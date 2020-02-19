 Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР

Про це Кондратюк заявила під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я підтримую постанову про позачергове засідання Верховної Ради, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо 6-ї річниці Революції Гідності і послухати звіт про поточний стан розслідування злочинів проти Майдану", - сказала віцеспікерка.
Депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання на заклик Кондратюк.
"Минуло 6 років. Проте всі сім'ї, насамперед Небесної Сотні, так і не отримали головного - відчуття справедливості. Справедливого і невідворотного покарання для виконавців і замовників злочинів проти Майдану, на які пішов режим Януковича. У попередньої влади було достатньо часу, щоб притягти до відповідальності всіх причетних. Вона не впоралася з цим завданням і це гірка правда. Ми також не дочекалися появи повноцінного меморіального музею-комплексу Майдану, яким би гідно вшанували пам'ять Героїв. Але це також і борг нинішньої влади перед Небесної Сотнею. Якби Майдан тоді не переміг, більшості присутніх не було б зараз тут і у владних кабінетах", - сказала Кондратюк.
Вона наголосила, що "необхідно завершити розслідування всіх справ".
"Винуватці мусять постати перед судом і в ході справедливого і неупередженого судового процесу мають бути притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні неприпустиме", - заявила віцеспікерка.
Вона також зазначила, що на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича.
"Впевнена, що не тільки через можливий конфлікт інтересів, а також і з моральної точки зору, з поваги до пам'яті Героїв Небесної Сотні та їхніх родин, на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича. Це призначення насправді дискредитує владу і подальше розслідування справ Майдану, за які тепер відповідальний цей орган", - сказала нардепка.
Не рано ли?
Портнов в Украине...Баня уже пакует сюда чемоданы...
ЗЕ пипиЗЕнт МИРА!!! а не сокол войны.
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Когда от страны рожки и ножки останутся тогда можно и назвать хфамилии.
"Вчора в цій залі, ми всі разом вшанували всіх загиблих на Майдані 6 років тому. Завтра ми на державному рівні будемо відзначати День пам'яті героїв Небесної сотні. Нам важливо пам'ятати про Революцію Гідності, тому що ця пам'ять є гарантом незворотнього, демократичного розвитку нашої країни, проєвропейського напрямку розвитку", - сказав В'ятрович.
Саме тому, на його думку, цю пам'ять так завзято атакує Росія протягом цих шести років.
"Цього тижня більш показово, що до цих інформаційних атак проти Майдану долучились проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, яка дискредитує Майдан, представляючи їх як "переворот",які дискредитують героїв Небесної сотні. Але треба розуміти, що це стало можливим через позицію керівництва держави", - сказав нардеп.
Він сказав, що призначення адвоката Януковича Бабікова - заступником голови ДБР, це не лише наруга над родичами загблих - це і сприяння до розвороту в оцінці Майдану, в догоду РФ.
"Більш того, тут в парламенті, депутатами ОПЗЖ зарєстровано законопроєкт про соціальний захист бійців "Беркуту", саме тих, які вбивали героїв Небесної сотні. Очевидно, що саме в такій ситуації, саме цього тижня, нам в край потрібне ухвалення заяви парламенту, в якій би було надано чітку оцінку Майдану, Революції Гідності", - зауважив В'ятрович.
За його словами, така заява готова. Її авторами є представники майже всіх груп і фракцій, крім ОПЗЖ.
"Через це звертаюсь до керівництва парламенту: скликати позачергову сесію для ухвалення цієї заяви. Таку ініціативу підтримає "Батьківщина" і "Голос". Переконаний, що така заява потрібна для того, щоб продемонструвати українському суспільству, що для нинішнього парламенту, для України в цілому є важливі ті цінності, за які загинули герої Небесної сотні", - підсумував нардеп.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotce_stalo_mozhlyvym_cherez_pozyciyu_kerivnyctva_derzhavyquot_vyatrovych_pro_sproby_dyskredytaciyi_maydanu_na_dogodu_rf