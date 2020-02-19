 Масове отруєння в коледжі на Тернопільщині: кількість постраждалих студентів зросла до 27 осіб, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільській області.
Цей факт внесений у Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 ККУ - Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Нагадаємо, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18 на 19 лютого до лікарні почали надходити студенти одного із коледжів Збаражчини.
Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.
За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.
Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.
За попередньою інформацією, обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли - 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися. Стан дітей не важкий.
а уж про садовников-огородников молчу...там ею все морят-поливают...
но при пищевом отравлении (особенно сальмонеллезе или дизентерии ) она мало поможет
(только чтоб проблеваться.?.. так в мед/учреждении желудок и так промоют)
Слабый раствор в трехлитровой банке между колени зажал, два-три раза проблевался и через два часа вполне здоровый
Огородники замачивали рассаду - помогало от разной плесени.
После запрета наркоманов не стало меньше, а пиротехники - в разы больше