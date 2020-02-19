 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримають 20% доплати до окладу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у середу на своєму Telegram-каналі.
"Місцева влада нараховує педагогам як цю надбавку, так і надбавку за престижність", - написав Гончарук.
У 2020 році освітня субвенція зросла на 10,8 млн грн порівняно з 2019 роком.
Як повідомлялося раніше, в бюджеті Києва на 2020 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на надбавки медикам і педагогам.
0,18% от общего количества учителей!!! Слуги Уродов где обещанные 4000 баксов???
Среди тех, кто прошел эту первую аттестацию, будет второй отбор - аттестация на обещанную ЗП 4000$.
Аттестация, правда, чуток посложнее, но нужно стараться!