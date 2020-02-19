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Все про:Росія (26497) США (6288) ФБР (94) шпигунство, шпіонаж (370)

 ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії

Громадянин Мексики орендував житло на чуже ім'я і фотографував номери автомобіля уряду США. Його затримали на спробі вилетіти зі Штатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Мін'юсту США.

Мексиканця звуть Ектор Алехандро Кабрера Фуентес. За версією слідства, росіяни завербували його минулого року.

Фуентес доручили орендувати у Флориді житло на чуже ім'я. А в лютому цього року дали нове завдання - знайти пов'язаний з урядом США автомобіль і сфотографувати його номери.

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Мексиканець узяв у спільники дружину. Вони знайшли в Майамі автомобіль, який цікавить росіян, і почали його фотографувати, чим привернули увагу місцевих охоронців.

Через день пара спробувала вилетіти з Майамі в Мехіко. Прикордонники перевірили телефон дружини агента і знайшли так знімки номерних знаків (в папці "недавно віддалені"). Підозрілих осіб затримали.

Фуентес зізнався, що діяв в інтересах чиновників уряду РФ, і що наказав дружині сфотографувати номери.

Попередні слухання у його справі призначено на 21 лютого, а судове засідання - на третє березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176616
 
 
 Топ коментарі
 
"Газпром уверяет подельников из Штази, что до запуска Северного потока-2 осталось не больше одного года" Падажжи, а как же " до осени"?
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rosija jest glavny sponsor teroristov.Kak Germanija ES,tak rosija vsex teroristov vo vsiom mire.Vot foto v Siriji ix najiomniki s trofejami ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 5670 ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 6650
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Это скорее всего чтобы высмеять. Что значит "принялся его фотографировать"?
трудно взять миникамеру и прогуляться с собакой возле авто, в 20-ти ярдах, будто себе пишешь смс, немного поворачиваясь и играя с псом? б*же..... "номер дали задание сфотографировать"... ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России - Цензор.НЕТ 4530
Ну реально.... ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России - Цензор.НЕТ 4530
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Ну звісно ж))) агент з прізвищем Козлов ніколи так тупо як ці мексикашки не залетів би)))
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ты же вроде не дите - ну скажи, какая спецслужба будет так палиться, нанимая полуграмотную мексикаху шоб, о б*же..... номер сфотографировать то? ну это же смешно, как-ни-как
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Через день пара попыталась вылететь из Майами в Мехико. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке "недавно удаленные"). Источник: https://censor.net.ua/n3176616\\\\\\\\\\\

б*же...(стук в дверь), а как удалить шоб не нашли?, ответьте быстро зфвэаоп укф куопйвмаааааафхзкзрхурвуи
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"«Запасов осталось на два месяца»: В Анчурию не завезли одежду и обувь на весну"ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 9613
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"Газпром уверяет подельников из Штази, что до запуска Северного потока-2 осталось не больше одного года" Падажжи, а как же " до осени"?
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"Стоять! Бояться!": "Итальянская Eni оценивает новые санкции США в отношении «Роснефти» и будет их соблюдать"
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"в папке "недавно удаленные"
"дебилы, ..дь" (С)
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