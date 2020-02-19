 Кабмін розподілив 4 млрд грн державної підтримки аграріїв на 2020 рік, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, кошти підуть на розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва і переробки с/г продукції, розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.

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