 "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази

Напередодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що в Україні нібито вводять новий податок на грошові перекази на банківські картки. ДПС спростувала цю інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жодних нових податків не вводиться! Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування буде здійснюватись виключно у випадках, передбачених чинним законодавством. Звертаємо увагу, що інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є ФОПами) може бути надана банком тільки: за запитом ДПС - про наявність банківських рахунків, за рішенням суду - про рух коштів або про будь-яку іншу інформацію щодо рахунку. Тому, якщо ДПС дізнається номер рахунку фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації щодо нього (про рух коштів тощо) зобов'язана звернутися до суду", - заявили в податковій службі.
мол, "цена снизится, платежек не будет.. и вообще будут доплачивать зебилам за газ - увеличением субсидий"
А кто за обслуживание и
розподил газа.. тьху, денег - должен платить?
Или решили до выборов - не рисковать, а после них - "никто не обещал что налога не будет"?
только вот кто мы - вопрос
мнение народа власть редко интересует а вот тех кто хочет во власть очень даже
потому ДумайТе !
Порошенко конечно - хотел насрать в штаны Зеленскому
Надо будет введут и не спросят. И промычите лишь в ответ, на форуме.
кроме собственных портков.
Я думаю они не соврали, налог будет не новый, а старый, например НДФЛ. Получил деньги на карточку от другого физлица - значит получил доход и автоматом с тебя его снимают.
Если по честному, то НДФЛ должны типа платить все и с любых полученных денег, подарков (даже от мужа/жены) по закону человек должен все это задекларировать и заплатить налог. Другое дело что никто никогда этого не делал.....А эти со своей "диджитализацией" решили заполнить пробел в реализации законодательства
Налог на транспортировну денег в сети!)))))
Не дякуйте за пораду....