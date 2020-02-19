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 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримають 20% доплати до окладу, - Гончарук

705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у середу на своєму Telegram-каналі.

"Місцева влада нараховує педагогам як цю надбавку, так і надбавку за престижність", - написав Гончарук.

У 2020 році освітня субвенція зросла на 10,8 млн грн порівняно з 2019 роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти

Як повідомлялося раніше, в бюджеті Києва на 2020 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на надбавки медикам і педагогам.

705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримають 20% доплати до окладу, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176612
 
 
 Топ коментарі
 
4000$ + 20%, маємо 4800$. Нормальненько так...
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Надбавка за престижность... Дебильная формулировка. Зачем доплачивать за престижность? По сути - это добавка за НЕпрестижность.
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Откровение Новосад: В Украине слишком много учителей .Жалоба Новосад: На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка.
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705(!) успешно сертифицированных учителей начальных классов получат 20% (!) доплаты к окладу/ Гончарук на трудовой вахте : обещает.
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Надбавка за престижность... Дебильная формулировка. Зачем доплачивать за престижность? По сути - это добавка за НЕпрестижность.
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З твоєї логіки робота у кабміні сама не престижна...)))
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Навіщо їм це?))) Мілованов хоч хвилину працював у промисловості або сільському господарстві? а він керманич цих галузей господарювання...
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Откровение Новосад: В Украине слишком много учителей .Жалоба Новосад: На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка.
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705 из 400 000?!! Это успех, *****... Дебильные зебилоиды у власти поделились очередным "достижением"...

0,18% от общего количества учителей!!! Слуги Уродов где обещанные 4000 баксов???
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Не нужно горячиться! Все обещанное молодым многообещающим президентом будет, но чуть позже.
Среди тех, кто прошел эту первую аттестацию, будет второй отбор - аттестация на обещанную ЗП 4000$.
Аттестация, правда, чуток посложнее, но нужно стараться!
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Гончарук, дебіл, як ти взагалі пов'язало "Уряд підтримує молодих вчителів" та "Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку". Це зовсім різні бюджети. І взагалі, ця новина повинна бути на сторінці міністерші, якій не вистачає 36000 у місяць.
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Это к 4000 евро еще 800. Ого. Надо было на учителя учиться.
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А остальные не сертифицированные а по новому закону, даже могут быть без профильного образования, будут продолжать калечить души детей. Да, зелебобики?
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