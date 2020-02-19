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 Події, За кордоном
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 Чорна скринька збитого літака МАУ дуже пошкоджена, - міністр оборони Ірану Хатамі

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі повідомив, що бортовий самописець збитого під Тегераном літака МАУ зазнав серйозних пошкоджень і відновлюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє іранське агентство IRNA.

"Чорна скринька зазнала серйозних пошкоджень і міністерство оборони попросило оборонні підприємства про її відновлення. Чорну скриньку спочатку відновлять, а потім розшифрують", - сказав міністр.

За словами Хатамі, робота з відновлення скриньок уже триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має всі технічні можливості для розшифровки чорних скриньок збитого Іраном літака Boeing, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176630
 
 
 Топ коментарі
 
отдали бы спецам...но нет...
росколупали до непригодности...
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Я верю что они восстановят так что никто не расшифрует,ещё немного раскурочат и отдадут.
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отдали бы спецам...но нет...
росколупали до непригодности...
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есть такая история времён сd-носителей, уверяемая, шо как бы правда. не местные электроники там на ядерных обьектах работали и каждый раз при входе ох рано вставшие ох ранники их ессно проверяли, а сидюки ихние постоянно вставляли в дисководы и мурыжили "шо то, а шо это". и тогда одного достало. он взял тоненький отрезной диск от болгарочки, подогнал его под размеры сд- диска, наклеил какой то мелкий этикет на него, вложил в сидюковую пластикувую укупорку и пошёл на работу ))). ох ранники без проблем вложили его в привод, но ничо просмотреть не смогли )) взяли другой, уже обычный, - нифига! 3й - 4й - не читаются и всё!!! пропустили вроде бы в тот раз и так, ввиду неожиданно возникших проблем с сд-дисководом )))
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Я верю что они восстановят так что никто не расшифрует,ещё немного раскурочат и отдадут.
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Звиздят жуки 😡 но Арохамия заявит ,что да так и есть ,и это провокация со стороны Украины не верить персам😡
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А делов то всего один электронный чип в 1 квадратный сантиметр с единичками и ноликами. При повреждении штатного интерфейса он аккуратно выпаивается и считывается.
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Якщо сам чіп нагрівся до критичної температури (135-150 С) то там вже нема чого і нема звідки зчитувати.
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Якщо відсутні ознаки термічного ушкодження або механічного руйнування корпусу то не факт. Стандарти виконнання комплектуючих , для таких видів застосування передбачають вплив різних руйнівних факторів, в тому числі і високих температур.
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Черный ящик сильно поврежден..

А никто не догадался черные ящики делать не из фанеры, а хотя бы стальные? Тогда при простом падении они бы так сильно не повреждались. Что ни авария, то "сильно поврежден". Подушку безопасности в конце концов прилепите..., одеялом оберните...
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ты поверил этому высеру бородача?..... Чорна скринька збитого літака МАУ дуже пошкоджена, - міністр оборони Ірану Хатамі - Цензор.НЕТ 4749
да они просто тянут, консультируясь с засрашкой что же делать, как отмазать Путина.
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Ясен пень , хатами лично участвовал в повреждении ☝️☝️☝️
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ну так конечно бульдозером по нему пару раз проехаться....
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Я так розумію - Іран вже визнав свою вину, що ж тоді приховують? Зразу приходить думка - участь у цьому якоїсь третьої сторони. Я навіть гадки не маю що це за сторона. Черный ящик сбитого самолета МАУ сильно поврежден, - министр обороны Ирана Хатами - Цензор.НЕТ 8687
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Иранцы хотят сказать, что компания Боинг до сих пор не научилась делать черные ящики ?
И иранские умельцы решили кувалдой подправить неумех фирмы Боинг.
На Боинге что, один-единственный черный ящик ? А если посчитать ?
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если кувалдами по нему по просьбе союзника, кацапа залесского, чтобы следы скрыть, то да..теперь только окончательно добить эти "ящики"и осталось....чалмоносцы хреновы.. Чорна скринька збитого літака МАУ дуже пошкоджена, - міністр оборони Ірану Хатамі - Цензор.НЕТ 1974
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Его мог повредить Аллах руками правоверных.
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заметают следы, чтобы концы в воду.. оборзели черномазые, а Украина хавает, вместо того, чтобы обращаться во все международные инстанции))
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Кстати, насчет "обращаться"..... так Михо тоже чет там обращался - развели как кролика.
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Знаєте, я думаю, що схід діло тонке, і ящики відти не віддають не просто так. Вони чогось бояться. Щось мені прстійно шепоче, що літак теж був збитий не випадково український. Як би там не стирчали вуха кацапів.
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Вчора Мирко Саблич давав копіпасту - типу грузили нашу Зелю. Оп, як ми можемо, давай, здавай.
Плюс, у "ТОР"-а, можна тупо дистанційно перехопити управління(виробник то Росія)
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Цікаво, а як можна "відновить" те, що не можеш перевірить, бо у тебе нема відповідної апаратури? Це все одно, як пробувать відремонтувать електроприлад, не маючи в руках елементарного "пробника"...
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Да я сразу говорил ,что эпиаж из Рязани😡 как в той песне ,збил тебя наш летчик Ли-си-цин😐 99% уши кремля торчат😐
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