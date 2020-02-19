 Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Попри обіцянки влади, яка вважає себе фаховою в інформаційній політиці, проблеми з інформаційною присутністю України на окупованих територіях тільки поглибилися. Відбувається суттєве погіршення ситуації в інформаційний сфері. "Європейська Солідарність" та наші депутати впродовж останніх років системно працювали над підтримкою українського контенту в телерадіоефірі, сферою інформаційної безпеки. Наразі бачимо суттєве згортання здобутків попередніх років. Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що провадять супутникове мовлення. Близбко 10 мільйонів українців залишилися без українських телеканалів", - йдеться в повідомленні.

У фракції заявляють, що це інформаційна диверсія влади, що віднині чверть українців живуть у російському інформаційному просторі, значною мірою це стосується прикордонних територій та окупованих Криму і Донбасу.

"Це становить серйозну проблему для національної безпеки, забезпечує політичні впливи держави агресора. Так само ми категорично проти позбавлення державної підтримки тих каналів, які забезпечують українську присутність на окупованих територіях, зокрема в Криму. Йдеться про канал ATR, який не може нормально функціонувати через блокування фінансування. Знищено й канал іномовлення для українців у світі. Замість української інформаційної присутності у світі, влада намагається перетворити іномовлення на ручний державний російськомовний канал", - наголосили в пресслужбі "Євросолідарності".

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"Усе це потребує негайної реакції РНБО України, Міністерства культури та інших профільних органів, які самоусунулися від проблем інформаційної безпеки країни", - додали у фракції.

"Євросолідарність" звертається до РНБО з вимогою створити робочу групу і розробити покроковий план вирішення проблем в інформаційній сфері.

"У владі присутні так багато представників телебізнесу, а інформаційна сфера України де-факто здається росіянам", - підсумували у фракції "ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканалу "ATR" заблокували фінансування.

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