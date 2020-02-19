 ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Мін'юсту США.

Мексиканця звуть Ектор Алехандро Кабрера Фуентес. За версією слідства, росіяни завербували його минулого року.

Фуентес доручили орендувати у Флориді житло на чуже ім'я. А в лютому цього року дали нове завдання - знайти пов'язаний з урядом США автомобіль і сфотографувати його номери.

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Мексиканець узяв у спільники дружину. Вони знайшли в Майамі автомобіль, який цікавить росіян, і почали його фотографувати, чим привернули увагу місцевих охоронців.

Через день пара спробувала вилетіти з Майамі в Мехіко. Прикордонники перевірили телефон дружини агента і знайшли так знімки номерних знаків (в папці "недавно віддалені"). Підозрілих осіб затримали.

Фуентес зізнався, що діяв в інтересах чиновників уряду РФ, і що наказав дружині сфотографувати номери.

Попередні слухання у його справі призначено на 21 лютого, а судове засідання - на третє березня.