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 Політика України, Суспільство
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Все про:аграрії (80) Кабмін (3689) Гончарук_Олексій (692)

 Кабмін розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік, - Гончарук

Кабінет Міністрів України направив 4 млрд грн на розвиток фермерських господарств.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, кошти підуть на розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва і переробки с/г продукції, розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн", - міністр Милованов презентував модель підтримки аграріїв. ІНФОГРАФІКА

Кабмін розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176605
 
 
 Топ коментарі
 
4 мільярди Коломойському, решта простим аграріям...
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"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176605
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От "и прочее" треба детально розглянути, бо це головна стаття витрат. Кабмин распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3823
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4 мільярди Коломойському, решта простим аграріям...
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твій мозок ніби в машині часу, й досі живе у часи порошенка-медведчука
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Машина времени уже тебе видиться, твой мозг воспаляеться от непрерывного коментирования с самого утра)))
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нельзя, в методичке только тезиси, без подробностей
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Скрин методички если ты конечно не балаболка тянущая мазу по тупости или за малую денежку за сцыкливого Оманского осла))
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сколько дают за теленка, сколько дают за улик?куда обращаться?
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Ні те, ні інше. Він брехун, який заробляє гроші на брехні.
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тобто скомунижжені гроші українців, які, доречі, зедент допомагав комуниздити - то дурничка, безневинна забава єврея?
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ті всі питання до Гонтарєвой, жодна копійка жодна акція жодна одиниця золото-валютної цінності не може покинути територію України без індивідуального дозволу НБУ
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"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176605
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От "и прочее" треба детально розглянути, бо це головна стаття витрат. Кабмин распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3823
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"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее" - это коррупционная составляющая считай уже распыленных своими людьми денег. Каждый аграрий знает, что своя технига - лайно полное, и производители не парятся улучшением выпускаемой техники. А зачем заморачиваться, есди держава им доплачивает за то, что они выпускают лайно. А вот хорошая импортная техника, мало того, что в три дорога, так ещё и кредит! Прекратите дотировать своих никчемных производителей, снимите все налоги на импортную с\х технику, если вы и правду хотите помочь фермеру.
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а шоколадному Кусюку почему никрена?
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Не надо тебе никакой кусюк, отдохни)))
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не, Кусюк от бариги всегда получал на шарика наижирнейший кусок бюджета
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Оторвись от нелегкого зеботярского дела, кусюк к тебе во сне прийдет если не перестанешь его вспоминать)
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так, фсьо, клієнт приїхав, з утра чекав, давай пока, до зустрічі, не балуйся тут
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Это на всем - нихрена, а ему как раз, - всё.
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вопрос кому?агрохолдингам? или фермерам? скорее всего агрохолдингам-как всегда!
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зеле сейчас в Боисполе задают неудобные вопросы Кабмін розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7481
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ЗеГниды раздерибанят четыре лярда,
и по двести тысяч гектар себе наделят
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ох нихрена себе! а куда мне прийти получить свою долю?
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А ты что зедепутат? или кореш сцыкуна? ты просто шестериш на сайте на них за деньгу малую)) собачья какашка чтоб долю свою требовать у господ своих)
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плин, скільки ж мені платять
яка твоя версія - скільки мені платять?
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как жаль что вас, порохоботов- патриотов, это не коснется.
Жаба давит
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Косюку нові дотації? Щоб вистачило на нову яхту, і викупити парк Феофанія.
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"на закупки техники отечественного производства" - это как, к комбайну Джон Дир прикрутили колеса на территории Украины, и он стал "техникой отечественного производства"?
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"
Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства"

Замысел прекрасен, вот только КТО получит деньги?
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кто и всегда - кто ближе к кормушке, те и получат.
Любая "поддержка" - это коррупция. Чтобы победить коррупцию, надо перестать раздавать халяву.
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Да, и по хмелю - с каждой бутылки пива капает денежка - специальный сбор "на поддержку хмелеводства", все идет в институт хмелеводства который давно умер и только занимается тем что проедает деньги, и заодно сдает в аренду свои поля, на бумаге под "опытное производство" бесплатно, а по факту по коммерческой стоимости накарман.
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Побачимо хто отримає цю підтримку! При пєті "підтримували" лише косюків та кананєнок!
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И тебя при Пете пидтримували когда ты никакой обоссаный и обосраный из ганделыка брел домой Забыл?
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Развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.Чули куме?

-Так.Соки,вино та пиво наш приоритет.Але без пчел та меду,нифига цього не буде.Тому спочатку пчели.
Значение пчёл в природе и жизни человека
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