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Вони нічого не роблять, для України, лише плодяться міністерствами та іншими лігами, як паразити. Прилаштовують своїх клоунів на хлібні місця
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«Під президентом України ми зробимо колегію» (с) Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу - Цензор.НЕТ 310
Шо воно меле?
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Надеюсь, массажист в лигу войти согласился, несмотря на занятость в съемках Сватов...
А если еще возглавит...
А кто , как не он, к кровушке царя припадавший...
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Він ще знімався в якомусь кулінарному шоу. Це була умора, як це чудо обирало продукти в супермаркеті, я сміялась до сліз. Це все перед виборами показували, але зебіли все одно проголосували за цього зеленого аферюгу.
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и кто в коллегии? что это такое за коллегия? какие ее полномочия?
прежде, чем что то создавать - думать надо!
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Выдающиеся фельдшеры, это имеется в виду Радуцкий, я так понимаю)) ну и остальные "выдающиеся" по списку
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Это точно необходимо и срочно! Созвать коллегию врачей наркологов и психиатров ,что бы обследовать вислюка оманского!
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Что дальше -- "корпорация монстров"?
Хотя нет, она будет СН дублировать...
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"мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, - это не только главврачи, но и фельдшеры, все, специалисты"

эх, я как-то знал одну выдающуюся медсестричку, но это уже давно было, теперь она стала заслуженной
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В эту коллегию войдут "врачи"-бизнесмены и "выдающиеся" карманные, 100% свои, обслуживающие "заможных" українців за большие деньги... Вопрос: - какого качества мед.реформу они могут провести...? Примерно так!
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Реакция президента по сбитому русскими в Иране боингу затянулась на десятки часов, реакция протяженностью 48 сек на агрессию рашистов в Золотом затянулась на 8 часов, зачитывание заготовленного в Киеве текста помешало Президенту отреагировать на 12 пунктов рашистов в Мюнхене . Нет сил уже ни язвить ни подкалывать гаранта - осталось только ждать , когда он спечется совсем - до суда над Схемами и его оправдании по Оману с Патрушевым или после ... Главной без сюрпризов остается заученная мозгом фраза для поддержания рейтинга - МЫ ВПЕВНЭННО ЙДЭМО ДО МЫРУ! Только вот тот же мозг говорит, ему что войны уже нет - и что с эти всем делать?! Наверное только ждать - Путин ему в помощь!
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лапти на твитре пишут---"Украина всем показала что можно жить и без президента".
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