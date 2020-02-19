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 Політика України, Суспільство
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 Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Фракція "Європейська Солідарність" стурбована ситуацією, що склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, які здійснюють супутникове мовлення. Близько 10 млн українців залишилися без українських телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Попри обіцянки влади, яка вважає себе фаховою в інформаційній політиці, проблеми з інформаційною присутністю України на окупованих територіях тільки поглибилися. Відбувається суттєве погіршення ситуації в інформаційний сфері. "Європейська Солідарність" та наші депутати впродовж останніх років системно працювали над підтримкою українського контенту в телерадіоефірі, сферою інформаційної безпеки. Наразі бачимо суттєве згортання здобутків попередніх років. Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що провадять супутникове мовлення. Близбко 10 мільйонів українців залишилися без українських телеканалів", - йдеться в повідомленні.

У фракції заявляють, що це інформаційна диверсія влади, що віднині чверть українців живуть у російському інформаційному просторі, значною мірою це стосується прикордонних територій та окупованих Криму і Донбасу.

"Це становить серйозну проблему для національної безпеки, забезпечує політичні впливи держави агресора. Так само ми категорично проти позбавлення державної підтримки тих каналів, які забезпечують українську присутність на окупованих територіях, зокрема в Криму. Йдеться про канал ATR, який не може нормально функціонувати через блокування фінансування. Знищено й канал іномовлення для українців у світі. Замість української інформаційної присутності у світі, влада намагається перетворити іномовлення на ручний державний російськомовний канал", - наголосили в пресслужбі "Євросолідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" вимагає викликати в Раду Загороднюка та Хомчака

"Усе це потребує негайної реакції РНБО України, Міністерства культури та інших профільних органів, які самоусунулися від проблем інформаційної безпеки країни", - додали у фракції.

"Євросолідарність" звертається до РНБО з вимогою створити робочу групу і розробити покроковий план вирішення проблем в інформаційній сфері.

"У владі присутні так багато представників телебізнесу, а інформаційна сфера України де-факто здається росіянам", - підсумували у фракції "ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканалу "ATR" заблокували фінансування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176622
 
   
 Топ коментарі
 
нет ни одной ситуации, с которой бы Янелох Оманский и гопкомпания, не вышли бы с позором Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 8910
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зелебобики и тут обоср@лись! Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 3213
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Капец, во время войны своими руками усложнить до невозможности вещание своих каналов для своих граждан! Это - спецоперация ФСБ и ГРУ России, как минимум, с использованием наших "полезных дураков"!
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Кодування привело до того, що навіть українці патріоти в Центральній Україні не маючи 1200 гривень, пристосовуються дивитися мокшанські канали. Це реальна інфа . Бабці 73 роки, пенсія 2 тисячі,а ліки нині дуже дорогі.
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Хвилинку- то це влада закодувала, чи все ж таки власники?
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влада может влиять на власникив.....как повлияла на зеонбуд когда тот кодировал Т2, а в наших условиях войны, когда и в Крыму и донбасе смотрели стб, 1+1 и другие - это просто диверсия....
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Тоді спочатку визначтесь- 1+1 то є добре, чи то є погано?
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Это да, однозначно отдали пас врагу.
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нет ни одной ситуации, с которой бы Янелох Оманский и гопкомпания, не вышли бы с позором Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 8910
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они не обосрались , они это сделали преднамеренно и умышлено !!
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Конечно, они это сделали по указке куратора вполне осознанно. Но, при этом, обосрались Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 7790
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Центурия 25 катрен 73. Восени 2020 року на базі проукраїнських сил в Україні буде створено Штаб національного порятунку на чолі з Петром Олексійовичем Порошенко.
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У мальдівського бариги було 5 - ть Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 1377 рочків ..щоб придавити всяку малоросійську наволоч !
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Згідний. Порох - гандон, але Клоун - кідарас.
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О!, цікаве питання: Чому він тебе, малоросійська наволоч, не придавив? А міг же, міг...
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Порох - не лучший вариант, но на безрыбье лучше он Зельцмана раком поставит, чем Янелох Украину
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Просто нема інших варіантів, від слова зовсім. Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 3327
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То ти методичку з "виборів" якогось ху№ла схопив.
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А так поняв, що у Пороха на одного лизуна стало менше. Зато у Клоуна на одного стало більше.
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В штаб войдут лучшие люди Украины: Сванарчук и Ко, бриллиантовые прокуроры, Кононенко, снайпер Пашинский и другие замечательные люди.
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Ну, судя по тебе, то и с бункера никто не выходит.
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смотрят , и очень дохрена , пожилые люди привыкли к спутнику , им инет и сложно , и не интересно ..... раньше мои соседи смотрели мыло турецкое на Г + Г , теперь смотрят по РОС 1 или РТР , а после фильма и их новости ... и скабееиху , и соловьиные трели слушают .... все скопом . результаты долго ждать не заставляют , ..... Власть в открытую работает на врага !!!в нормальной стране в время вражеской интервенции совбез за такое их давно арестовал и вышак впаял !!
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Нормально-нормально... Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 773
На них все рівно нічого дивитись.
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Капец, во время войны своими руками усложнить до невозможности вещание своих каналов для своих граждан! Это - спецоперация ФСБ и ГРУ России, как минимум, с использованием наших "полезных дураков"!
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Это еще ПетРыло начал...
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Из тебя стрелочник, как из г@вна пуля. Ты еще скажи, что ты не за зэбила голосовал, а против Пороха Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 4441
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Не треба зездіти, це почали робити за Януковича і не встигли, а за Порошенка протягом п'яти років так і не впровадили.
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"Кривой" кодировать не нужно. Его смотрят только тогда, когда надо поблевать. Особенно глядя на ганапольского.
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От ВАШего не блюєш? А від 112? Гавно для гівнюків самоє то! Ага.
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Информационная диверсия это когда президент который еще и поставил своего кума ген-прокурором (Луценко) За 5 лет выстроил такие отношения с кремлевским подонком Медведчуком что тот скупил кучу каналов и дурманит мозги населению. Чем и взял 14 % на выборах.
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Трансляция сутками тогда еще президента Порошенка на каналах кремлевского подонка Медведчука, это не информационная диверсия власти???? Наверное просто без договоренностей вот так транслировали...
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ти що-небідь в рекламному бізнесі петраєш? Не в курсах, що рекламу в ЗМІ розмішає не тільки безпосередній володар товару, а й спеціальні фірми, які укладають відповідний договір з ним?
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В том то и дело это была не прямая реклама. А просто прямые включения с всех событий Пороха. Целыми сутками перед выборами. Иногда доходило до смешного и Порошенка показывали в прямом ефире вместо с его женой ))) звук пускали то с одного то с другого ефира))) https://inforesist.org/leshhenko-medvedchuk-povyshaet-stavki-vinovat-poroshenko/ Вот так Петя главный патриот за реванш боролся про который он последнее время кричит. Боролся на каналах подонка медведчука
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Громадянин України, який згадуючи про геноцид спершу говорить про Голокост а потім про Голодомор - малорос.
Громадянин України, який згадуючи про геноцид спершу говорить про Голодомор а потім про все інше (армяни, євреї, Руанда і т.п.) - українець.
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Ушел с просмотрами в интернет , из принципа не буду платить абонент плату за то что доступно в инете бесплатно Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 8830
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с такой властью это не на долго Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 7754
оставят 2-х 3-х провайдеров. поделят рынок и будет у тебя топовая скорость 200Кб/с, ремонт линии 2 недели. лемит и 1000 грн в мес.
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а шо ще зі зрадників зеленського наркомана узяти...
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Ну, насчет "информационной диверсии", думаю, раздувают. Все, что при Порохе заблочили, остается заблоченым. В Контакт так просто не зайдешь. И это глупо, по-моему. Запретный плод сладок. Ничего не нужно запрещать. Люди сами разберутся что смотреть и что читать.
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Вже свіжа травичка появилася - іди там пасися, все-таки вітамінчики, може порозумнішаєш.
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Реальная история в Украине. Мама моего знакомого живет в селе. Там Т2 не ловит. Теперь вынуждена смотреть кремлядей. Уже есть первые "плоды". Звонила сыну и говорит "а вот по новостям говорят другое". По его словам он не сдержался и наорал в ответ. Будет в срочном порядке подключать к Виасату. Вот так плодят вату в Украине зеленые большевики. Демонтаж Украины в разгаре.
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Було? На Ютубі невідомі виклали ролік розмови зрадника Батьківщини А.Портнова та Т.Шарія від 18.02.2020 року. https://myrotvorets.news/rozmova-toli-pedofila-ta-andriia-anala/?fbclid=IwAR1VggGbcCGHvwq5NRXDiAb_qVEsscozXdKV5HiU_c5CIcz0z0nd7riKm2Y
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А чего остались? Смотрите с ахметовского Т2 или купите модуль и платите абонплату. Шары уже не будет. У кацапов только пропагандонские каналы в открытом виде со спутника вещают.
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про это писАлось ещё когда планировали кодировать.. и это во время войны..
Вошьдь и его зекомандА сознательно отрезали оккупированные территории от объективной, украинской информации.. это предательство..
и да, зебилы, вы сделали это вместе со своей гнилой бубочкой.. дебилы-приколисты-экспериментаторы
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ще при пороху було відомо,що власники будуть кодувать свої канали.але ні порох ,ані зеля нічого не зробили з цим неподобством.
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Вчора на брифінг за результатами засідання РНБО через бій поблизу Золотого завітав австрійський журналіст Крістіан Вершютц, котрий раніше не гребував використовувати у своїх репортажах зі сходу інформацію, що дискредитували ЗСУ, заперечуючи російську збройну агресію. Його "матеріали" виходили, зокрема, й на пропагандистському ресурсі Russia Today.

Потому СБУ заборонила йому в'їзд до України, але минулого року заборону скасували. Вершютц влітку 2019 завітав до тодішнього головного політтехнолога кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитра Разумкова (нині - голова ВР), виклав і світлини у фейсбуці. А вже нині - завітав на Банкову, на брифінг за участі глави держави та вищого керівництва країни. Вдалося йому навіть поставити питання до чільника Генштабу щодо статистики загиблих українських вояків протягом січня-лютого цього року. Речниця Офісу Президента Юлія Мендель назвала Вершютца австрійським колегою та надала йому слово
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Таки догадайтесь кто это придумал в году этак 2017 и кто это продавливал
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В кожній хаті є достатньо побутової техніки, яка працює від напруги в 220 вольт. А тепер уявіть собі, що завтра нашій владі, чи олігархам заманеться змінити напругу в мережі на 110 вольт, як в США. Ото - наживуться !!!
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Какая диверсия? Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 8718 Закодировали каналы группы Интер, каналы Ахметова и Пинчука, группы 1+1. Честнейшие 5 канал и Прямой остаются в открытом доступе. Да и вообще, это только для тех, кто через спутник смотрит, с Т2 никаких изменений.
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Плеать... Ни в коем случае не возвращать это стадо говноканалов!
Граждане, оставьте себе на спутнике "эпоху, терру, фауну, науку, трофей, оба дискавери, нешл географик, анимал планет" , снесите к куям в придачу к закодированным весь российский мусор, кроме "ТНТ", оставьте беларусов, азербайджан, казахстан и уверяю вас - жизнь заиграет новыми красками и гранями!
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