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 Найманці РФ із 82-мм мінометів двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі з мінометів і гранатометів. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

О 1:05 біля Лебединського, що на донецькому напрямку, почався ворожий обстріл, який тривав 40 хвилин.

Окупанти з боку Саханки випустили 15 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку з 9:10 до 9:35 6 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ неподалік Луганського. Також противник застосував автоматичний гранатомет.

Втрат з нашого боку немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів, - СММ ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176629
 
 
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..а ответка где?..чтобы как а районе Золотого.. Наемники РФ из 82-мм минометов дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3427
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить клятих расіянцев без болю та жалю!!!!
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