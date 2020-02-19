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 Суспільство
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Все про:Міноборони (3156) склад (44) Марценюк Олексій (2)

 Міноборони будує бетонні сховища для боєприпасів на території військових складів

Для безпечного зберігання боєприпасів та уникнення надзвичайних ситуацій на військових складах Міністерство оборони будує надійні бетонні сховища і вводить цілодобовий централізований моніторинг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк.

"Ми побудуємо надійні сховища – величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю. У бюджеті на це передбачено суттєві суми. Сховища вже будуються на території складів. На певних об'єктах йдеться про 10-30 таких "коробок". Будівництво сховищ усуває можливість фізичного несанкціонованого доступу до боєприпасів", – заявив він.

Заступник міністра оборони запевнив, що у відомстві "вивчили уроки минулого", вдосконалюють систему охорони на місцях і запроваджують цілодобовий централізований моніторинг усіх військових складів.

"Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, мають бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього та внутрішнього периметрів. Також ми велику надію покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об’єктами. Зараз система централізованого моніторингу вже запущена у тестовому режимі на частині складів", – розповів Марценюк.

За роки незалежності в Україні сталося понад два десятки надзвичайних ситуацій на військових складах. Пожежі та вибухи завдали збитків на мільярди гривень, були загиблі та поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176625
 
   
 Топ коментарі
 
Відразу уточню: ці будівництва почалися при Пороху.
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осталось,тебе и не снилось сколько
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Неужели...осталось еще что хранить в этих саркофагах?
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вам же ******** не обьяснили что после первого взрыва более менее ликвидные боеприпасы начали развозить по малым складам подальше от границы железной дорогой. это огромное количество и чтобы перебросить все понадобилось бы закрыть к херам железную дорогу для гражданских и предприятий, на это не пошли. но перевезти успели достаточно чтобы несколько таких саркофагов заполнить.
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Відразу уточню: ці будівництва почалися при Пороху.
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І профінансовані ним, як і ППО під Києвом. Слава Петру!
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Це тобі не в омані за державний кошт відпочивати, так?
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Ага. І не пінджак в труси заправляти.
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15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ Бумеранг. Зеленский сдаёт интересы Украины? Разворовывая оборонку, Зеленский взрывает склады с боеприпасами?-Гневно вопрошают зеленскоборцы. Имеют право.
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похвастайтесь еще координатами этих хранилищ Міноборони будує бетонні сховища для боєприпасів на території військових складів - Цензор.НЕТ 8122
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