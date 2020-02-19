EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Суспільство
  2885  40
Все про:погода (528) синоптики (18)

 У лютому побито шостий температурний рекорд. Синоптики оголосили про початок метеорологічної весни в Києві

У Києві зафіксовано шостий температурний рекорд у лютому. Метеорологічна весна в столиці розпочалася 10 лютого 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на 15 лютого в Києві стала найтеплішою за останні 140 років, - Центральна геофізична обсерваторія

Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176608
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем выступления самокатчика о том, что ЗЕленач власть уменьшила платежки за отопление.
 показати весь коментар
 
В том же феврале побит очередной рекорд по суммах в платежках за отопление.
 показати весь коментар
 
треба швидше українську землю розпродати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ага, щоб ті хто її купить могли відразу все те засіяти.
 показати весь коментар
 
Ждем выступления самокатчика о том, что ЗЕленач власть уменьшила платежки за отопление.
 показати весь коментар
 
 
Прошла зима, настало лето-
Спасибо Зебику за это!
 показати весь коментар
 
 
И опять виноват Порошенко, насрав в штаны зебилам В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве - Цензор.НЕТ 5636
 показати весь коментар
 
 
Зебилы шаровары не было носят. у них кокошники и ватники
 показати весь коментар
 
 
а шаровары значит только порохоботы- патриоты носят?
 показати весь коментар
 
При Порошенку такого не было, при Зеленском потеплело, это факт. Хорошо это или плохо, каждый пусть судит по себе.
 показати весь коментар
 
Наступила друга весна без посадок. В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве - Цензор.НЕТ 340
 показати весь коментар
 
 
хм, наверное пора поднимать цены на отопление, а то - убытки...
 показати весь коментар
 
 
топили, у нас со вчера значительно прикрутили батареи, теперь дома не жарища.. кайф
 показати весь коментар
 
В том же феврале побит очередной рекорд по суммах в платежках за отопление.
 показати весь коментар
 
 
С такими температурными рекордами, рашка подсохнет раньше запланированного. Жаль, Оманский ишак этого не понимает и тянет страну в болото кацапско-фашистского мира выполняя все хотелки кремля
 показати весь коментар
 
 
причина падения промпроизводства - теплая зима. /В Украине действительно все так плохо, как говорят.Сергей Фурса, специалист 09.02.2020
 показати весь коментар
 
Рекорди температурні жодним чином не впливають на оплату за центральне опалення. Так, в січні я оплатив на 650 грн. менше за ЦО, ніж в зараз.
 показати весь коментар
 
 
А мне почему-то платежка на 1700 грн. пришла.
 показати весь коментар
 
Вот уж и весна пришла а новое лицо Аваков ещё при власти,прокурор свой а Портнов прибывший после проиграша Пороха в Украину до сих пор на воле
 показати весь коментар
 
 
"От нашего стола вашему столу"
Февраль - традиционно самый жаркий летний месяц в Мельбурне, земля прогревается потому что. Только вот второй год подряд кондиционер в феврале не включаем - нет нужды, такое "глобальное" потепление с локальным похолоданием. Зато чувствую, что скоро буду включать, только уже отопление, +18 градусов сегодня в доме. Лета в этом году, считай, что и не было. Началось тепло только в середине декабря, потом пожары, а на этой неделе лето выключили.
После пожаров весь февраль идут не дожди, а ливни проливные.
Трава зеленая, и листья зеленые на деревьях, а обычно в это время ветер уже сухие листья во всю гонял.
Переселяйтесь, если кто упарился.
Охладитесь.

P.S. ЗЕбобики могут не беспокоится. Вам - к "одиннароТ".
 показати весь коментар
 
 
Я же написала - в Мельбурне.
Штат Виктория, восточное побережье Австралии.
Локальное похолодание на фоне глобального потепления.
Переезжайте, охладитесь.
Особенно если купнетесь в океане.
Нужны штаны с начесом. Скорее всего, две пары.
 показати весь коментар
 
 
Поговаривают, кенгуру разбушевались, кусаются и морды бьют всем налево и направо.
 показати весь коментар
 
Без понятия.
У меня собака.
Она не ЗЕбобик, территорию охраняет, всех впускает, никого не выпускает.
Боец спецназа.
"Добрая фея с топором" (С)
 показати весь коментар
 
 
Это недруг Украины, ботинок из моржовии.
 показати весь коментар
 
Щас на фоні нинішнього тепла слуги котельні позакривають, а на слідуючу зиму при -30 вогнища в квартирах всі палити будуть.
 показати весь коментар
 
Сама природа помогает Украине. Зима видалась без осадков и запасы пресной воды в Крыму подходят к концу и авантюра с Крымом тоже подходит к концу. Дальновидные кремлевские стратеги, оккупировав украинский Крым, не учли небольшую деталь. Что водоснабжение Крыма осуществлялась с Украины и без днепровской воды Крым просто не может существовать. А в это время могучий, полноводный Днепр несет свои воды мимо полуострова Крым в Черное море. Соленость Днепровского лимана снизилась и как в добрые времена стали возрождаться осетровые рыбы. Скоро можно будет открывать рыболовный промысел. Вода «Крыма» пошла на дополнительное орошение Юга материковой Украины. Сельское хозяйство здесь стало процветать, чего не скажешь о Крыме. Так, что большой привет крымчанам, ждем новых сообщений от страдающих от жажды.
 показати весь коментар
 
 
Украина 57-я по пресной воде, Россия вторая - выкрутятся, причём очень быстро.
 показати весь коментар
 
 
Газпром скорочує видобуток газу, бо ціни катастрофічно впали на євроринку на газ. А ось в Україні цікаво чому платіжка за опалення в січні була в 2 рази більше ніж в грудні 2019? Що трапилося?
 показати весь коментар
 
 
К чёрту зиму! Нахер эту мразь! Это враждебное человеку явление.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору