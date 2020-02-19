 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримають 20% доплати до окладу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у середу на своєму Telegram-каналі.

"Місцева влада нараховує педагогам як цю надбавку, так і надбавку за престижність", - написав Гончарук.

У 2020 році освітня субвенція зросла на 10,8 млн грн порівняно з 2019 роком.

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Як повідомлялося раніше, в бюджеті Києва на 2020 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на надбавки медикам і педагогам.