 Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн", - повідомили в МВС.
"Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС. Варто зазначити, що Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває в готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС. До проведення операції залучено 33 рятувальники. В усіх областях України в посиленому режимі перебувають підрозділи радіаційного та хімічного захисту", - додали в міністерстві.
https://www.flightradar24.com/2020-02-19/08:28/12x/SQP7301/23e9b997
На наступних виборах старайтесь за проктологів, гінекологів неголосувати ,краще за реаніматорів,якщо доживемо.
30 тестов на всех, по приезду как сказали министр Оз их тестить не будут, инкубационный период 24 дня, бывают бессимптомные переносчики.
Не забываем,что 30 тестов на всю страну.
Чё Норвегия, Испания, израиль... Не эвакуируют своих граждан.
Президент - гарант безопасности для страны и не знает, что такое карантин и изоляция?
Или это акция избавляемся от пенсов и людей со слабой иммунной? Выживает сильнейший?
И мы молчим.
Это же не самолет Патрушева...набитый коксом под потолок...
Шо их встречать?
Они своих граждан не подвергают опасности когда тысячи могут погибнуть за 10 человек.
ФОПов сдует в миг!))))
И ЗЕнину банду тоже...
Уряд Зеленського продемонстрував повну не готовність до вирішення проблеми з евакуацією українців з китайського Уханя. А сам Зеленський зганьбився цинічними та образливими заявами щодо наших співгромадян, яких держава зобов'язана забрати з епіцентру поширення коронавірусу. Депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький на сторінці у Фейсбук.
«Українців з Китаю потрібно було давно забрати. І те, що влада на стільки часу покинула там людей напризволяще - ганьба», - наголосив депутат.
«Ганьба, що влада чітко і прозоро не показала, де наші евакуйовані громадяни зможуть пробути два карантинні тижні і у яких умовах», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Він також назвав ганьбою те, що влада не заспокоїла мешканців міст і сіл, де перебуватимуть евакуйовані. «А заспокоїти потрібно було якісною підготовкою і чесною інформацією про це», - додав Микола Княжицький.
Депутат також підкреслив: «Ще більша ганьба - заява Зеленського про те, що поселить евакуйованих в особняках якихось своїх політичних опонентів».
«Евакуйовані - це не хворі на проказу раби, якими можна лякати українців і обіцяти їх як худобу кудись поселяти. Це такі ж українці з почуттям гідності і бажанням захисту від власної держави. І евакуйованих, і мешканців областей, куди їх доправлять, лякають не так віруси, як нефаховість, цинізм і безпорадність влади. Бо це справді страшно», - зазначив депутат.
Только глобальная катастрофа...или эпидемия которая обяснит уси устихи этих Реформаторов...
зашел в поликлинику...блин...очередь, конца не видать...и все невеселые, сидят, молчат...дай думаю - покашляю, напугаю...может быстрее попаду к семейному врачу....закашлялся до припадка...пришел в себя от нехилого подзатыльника... крепкий мужик мне тихо так:
- стань в очередь, артист...таких как ты хитрож*пых здесь уже пять человек, и все тихо сидят и не кашляют больше...а кто не захотел тихо, то еще и по вирусу получил, так, что корона упала
до годи долетів та зник....
https://www.flightradar24.com/2020-02-19/08:34/12x/SQP7301/23e9b997
В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент: вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.
, даун долбанный
https://www.flightradar24.com/2020-02-19/08:34/12x/SQP7301/23e9b997
Количество эвакуируемых 50, плюс граждане других стран, правительства которых,очевидно не хотят подвергать своих граждан опасности, но хотят подвергнуть нас, плюс врачи и обслуживающий персонал, которые болеют и умирают несмотря на спец одежду.
Держать их планируется 14 дней, инкубационный период 24, бессимптомное носительство.
Японцы тех кто был на лайнере тестируют и изолируют через день!!!
У нас ни тестов, ни инфекционок в нужном количестве, по 16 на город, везут в санаторий без боксов....
Китай потратил на инфекцию 6 млрд.
Акция, избавимся от пенсов от нашего гаранта безопасности.
Повезет если больных нет.
ПС силы нужно адекватно оценивать, чем таскать их по санаториям и самолётам, чтобы они перекресно перезаражались и заразили других, лучше было выслать им денег чтобы они в изолированном помещении месяц отсиделись.
НО ПИАР ДЛЯ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА важнее, чем то, что он подвергает опасности жизни всей страны.