 Найманці РФ із 82-мм мінометів двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

О 1:05 біля Лебединського, що на донецькому напрямку, почався ворожий обстріл, який тривав 40 хвилин.

Окупанти з боку Саханки випустили 15 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку з 9:10 до 9:35 6 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ неподалік Луганського. Також противник застосував автоматичний гранатомет.

Втрат з нашого боку немає.

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