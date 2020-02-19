 Найманці РФ із 82-мм мінометів двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
О 1:05 біля Лебединського, що на донецькому напрямку, почався ворожий обстріл, який тривав 40 хвилин.
Окупанти з боку Саханки випустили 15 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На луганському напрямку з 9:10 до 9:35 6 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ неподалік Луганського. Також противник застосував автоматичний гранатомет.
Втрат з нашого боку немає.