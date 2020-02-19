EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  2135  77
Все про:ветерани (465) Кабмін (3689) нацизм (51) допомога (993) Гончарук_Олексій (692)

 Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук

Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення грошової допомоги понад 1 млн ветеранів і жертв нацистських переслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у середу на своєму Telegram-каналі.

"Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення відповідних виплат. Кожна людина отримає від 570 грн до 4120 грн. Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року", - написав він.

Крім того прем'єр нагадав, що минулого тижня на засіданні уряду було ухвалено рішення, яке дозволить добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 80 тис. ветеранів та 400 тис. сімей переселенців потребують власного житла, - Коляда

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176617
 
 
 Топ коментарі
 
У нас 1 млн. тех, кому за 90 ? Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1070
 показати весь коментар
 
"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства... Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176617
Ще й приріст є серед жертв переслідувань... Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5474

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3463
 показати весь коментар
 
В Украине преследования коммунистов были совсем не менее ужасными, чем преследования нацистов. А можно поддержать финансово жертв коммунистов? Их намного больше.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Украине преследования коммунистов были совсем не менее ужасными, чем преследования нацистов. А можно поддержать финансово жертв коммунистов? Их намного больше.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, не плохая идея! Даже если по 1 гривне давать, то появится очень много "жертв", которые за моржовую, губошлёпа и "ссср"! =)
 показати весь коментар
 
Деньги не в деньгах, а в том, что фокусируясь на нацистах, некоторые пытаются покрыть преступления коммунистов. А коммунисты были учителями по зверствам. Фашисты шли следом. Гестапо училось у НКВД, а не необорот.
 показати весь коментар
 
Те, що вони отримають я би не говорив Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6720
 показати весь коментар
 
 
как-то в суде видел целое стадо "этих детей"..что-то отсуживали у государства....
 показати весь коментар
 
 
жеребячье сословие, придуманное к очередным выборам если не ошибаюсь Януковичами.
 показати весь коментар
 
 
Разом з пенсіонерами Ізраїлю десь так.
 показати весь коментар
 
 
"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства... Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176617
Ще й приріст є серед жертв переслідувань... Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5474

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3463
 показати весь коментар
 
 
У меня деду 89, в 11 лет угоняли ребенком в лагеря в Германию, так, для инфо.
Но это да, вероятнее все дети войны и к ним причисленные
 показати весь коментар
 
а ветераны сс галичина подпадают под эту помощь?
 показати весь коментар
 
 
По справедливости - как раз только они и должны попадать.
 показати весь коментар
 
 
Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А що таке ветерани нацистських переслідувань? Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9386 Їх разом із жертвами більше одного мільйона?
 показати весь коментар
 
 
это вероятно и категория выросших евреев в Киеве при оккупации.
 показати весь коментар
 
 
Уявляєш що це таке, якщо їх майже усіх розстріляли під час окупації?
 показати весь коментар
 
 
типа зелеботы опять бабло втихаря поделить хотят?
Намек ясен. Свободен.
 показати весь коментар
 
Тоді, якщо я вільний, то не пиши під моїми коментарями.
 показати весь коментар
 
 
вы как патриот- государственник всегда привлекаете внимание cвоим оптимизмом и верой в будущее этой страны.
Не обижайтесь.
Не буду.
 показати весь коментар
 
Ви більший патріот, бо вважаєте, що зедебіли без мозку стануть розумними і працьовитими. Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3485
 показати весь коментар
 
я считаю что у этой страны нет будущего вне зависимости кто у власти - зелеботы или патриоты-порохоботы.
Имхо.
 показати весь коментар
 
ЭТО ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА- БРАГАР, АРАХАМИЯ, КОЛОМОЙСКИЙ, ФИРТАШ, АХМЕТОВ !
 показати весь коментар
 
 
Согласно данным Министерства социальной политики Украины количество ветеранов войны в стране (по состоянию на 01.04.2017) составляло 1 230 778 (один миллион двести тридцать тысяч семьсот семьдесят восемь человек). Ещё 2381 человек подпадают под категорию «жертвы нацистских преследований».
Пенсионный фонд даёт немного другие цифры - 811 826 на которых распространяется действие закона «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Интересная арифметика получается! дано:1,4 млрд выделенных денег на 1,4 млн ветеранов.вопрос: сколько должен получить каждый из этой категории?
 показати весь коментар
 
а как понять кому 570 а кому 4100...? кто ветеранестее???
 показати весь коментар
 
 
зелені мудаки нехай краще знайдуть гроші на розміщення "приєзджих" з Китаю з короновірусом, уйобки,
 показати весь коментар
 
Слуга народу Максим Бужанський відмовився вшановувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані.

Есть видео, только хз как вставлять. Цензор вынеси плиз отдельной статьей про утырка
 показати весь коментар
 
 
помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований


ну это мы с собственного бюджета в очередной раз заплатим евреям.
 показати весь коментар
 
 
И ветеранам нацистских преследований... Думаю, тут их поменьше... Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5460
 показати весь коментар
 
 
Тобто мова про нацистів, які переслідували і мають тепер поважний вік Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9388
 показати весь коментар
 
 
Принаймні, двозначність трактування присутня
 показати весь коментар
 
 
Самому молодому ветерану, который воевал во Второй мировой войне, должно исполниться 92 года
 показати весь коментар
 
 
вот для таких случаев перепись населения очень нежелательна

интересно, а через сто лет после 1945 года количество "жертв нацистских преследований" уменьшилось хотя бы на одного человека?
 показати весь коментар
 
 
то есть у нас каждый 32-й житель страны - ветеран ВОВ?
Это ж сколько у нас долгожителей, ведь если пошел служить хотя бы в 45 году, то значит родился не позднее 1927 года. Значит, в начале 2020-го года ему стукнуло не меньше 92 лет, в 2020 году - 93 года
Прикольно...
 показати весь коментар
 
 
1927 год не ВОЕВАЛ. Последний год , призванный на фронт- 1926. 1927 год служил в ТЫЛУ. То есть минимальный возраст ВЕТЕРАНА ВОВ 94 года. Но есть такие ветераны, как АРАХАМИЯ и НАЙЕМ. Они же и жертвы аборта!
 показати весь коментар
 
 
Якась фигня. А тим, що постраждали від комуняк, коли будуть платить?
 показати весь коментар
 
 
Дубилет насчитал этот миллион ветеранов и жертв нацизма?
Неслабо бюджет попилят зеленые.
 показати весь коментар
 
 
а ось і допомога постраждалим від фашисто-бандерівців жителям бамбасу підоспіла.
 показати весь коментар
 
 
Дивлячись на стан бюджету, ріст економіки і залишок у казначействі, можна з великою ймовірністю передбачити, що ця група населення отримає інструмент для гри на роялі. Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7550
 показати весь коментар
 
 
Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.......Мені цікаво - ця цільова група зростає з року в рік? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9473
 показати весь коментар
 
 
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.[3] Ис. 26:19. Дан. 12:2.
4 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!»[4] Лк. 7:14. Ин. 5:29. 5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
 показати весь коментар
 
 
жертви націстських переслідувань це усі кто постраждав від кацапської агресії
 показати весь коментар
 
 
Лугандонці під "жертви нацистських переслідувань" підпадають? Бо інакше не зрозуміло, де ти стільки довгожителів в Україні назбирав.
 показати весь коментар
 
 
по словам этого недоделка на самокате каждый четвертый гражданин Украины пострадал от нацистских преследований... просто *бануться... ветеранов, которые воевали, практически нет, остались еще дети войны... так когда образовало такое количество преследованых... гончарук - это реально большой паранойей премьер...
 показати весь коментар
 
 
А с помощью ветеранам войны с кацапстаном - не сложилось у зебилов?!
 показати весь коментар
 
 
умом Зеленского и гончаруком уже не понять... и остается только печень...
 показати весь коментар
 
а что там понимать - продвигают победобесие и "мы адин нарот"...
 показати весь коментар
 
 
Это каждый сороковый получит ? Где они столько жертв найдут ? Пусть лучше раздадут жертвам правления Зеленского . Полтора миллиарда с бюджета опять уйдёт на распил . Ворюги ....
 показати весь коментар
 
 
Внедряют победобесие...


С дидами на палочках на 9 мая будим хадить?
 показати весь коментар
 
 
Скажіть, будь-ласка, а якщо дід живий, його теж треба на палочку нанизувати? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4001
 показати весь коментар
 
Де ж скільки жертв і ветеранів набрати?
 показати весь коментар
 
Бред. В Украине 1000000 человек в возрасте 100 лет???? Или очередной распил? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4873
 показати весь коментар
 
Два вопроса Гончаруку:
- какие нахрен вытираны и жертвы каких-то "нацистских" преследований?
- чем жертвы коммунистических преследований хуже? Почему не выделяется помощь им?
Фу как совком воняет от всего этого.
 показати весь коментар
 
Самое гениальное, что сделал Зеленский - это начал давить коммерсов.
Что в свое время делал и Янык, но не делал Порох.

Ибо эти неучи не учили ленина( оно то да---но но) и не знают что такое НЭП.
 показати весь коментар
 
1,400,000,000:1,000.000 = 1,400 грн ))) не густо

Если эти 1.4 лярда разделить между настоящими(94+ лет) участиками и узниками лагерей, то можно реально улучшить их жизнь. А так всем по копейке. Толку?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору