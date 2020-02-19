 Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Попри обіцянки влади, яка вважає себе фаховою в інформаційній політиці, проблеми з інформаційною присутністю України на окупованих територіях тільки поглибилися. Відбувається суттєве погіршення ситуації в інформаційний сфері. "Європейська Солідарність" та наші депутати впродовж останніх років системно працювали над підтримкою українського контенту в телерадіоефірі, сферою інформаційної безпеки. Наразі бачимо суттєве згортання здобутків попередніх років. Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що провадять супутникове мовлення. Близбко 10 мільйонів українців залишилися без українських телеканалів", - йдеться в повідомленні.
У фракції заявляють, що це інформаційна диверсія влади, що віднині чверть українців живуть у російському інформаційному просторі, значною мірою це стосується прикордонних територій та окупованих Криму і Донбасу.
"Це становить серйозну проблему для національної безпеки, забезпечує політичні впливи держави агресора. Так само ми категорично проти позбавлення державної підтримки тих каналів, які забезпечують українську присутність на окупованих територіях, зокрема в Криму. Йдеться про канал ATR, який не може нормально функціонувати через блокування фінансування. Знищено й канал іномовлення для українців у світі. Замість української інформаційної присутності у світі, влада намагається перетворити іномовлення на ручний державний російськомовний канал", - наголосили в пресслужбі "Євросолідарності".
"Усе це потребує негайної реакції РНБО України, Міністерства культури та інших профільних органів, які самоусунулися від проблем інформаційної безпеки країни", - додали у фракції.
"Євросолідарність" звертається до РНБО з вимогою створити робочу групу і розробити покроковий план вирішення проблем в інформаційній сфері.
"У владі присутні так багато представників телебізнесу, а інформаційна сфера України де-факто здається росіянам", - підсумували у фракції "ЄС".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканалу "ATR" заблокували фінансування.
НЕ УСПЕЛ !
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На них все рівно нічого дивитись.
Громадянин України, який згадуючи про геноцид спершу говорить про Голодомор а потім про все інше (армяни, євреї, Руанда і т.п.) - українець.
оставят 2-х 3-х провайдеров. поделят рынок и будет у тебя топовая скорость 200Кб/с, ремонт линии 2 недели. лемит и 1000 грн в мес.
Вошьдь и его зекомандА сознательно отрезали оккупированные территории от объективной, украинской информации.. это предательство..
и да, зебилы, вы сделали это вместе со своей гнилой бубочкой.. дебилы-приколисты-экспериментаторы
Потому СБУ заборонила йому в'їзд до України, але минулого року заборону скасували. Вершютц влітку 2019 завітав до тодішнього головного політтехнолога кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитра Разумкова (нині - голова ВР), виклав і світлини у фейсбуці. А вже нині - завітав на Банкову, на брифінг за участі глави держави та вищого керівництва країни. Вдалося йому навіть поставити питання до чільника Генштабу щодо статистики загиблих українських вояків протягом січня-лютого цього року. Речниця Офісу Президента Юлія Мендель назвала Вершютца австрійським колегою та надала йому слово
Граждане, оставьте себе на спутнике "эпоху, терру, фауну, науку, трофей, оба дискавери, нешл географик, анимал планет" , снесите к куям в придачу к закодированным весь российский мусор, кроме "ТНТ", оставьте беларусов, азербайджан, казахстан и уверяю вас - жизнь заиграет новыми красками и гранями!