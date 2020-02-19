 Кабмін розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше", - йдеться в повідомленні.
Крім того, кошти підуть на розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва і переробки с/г продукції, розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.
не підведуть?
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От "и прочее" треба детально розглянути, бо це головна стаття витрат.
и по двести тысяч гектар себе наделят
яка твоя версія - скільки мені платять?
Жаба давит
Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства"
Замысел прекрасен, вот только КТО получит деньги?
Любая "поддержка" - это коррупция. Чтобы победить коррупцию, надо перестать раздавать халяву.
-Так.Соки,вино та пиво наш приоритет.Але без пчел та меду,нифига цього не буде.Тому спочатку пчели.
Значение пчёл в природе и жизни человека