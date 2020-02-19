 Масове отруєння в коледжі на Тернопільщині: кількість постраждалих студентів зросла до 27 осіб, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Цей факт внесений у Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 ККУ - Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18 на 19 лютого до лікарні почали надходити студенти одного із коледжів Збаражчини.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На курорті у Славському в готелі отруїлися 14 осіб, зокрема четверо дітей, - ДСНС

За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

За попередньою інформацією, обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли - 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися. Стан дітей не важкий.