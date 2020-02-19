 Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР

Про це Кондратюк заявила під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підтримую постанову про позачергове засідання Верховної Ради, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо 6-ї річниці Революції Гідності і послухати звіт про поточний стан розслідування злочинів проти Майдану", - сказала віцеспікерка.

Депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання на заклик Кондратюк.

"Минуло 6 років. Проте всі сім'ї, насамперед Небесної Сотні, так і не отримали головного - відчуття справедливості. Справедливого і невідворотного покарання для виконавців і замовників злочинів проти Майдану, на які пішов режим Януковича. У попередньої влади було достатньо часу, щоб притягти до відповідальності всіх причетних. Вона не впоралася з цим завданням і це гірка правда. Ми також не дочекалися появи повноцінного меморіального музею-комплексу Майдану, яким би гідно вшанували пам'ять Героїв. Але це також і борг нинішньої влади перед Небесної Сотнею. Якби Майдан тоді не переміг, більшості присутніх не було б зараз тут і у владних кабінетах", - сказала Кондратюк.

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Вона наголосила, що "необхідно завершити розслідування всіх справ".

"Винуватці мусять постати перед судом і в ході справедливого і неупередженого судового процесу мають бути притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні неприпустиме", - заявила віцеспікерка.

Вона також зазначила, що на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича.

"Впевнена, що не тільки через можливий конфлікт інтересів, а також і з моральної точки зору, з поваги до пам'яті Героїв Небесної Сотні та їхніх родин, на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича. Це призначення насправді дискредитує владу і подальше розслідування справ Майдану, за які тепер відповідальний цей орган", - сказала нардепка.