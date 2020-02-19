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 Масове отруєння в коледжі на Тернопільщині: кількість постраждалих студентів зросла до 27 осіб, - поліція

Станом на 11:00 кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до двадцяти семи. На місці події працюють правоохоронці та експерти Держпродспоживслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Цей факт внесений у Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 ККУ - Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18 на 19 лютого до лікарні почали надходити студенти одного із коледжів Збаражчини.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.

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За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

За попередньою інформацією, обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли - 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися. Стан дітей не важкий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176627
 
 
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Вот спрашивается в задаче, а какой козел запретил продажу марганцовки в аптеках?
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ее вроде бы и в пиротехнике используют...и наркоманы что-то химичат...
а уж про садовников-огородников молчу...там ею все морят-поливают...
но при пищевом отравлении (особенно сальмонеллезе или дизентерии ) она мало поможет
(только чтоб проблеваться.?.. так в мед/учреждении желудок и так промоют)
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Раньше в медучреждения при лёгкой диарее какраз никто не обращался.
Слабый раствор в трехлитровой банке между колени зажал, два-три раза проблевался и через два часа вполне здоровый
Огородники замачивали рассаду - помогало от разной плесени.
После запрета наркоманов не стало меньше, а пиротехники - в разы больше
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В кінці-кінців все спишуть на "батьків, що принесли з дому їжу, приготовлену в антисанітарних умовах...". Не перший випадок. Місяць тому у Чернігові, в дитячій лікарні, у хірургії, було те саме... Так дітей "повідкачукали" капельницями та антибіотиками, хто вже підлікувався і готувався на виписку, швидко виписали, решту розіпхали по інших палатах, "і кінці в воду...". Родичка там працює, у поліклініці, так розповідала...
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