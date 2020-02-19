 Зрізати під одну гребінку - погана історія, яка скоро відгукнеться, - Монастирський про звільнення прокурорів у межах переатестації

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
За його словами, дуже багато гідних співробітників Генеральної прокуратури позбулися своїх посад, проваливши переатестацію.
"Принцип - зрізати всіх під одну гребінку - спрацював в цьому випадку. І це погана історія. Це мій стриманий коментар з цього питання. Я шкодую, що багато професійних прокурорів, які дійсно робили величезний шматок роботи, залишилися без роботи. І це, безумовно, відгукнеться. У професійному плані, напевно, восени цього року", - зазначив Монастирський.
Повний текст інтерв'ю з Денисом Монастирським читайте тут.
Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.
У серпні генеральним прокурором призначений Руслан Рябошапка. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.
Унаслідок переатестації ГПУ в Офіс генпрокурора на службі залишилися 610 прокурорів із 1339.
Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры
2. Вырвано из контекста.
3. Иное.
https://znaj.ua/ru/dossier/63-denis-monastyrskij-dose-biografiya-kompromat
А кто же это нареформировал?
Служба безопасности Украины не смогла объявить о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.
Речь идет о так называемом «надровском» деле - уголовном производстве, открытом в связи с погашением за счет муниципального бюджета задолженности по кредиту, которое КП «Теплоснабжение г. Одессы» взяло в коммерческом банке «Надра». СБУ считает, что имело место завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По информации наших источников в муниципалитете, следователи спецслужбы готовились вручить подозрение городскому голове. Соответствующий документ уже был составлен - вместе с ходатайством в суд об отстранении Труханова от должности, однако вмешалось Национальное антикоррупционное бюро, которое забрало дело себе.
Казалось бы, ничего страшного: коррупционные дела, если преступление совершено должностным лицом местного самоуправления первой или второй категории, и в самом деле, должно расследовать НАБУ. Но дело в том, что после замены следственного органа… процесс застопорился. Мэру о подозрении так и не сообщили, новых следственных действий не предпринималось. Выходит, Бюро спасло Труханова?
Напомним, долг ТГО в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося банка компания «Юг-Капитал», заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.
СБУ утверждает, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, «Юг-Капитал» аффилирован с чиновниками муниципалитета.
«Решение об оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Потом бюджетные средства (больше 100 млн грн, - Ред.) были присвоены участниками схемы», - говорилось в ноябрьском сообщении спецслужбы.
Действия должностных лиц мэрии квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины - «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В структурных подразделениях горсовета несколько раз прошли обыски