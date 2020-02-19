 Україна і Гренада запроваджують безвізовий режим

Угоду між урядами України і Гренади про скасування віз затверджено на засіданні Кабінету міністрів. Про це глава уряду Олексій Гончарук повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд затвердив Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.
Підписати Угоду уряд уповноважив посла України у Великій Британії Наталю Галібаренко.
Гренада - острівна держава на південному сході Карибського моря. Поруч розташовані Барбадос і Тринідад і Тобаго. Офіційною мовою в країні є англійська, столиця країни і найбільше місто - Сент-Джорджес, чисельність населення становить 108 789 осіб.
Он песенку эту
Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Estirpe Imperial - Primavera
Primavera - гімн 250-ї Іспанської "Синьої" піхотної дивізії (División Azul) - це піхотна дивізія Вермахту, що комплектувалася виключно іспанськими добровольцями, та билася за часів Другої Світової війни на Східному фронті.
Или только для предводителя ЗЕленых гамадрил?)))
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!» (с))))))
Перейти до навігаціїПерейти до пошуку
Гренада
англ. Grenada
ант. креол. La Gwenad Прапор ГербДевіз: "Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People" Гімн: «Hail Grenada»
Столиця
(та найбільше місто) Сент-Джорджес
12°03′ пн. ш. 61°45′ зх. д.country H G O Офіційні мови англійська мова Форма правління Конституційна монархія - МонархЄлизавета II - Генерал-губернаторСесіл Ла Гренад - прем'єр-міністрКіт Мітчелл Незалежність - від Великої Британії7 лютого 1974 Площа - Загалом 344 км² (220) - Внутр. води 1,6 % Населення - оцінка 2017 111 700 (190) - Густота 324 7/км² (42) ВВП (ПКС) 2017 р., оцінка - Повний $1 606 мільйонів (174) - На душу населення $14 900 (90) ІЛР (2003) 0,762 (medium) (85) Валюта Східно-карибський долар (XCD) Часовий пояс (UTC-4) - Літній час (UTC-4) Коди ISO 3166 308 / GRD / GD Домен .gd Телефонний код +473
Wikimedia | © OpenStreetMap Вікісховище має мультимедійні дані
за темою: Гренада
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) - острівна держава в Карибському морі, що включає власне
Часом не в Гренаді міняють бакс на євро за курсом 1:1? Це ж офігенно: полетіти до Колумбії чи Венесуели з валізкою баксів, звідти човном до Гренади, поміняти, повернутися додому.