 У лютому побито шостий температурний рекорд. Синоптики оголосили про початок метеорологічної весни в Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.
Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці.
Спасибо Зебику за это!
Февраль - традиционно самый жаркий летний месяц в Мельбурне, земля прогревается потому что. Только вот второй год подряд кондиционер в феврале не включаем - нет нужды, такое "глобальное" потепление с локальным похолоданием. Зато чувствую, что скоро буду включать, только уже отопление, +18 градусов сегодня в доме. Лета в этом году, считай, что и не было. Началось тепло только в середине декабря, потом пожары, а на этой неделе лето выключили.
После пожаров весь февраль идут не дожди, а ливни проливные.
Трава зеленая, и листья зеленые на деревьях, а обычно в это время ветер уже сухие листья во всю гонял.
Переселяйтесь, если кто упарился.
Охладитесь.
P.S. ЗЕбобики могут не беспокоится. Вам - к "одиннароТ".
Штат Виктория, восточное побережье Австралии.
Локальное похолодание на фоне глобального потепления.
Переезжайте, охладитесь.
Особенно если купнетесь в океане.
Нужны штаны с начесом. Скорее всего, две пары.
У меня собака.
Она не ЗЕбобик, территорию охраняет, всех впускает, никого не выпускает.
Боец спецназа.
"Добрая фея с топором" (С)