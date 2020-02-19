 Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування (Київська область).
"Скажу відверто, ми домовилися, що під президентом України ми зробимо колегію з видатних лікарів всієї країни, - це не тільки головні лікарі, а й фельдшери, всі, фахівці. Ми поставили завдання вчора, цього тижня ми зберемо колегію. Я хочу, щоб вони дали нам всі висновки з приводу цієї частини реформи, яка була, і частини, яка буде в майбутньому", - сказав Зеленський.
За його словами, склад колегії буде оголошений найближчим часом.
"Це ніякі не конкурси, ніхто не буде чекати два місяці, як відбувається або відбувалося раніше. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити реформу, дати їй аналіз і сказати: туди ми всі йдемо або не туди і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, нормальна медицина, нормальні умови", - сказав Зеленський.
Зеленський додав, висновки колегії повинні бути готові до 1 березня, тому що вже з 1 квітня стартує другий етап медреформи.
Нагадаємо, медична реформа розпочалася у квітні 2018 року.
Иначе всплывет правда о нарике-зелюке))
ёпта, неужели вислюк оманський решил кобрать для себя консилиум?))
Шо оно уже не а 95 анале)))
Сивоха, Аваков, Зе,
Трио,остановившее армаду танков рф
Во всех кинотеатрах Украины летом 2020
А "выдающиеся" врачи - это люди с кучей званий, привилегий и полномочий. Многие из них шикарно живут за счет корупции. И уж конечно они не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, особенно себе в ущерб.
Судя по твоим и твоей партии предыдущим назначениям в медицине- в этой коллегии будут все "выдающиеся" взяточники и воры!!!
Ай балит!
Он пад деревом сидит...
!!!
досить створювати нескінченні "майданчики для обговорення", перекладаючи свою некомпетентність на людей, які мають займатися лікуванням та підвищенням власної кваліфікації з огляду на світові досягнення в медичній сфері.
а задача твого недолугого уряду - забезпечити їм гідні умови праці та ******* обладнання.
а завдання твоєї сраної партії (як монобільшості), розробити та забезпечити комфортне для людей та лікарів законодавство.
коли ти нарешті визнаєш, що ти не "гігант думки", а звичайна тупа, совкова потвора.
Про подібних, колись, було сказано: "Коли лікарі стають бізнесменами, де хворому знайти цілителя?"...
Зелебобы, вы не сможете больше выбирать себе семейного врача. Будете как раньше: ходить к участковому, которому на вас и на ваши проблемы глубоко наплевать.
Шо воно меле?
А если еще возглавит...
А кто , как не он, к кровушке царя припадавший...
прежде, чем что то создавать - думать надо!
Хотя нет, она будет СН дублировать...
эх, я как-то знал одну выдающуюся медсестричку, но это уже давно было, теперь она стала заслуженной