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 Політика України, Здоров'я
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 Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС

Сьогодні, 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України та іноземців із країн, які звернулися по допомогу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн", - повідомили в МВС.

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"Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС. Варто зазначити, що Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває в готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС. До проведення операції залучено 33 рятувальники. В усіх областях України в посиленому режимі перебувають підрозділи радіаційного та хімічного захисту", - додали в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176619
 
 
 Топ коментарі
 
самолет самой нищей и корумпированной страны в европе поехал, чтобы привезти заразу
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***
зашел в поликлинику...блин...очередь, конца не видать...и все невеселые, сидят, молчат...дай думаю - покашляю, напугаю...может быстрее попаду к семейному врачу....закашлялся до припадка...пришел в себя от нехилого подзатыльника... крепкий мужик мне тихо так:
- стань в очередь, артист...таких как ты хитрож*пых здесь уже пять человек, и все тихо сидят и не кашляют больше...а кто не захотел тихо, то еще и по вирусу получил, так, что корона упала
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Та, не обращайте внимания. Была бы служба защиты от НЛО- её бы тоже задействовали. На всякий случай.
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зебобікам ,чим більше понтів ,тим веселіше- одним словом квартал!
На наступних виборах старайтесь за проктологів, гінекологів неголосувати Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС - Цензор.НЕТ 7192,краще за реаніматорів,якщо доживемо.
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самолет самой нищей и корумпированной страны в европе поехал, чтобы привезти заразу
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полетел, так как страны европы не хотят свои самолеты инфицировать.
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Держать у себя и инфицировать своих? Нетушки лучше Украину использовать как отстйник.

30 тестов на всех, по приезду как сказали министр Оз их тестить не будут, инкубационный период 24 дня, бывают бессимптомные переносчики.

Не забываем,что 30 тестов на всю страну.

Чё Норвегия, Испания, израиль... Не эвакуируют своих граждан.

Президент - гарант безопасности для страны и не знает, что такое карантин и изоляция?

Или это акция избавляемся от пенсов и людей со слабой иммунной? Выживает сильнейший?

И мы молчим.
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Зачем так пиаритесь? Космонавтов чтоли отправляете? Большинство стран тихо уже перевезли своих без пафосу,может и Клоун у трапа будет встречать ещё ?
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))))
Это же не самолет Патрушева...набитый коксом под потолок...
Шо их встречать?
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Большинство стран? Что-то список тех кого мы эвакуируем длинный.

Они своих граждан не подвергают опасности когда тысячи могут погибнуть за 10 человек.
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Везите их под ОПешку!)))
ФОПов сдует в миг!))))
И ЗЕнину банду тоже...
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Микола Княжицький: Евакуація українців з Уханя - черговий провал Зеленського

Уряд Зеленського продемонстрував повну не готовність до вирішення проблеми з евакуацією українців з китайського Уханя. А сам Зеленський зганьбився цинічними та образливими заявами щодо наших співгромадян, яких держава зобов'язана забрати з епіцентру поширення коронавірусу. Депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький на сторінці у Фейсбук.
«Українців з Китаю потрібно було давно забрати. І те, що влада на стільки часу покинула там людей напризволяще - ганьба», - наголосив депутат.
«Ганьба, що влада чітко і прозоро не показала, де наші евакуйовані громадяни зможуть пробути два карантинні тижні і у яких умовах», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Він також назвав ганьбою те, що влада не заспокоїла мешканців міст і сіл, де перебуватимуть евакуйовані. «А заспокоїти потрібно було якісною підготовкою і чесною інформацією про це», - додав Микола Княжицький.
Депутат також підкреслив: «Ще більша ганьба - заява Зеленського про те, що поселить евакуйованих в особняках якихось своїх політичних опонентів».
«Евакуйовані - це не хворі на проказу раби, якими можна лякати українців і обіцяти їх як худобу кудись поселяти. Це такі ж українці з почуттям гідності і бажанням захисту від власної держави. І евакуйованих, і мешканців областей, куди їх доправлять, лякають не так віруси, як нефаховість, цинізм і безпорадність влади. Бо це справді страшно», - зазначив депутат.
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Зебилы решили наверняка заразу завезти в Украину!
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Другого выхода у НОВЫХ ЛИЦ нет...
Только глобальная катастрофа...или эпидемия которая обяснит уси устихи этих Реформаторов...
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***
зашел в поликлинику...блин...очередь, конца не видать...и все невеселые, сидят, молчат...дай думаю - покашляю, напугаю...может быстрее попаду к семейному врачу....закашлялся до припадка...пришел в себя от нехилого подзатыльника... крепкий мужик мне тихо так:
- стань в очередь, артист...таких как ты хитрож*пых здесь уже пять человек, и все тихо сидят и не кашляют больше...а кто не захотел тихо, то еще и по вирусу получил, так, что корона упала
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А ніхто не замислився, що буде зі світом, якщо китайський вірус мутує з зеленим?
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Світ жахнеться від "успіхів" нашої медицини!
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Ну как эвакуация из страны зомбаков, хоть бы прямо на трапе не начали по прилёту перерождаться.
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неизвестны последствия вируса.. вот где проблема - что на генетическом уровне за отметки он оставил в цепочке! Все мы так или иначе результат эволюции или проще говоря мутаций под воздествием солнца, воды, вирусов, радиации , тепла или холода. На генном уровне цепочки состоят из огромного количества различных включений, и последствий природных экспериментов, в которых сейчас вписывается код еще одного вируса....и неизвестно какая следующая запись будет фатальной....
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Говорят мы уже 10 000 лет едим генно модифицированную пшеницу. Кто проводил эксперимент неизвестно, но ничего, едим...
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Так жизнь развивается. Хотя стоит ли так переживать из-за очередного гриппа? Каждый год -новый грипп.
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Фраза дня:

В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент: вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.
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вот ты и сдыхай, придурок, от от кретинизма
, даун долбанный
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Особенно удивило, что есть граждани Беларуси. За которыми самолет прилетел еще в начале февраля с Минска. Че не улетели сразу? Зарплату от китайцев ждали.
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Да. Зарплата обычно 15 числа. А ты бы тоже нашару работал ? Как в Украине .
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В этой ситуации каждый выбирает сам, риски очень большие.
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Ребятки, присматривайтесь, кто там на карантине , может ваш сосед по подъезду будущий. Помрете от короновируса, и знать не будете в больнице диагноз напишут, что от осложнений ОРВИ ноги протянули.
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Ізраїль, Норвегія (небагатенькі, прямо мовимо, країнки) так скромненько розгрузили потенційну небезпеку в Україні.
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Во Львов везут, уже ясно. При чём всё сделано в лучших традициях совка - железная завеса, всё делают на нычку, на мнение окружающих пох.
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30 тестов на всю страну.
Количество эвакуируемых 50, плюс граждане других стран, правительства которых,очевидно не хотят подвергать своих граждан опасности, но хотят подвергнуть нас, плюс врачи и обслуживающий персонал, которые болеют и умирают несмотря на спец одежду.

Держать их планируется 14 дней, инкубационный период 24, бессимптомное носительство.

Японцы тех кто был на лайнере тестируют и изолируют через день!!!

У нас ни тестов, ни инфекционок в нужном количестве, по 16 на город, везут в санаторий без боксов....

Китай потратил на инфекцию 6 млрд.

Акция, избавимся от пенсов от нашего гаранта безопасности.

Повезет если больных нет.

ПС силы нужно адекватно оценивать, чем таскать их по санаториям и самолётам, чтобы они перекресно перезаражались и заразили других, лучше было выслать им денег чтобы они в изолированном помещении месяц отсиделись.

НО ПИАР ДЛЯ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА важнее, чем то, что он подвергает опасности жизни всей страны.
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