 Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
"Я відповім на прикладі мого комітету. З 25 його членів 22 людини - в парламент потрапили вперше. І якщо порівнювати з попередніми скликаннями, де я був і помічником депутата, і позаштатним консультантом комітету, і бачив їхню роботу зсередини, то ситуація така: протягом минулого скликання лише 2-3 людини читали законопроєкти комітету і працювали з ними в принципі. Тут же особисто мені від депутатів надходить безліч зауважень про те, що, наприклад, проводяться робочі групи, а вони про них не знали. І що вони не прийшли і не брали участі в обговоренні якогось законопроєкту, а вони б цього дуже хотіли", - розповів він.
Водночас він підкреслив, що брак знань можна заповнити, якщо є бажання працювати, тоді як наявність компетентності за відсутності інтересу до роботи виправити не можна.
"Інтерес може переходити в компетентність. А якщо є компетентність, але немає ентузіазму, тоді це взагалі ніяк не покривається. Тому що якщо людина компетентна, але не читає законопроєктів, це її ніяк не виправдовує. І ваги її професіоналізму не надає. А той інтерес до законопроєктної роботи, який є в нашому комітеті, я готовий назвати феноменальним. Оскільки більше половини комітету дуже активно працює", - зазначив Монастирський.
Повний текст інтерв'ю з Денисом Монастирським читайте тут.
Но было бы желание,
Придут к тебе,
Придут к тебе и знания.
За это вам ручается
Киножурнал "Хочу Все знать!"
у минулому складі у деяких шоколадних мародьорів ентузіазму та комсомольського задору було як у потужного діючого вулкана
Выносить надо этот цирк.
Но только с одной оговоркой - энтузиазм должен выражаться не в неукротимом графоманстве, а в изучении материала и законодательства.
Не дотянут до окябрьских "демократических" выборов в ОРДЛО, ой "беда":
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Погано, коли у владі ідіоти, а коли ініціативні ідіоти, то взагалі повний триндець.
Закони пишуть якісь "неизвестные отцы" (це зі Стругацьких), а барани тільки тиснуть на ті кнопки, на які їм накажуть тиснути.
А ось хто ці "неизвестные отцы" поки не зрозуміло.
Притимні люди ж розуміють, що той, хто зараз грає роль президента та його оточення ніяких законів писати не здатні в силу повної некомпетентності у державних справах та законодавстві.
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ой, как мир то на Донбассе нужен, как нужны выборы в ОРДЛО на ИХ условиях.
Ой, как бы не опоздать, не успеть до октября.
Запоребрик то деньги дает только под "новомалороссию".
Тут не только ослепнешь, как Арахамия, который не видит, а кто там первый стрелять начал, а и ох*еешь.
_Ты сам бы лёг операцию под скальпель далёкого от медицины, но полного энтузиазма сапожника?!