EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  947  23
Все про:прокуратура (2083) Переатестація (82) Монастирський (18)

 Зрізати під одну гребінку - погана історія, яка скоро відгукнеться, - Монастирський про звільнення прокурорів у межах переатестації

Звільнення прокурорів у межах трансформації ГПУ в Офіс Генпрокурора може мати негативні наслідки вже цієї осені.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, дуже багато гідних співробітників Генеральної прокуратури позбулися своїх посад, проваливши переатестацію.

"Принцип - зрізати всіх під одну гребінку - спрацював в цьому випадку. І це погана історія. Це мій стриманий коментар з цього питання. Я шкодую, що багато професійних прокурорів, які дійсно робили величезний шматок роботи, залишилися без роботи. І це, безумовно, відгукнеться. У професійному плані, напевно, восени цього року", - зазначив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський

Повний текст інтерв'ю з Денисом Монастирським читайте тут.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначений Руслан Рябошапка. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.

Унаслідок переатестації ГПУ в Офіс генпрокурора на службі залишилися 610 прокурорів із 1339.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176621
 
 
 Топ коментарі
 
1. Вы его не так поняли.
2. Вырвано из контекста.
3. Иное.
 показати весь коментар
 
Конечно верю, что много "достойных" людей лишилось доходного места, но непонятно как "профессиональный прокурор" мог провалить экзамен. Это как "профессиональный лётчик" проваливший лётный экзамен.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
1. Вы его не так поняли.
2. Вырвано из контекста.
3. Иное.
 показати весь коментар
 
 
да в прокуратуре целые династии намертво засели и их оттуда напалмом не выжжешь.
 показати весь коментар
 
 
Так Монастырский то или не то говорит, ведь он главный по реформам в правоохранительной и судебной сферах?
 показати весь коментар
 
 
100-процентный прокурор Зельцмана делает, что ему передали с Банковой, а те взяли под козырек, что приказало ***** -
 показати весь коментар
 
 
Можно на эту тему долго и продуктивно вести дискуссии... НО, если "гребенка" вычистила хотя бы половину "прокуроров-бизнесменов а-ля-Кулик", СТОИЛО НА ЭТО ПОЙТИ! И нужно будет еще "контрольные" аттестации делать, особенно - ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ! "Красиво жить" - это не для прокурора нищей Украины!
 показати весь коментар
 
 
А те кого уволили - честные аж побирались.
 показати весь коментар
 
 
Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн., для прокурора - 28 815 грн./ Конечно это для слуг народа Коломойского не деньги. Но не всё так плохо.Дадут корочки и пистолет-будут вертеться. Как вертится владелец диплома университете Соломона Рябошапка.
 показати весь коментар
 
Предлагаю вам пройти аттестацию, и заменить собой одного из коррумпированных негодяев .
 показати весь коментар
 
Предлагаю вам пройти аттестацию, и заменить собой одного из коррумпированных негодяев . Иван Петрович Сидоров трудится на своём месте и широко известен в узких кругах специалистов.
 показати весь коментар
 
И судя по всему в вашем узком кругу не знают , что прокуроры не имеют табельного оружия .
 показати весь коментар
 
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский ответственен за правоохранительные органы. Работая экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем «Украинского института будущего» (UIF), Денис курировал направления реформирования правоохранительной и судебной систем.

https://znaj.ua/ru/dossier/63-denis-monastyrskij-dose-biografiya-kompromat

А кто же это нареформировал?
 показати весь коментар
 
 
Конечно верю, что много "достойных" людей лишилось доходного места, но непонятно как "профессиональный прокурор" мог провалить экзамен. Это как "профессиональный лётчик" проваливший лётный экзамен.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, скоро рябокепка на выход, бо сцыт Пороху подозрения предьявлять, понимает, хоть и диплом негосудларственного образца, шо голяк, а возвращаться после беспредела к семье во Францию в ЕС будет не комильфо
 показати весь коментар
 
 
Дело о «надровском» долге одесских тепловиков: НАБУ не дало Службе безопасности сообщить о подозрении Труханову

Служба безопасности Украины не смогла объявить о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.
Речь идет о так называемом «надровском» деле - уголовном производстве, открытом в связи с погашением за счет муниципального бюджета задолженности по кредиту, которое КП «Теплоснабжение г. Одессы» взяло в коммерческом банке «Надра». СБУ считает, что имело место завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По информации наших источников в муниципалитете, следователи спецслужбы готовились вручить подозрение городскому голове. Соответствующий документ уже был составлен - вместе с ходатайством в суд об отстранении Труханова от должности, однако вмешалось Национальное антикоррупционное бюро, которое забрало дело себе.
Казалось бы, ничего страшного: коррупционные дела, если преступление совершено должностным лицом местного самоуправления первой или второй категории, и в самом деле, должно расследовать НАБУ. Но дело в том, что после замены следственного органа… процесс застопорился. Мэру о подозрении так и не сообщили, новых следственных действий не предпринималось. Выходит, Бюро спасло Труханова?
Напомним, долг ТГО в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося банка компания «Юг-Капитал», заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.
СБУ утверждает, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, «Юг-Капитал» аффилирован с чиновниками муниципалитета.
«Решение об оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Потом бюджетные средства (больше 100 млн грн, - Ред.) были присвоены участниками схемы», - говорилось в ноябрьском сообщении спецслужбы.
Действия должностных лиц мэрии квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины - «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В структурных подразделениях горсовета несколько раз прошли обыски
 показати весь коментар
 
 
правильно. прогнать еще через одну гребенку нужно. ЧЕРЕЗ ПОЛИГРАФ. и отсеять еще кучу продажных прокуроров.
 показати весь коментар
 
 
Самая гнилая каста среди правоохранителей это прокуроры и судьи (ну очень за редким исключением). Эти твари "боряться с коррупцией" не закрывая свои просящие ладони.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору