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 Політика України
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Все про:ВР (7105) депутат (1129) Монастирський (18)

 Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський

Багато нових депутатів нинішнього скликання можуть і не володіти солідним багажем знань, але водночас мають достатній ентузіазм, щоб ці знання отримати, і прагнуть до роботи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

"Я відповім на прикладі мого комітету. З 25 його членів 22 людини - в парламент потрапили вперше. І якщо порівнювати з попередніми скликаннями, де я був і помічником депутата, і позаштатним консультантом комітету, і бачив їхню роботу зсередини, то ситуація така: протягом минулого скликання лише 2-3 людини читали законопроєкти комітету і працювали з ними в принципі. Тут же особисто мені від депутатів надходить безліч зауважень про те, що, наприклад, проводяться робочі групи, а вони про них не знали. І що вони не прийшли і не брали участі в обговоренні якогось законопроєкту, а вони б цього дуже хотіли", - розповів він.

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Водночас він підкреслив, що брак знань можна заповнити, якщо є бажання працювати, тоді як наявність компетентності за відсутності інтересу до роботи виправити не можна.

"Інтерес може переходити в компетентність. А якщо є компетентність, але немає ентузіазму, тоді це взагалі ніяк не покривається. Тому що якщо людина компетентна, але не читає законопроєктів, це її ніяк не виправдовує. І ваги її професіоналізму не надає. А той інтерес до законопроєктної роботи, який є в нашому комітеті, я готовий назвати феноменальним. Оскільки більше половини комітету дуже активно працює", - зазначив Монастирський.

Повний текст інтерв'ю з Денисом Монастирським читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176609
 
   
 Топ коментарі
 
как говорится нет хуже дурака, чем инициативный дурак
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А представляете, проктолога- энтузиаста. Он ни фига не понимает, но энтузиаст!
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как говорится нет хуже дурака, чем инициативный дурак
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а апофигей этого - инициативный дурак при власти
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А представляете, проктолога- энтузиаста. Он ни фига не понимает, но энтузиаст!
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Не хочу я уявляти проктолога-ентузіаста нам вистачає реального осетина-ентузіаста у парламенті України...
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Хорошо,что они просто нардепы,от которых ничего не зависит.
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МОНАСТЫРСКИЙ------ТИКАЙ С ЭТОЙ ЗЕЛЕНОЙ ШОБЛЫ, ПОКА НЕ ПОЗДНО !!!!!!!! ПРИЙДЕТ ВЕСНА----- ПО НАСТОЯЩЕМУ ****-Ь БУДУТ !!!!!!!!!
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Дабы не смущать разумением своим туповатого бубу
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И специально для Кивы: Руки в карманах не держать, дабы оными херъ не наяривать!
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глядя на этого энтузиаста хочется спросить, а мозги где?
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Но было бы,
Но было бы желание,
Придут к тебе,
Придут к тебе и знания.


За это вам ручается
Киножурнал "Хочу Все знать!"
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желаю ему попасть к хирургу энтузиасту, у кторого много новый идей и пришьет ему член ко лбу...
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Такой интерпретации поговорки "Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт" я не еще не слышал Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9219
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Так, зелена пошесть здає країну з ентузіазмом
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кароч принцип китайских комсомольцев "не важно что сделал,главное что бы ****@лся!"
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та не зовсім так...
у минулому складі у деяких шоколадних мародьорів ентузіазму та комсомольського задору було як у потужного діючого вулкана
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Хуже дурака - только дурак с инициативой. (с)
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Это напоминает *с дуру можно и х... сломать*!
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страшніше звичайного дурня може бути лише дурень ініціативний
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Компенсируется энтузиазмом говорите? Вы не слышали старую истину многократно подтвержденную жизнью - самая страшная вещь в работе это дурак с инициативой!
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Никто еще не придумал, чем можно компенсировать разум. Если разума нет, энтузиазмом его не заменить. Энтузиазм нужен, даже обязателен для тех, кто обладает умом. Дурням и окружающим их людям энтузиазм идет только во вред. Впрочем, такие уж ли дурни эти "слуги"? Они гребут под себя так, как мало кому до этого удавалось. А вот относительно тех, кто привел их к власти, есть сомнения. Серьезные сомнения.
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Это не новые нардепы, стадо зеленых макак у которых одна извилина и та является прямой кишкой.

Выносить надо этот цирк.
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Он прав!
Но только с одной оговоркой - энтузиазм должен выражаться не в неукротимом графоманстве, а в изучении материала и законодательства.
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Самый разрушительный взрыв - это взрыв энтузиазма у дурака.
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"Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом." - ідіот навіть не розуміє яку він куйню льопнув.
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Быть ненормальным ненормально,нормальным быть нормально,но,я так нормально ненормален что вот куда меня теперь.
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А це як в дурдомі - псих нормальний, а притомна людина ненормальна.
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Недолго им осталось, похоже.
Не дотянут до окябрьских "демократических" выборов в ОРДЛО, ой "беда":
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Ентузіасти, пілять...

Погано, коли у владі ідіоти, а коли ініціативні ідіоти, то взагалі повний триндець.
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"Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский" - і ознакою повною відсутністі будь-якого інтелекту...
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"... А тот интерес к законопроектной работе, который есть в нашем комитете, я готов назвать феноменальным. Поскольку более половины комитета очень активно работает", - отметил Монастырский. Источник: https://censor.net.ua/n3176609
Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9879
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Тобто не страшно, що країною керують некомпетентні барани?
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Некомпетентні барани нічим не керують.
Закони пишуть якісь "неизвестные отцы" (це зі Стругацьких), а барани тільки тиснуть на ті кнопки, на які їм накажуть тиснути.
А ось хто ці "неизвестные отцы" поки не зрозуміло.
Притимні люди ж розуміють, що той, хто зараз грає роль президента та його оточення ніяких законів писати не здатні в силу повної некомпетентності у державних справах та законодавстві.
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Должна же была эта пирамида ОГВЗ схлопнуться:
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ой, как мир то на Донбассе нужен, как нужны выборы в ОРДЛО на ИХ условиях.
Ой, как бы не опоздать, не успеть до октября.
Запоребрик то деньги дает только под "новомалороссию".
Тут не только ослепнешь, как Арахамия, который не видит, а кто там первый стрелять начал, а и ох*еешь.
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Гірше дурня - дурень з ініциативою, а якщо воно ще й ентузіаст, то ваааще вибухова суміш і негативні наслідки ми вже бачимо.
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''Нехватку знаний можно восполнить если есть желание работать''-труд сделал из примата человека! В нашем случае, осталось немного подождать. А если нет желания? Да какая разница!
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Идиоты-энтузиасты всегда были намного опаснее простых идиотов.
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"ЗЕбілкуваті слуги"- вороги під прикриттям ідіотів
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А вже ідіот автор що написав цю пуйню , в рази хуже тих ініціативних дурнів , яких пробує якось відбілити , чи теж вирішив в слуги податись , через те і лиже знамо що ...
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чогось собі уявив: везуть цбого монастирського в операційну на песедаку серця, а Радуцький йому і говорить: " ...ты не переживай, нехватка компетентности у новенького хирурга и анестезиолога компенсируется их энтузиазмом. Прошлой операционной бригаде энтузиазма не хватало..."
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"Энтузиазм может переходить в компетентность" (с)
_Ты сам бы лёг операцию под скальпель далёкого от медицины, но полного энтузиазма сапожника?!


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Дурень з ініціативою страшніше ніж сотня ідіотів.
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Ну,чувак,забравшийся на вагон электрички для сэлфи,також полон энтузиазма и предвкушении лайков под фото.А в итоге убило током
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Не хотите на энтузиазме спортивные соревнования выиграть?
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