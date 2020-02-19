 У лютому побито шостий температурний рекорд. Синоптики оголосили про початок метеорологічної весни в Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.

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Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці.