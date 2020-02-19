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 Суспільство
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Все про:герб (24) Тризуб (8)

 Україна відзначає День Державного Герба

День Державного Герба країна відзначає в середу, 19 лютого.

Цього дня в 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, інформує Цензор.НЕТ.

Відкритий конкурс на створення проєкту Державного Герба був оголошений ще за існування СРСР - 24 червня 1991 року. У ньому взяли участь понад 200 робіт, і всі вони зараз зберігаються в Центральному державному архіві органів центральної влади та управління.

Зображення тризуба містили 192 з 200 запропонованих робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Великій Британії Галібаренко розповіла, як вдалося домогтися вилучення тризуба з антитерористичного посібника

У конкурсі переміг проєкт історика-геральдиста Андрія Гречила і художника Івана Турецького. Гречило розповідає, що вибрав тризуб як основний символ, бо він був прийнятий у графічній традиції періоду правління великого князя Київської Русі Володимира.

"Саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об'єднані в одній державі. У 1918 році тризуб також був обраний гербом УНР як символ соборності українських земель. Такий герб має ідею поновлення традиції державності", - вважає Гречило.

В Україні є лише малий герб, Великий Державний Герб країни ще не затверджений. У січні 2020 року заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент збирається розробити закон про Великий Державний Герб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176600
 
   
 Топ коментарі
 
Голобородько шо молчит ?
Ещё не проснулся ?
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Ааа.., шина на велике спустила. Ртом накачивает
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Скоро зєльоні змінять. Герб буде - Зє грає на роялі.
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кловану обратится к народу по этому поводу как кость в горле
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Не турбуйте президента: він з Арахамією "аналізує" хто першим відкрив вогонь у Золотому. А Ви йому про якийсь герб...
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Зебилу Мендель не написала в фейсбуке ещё ? А должна с утра уже бы(она пишет на странице гидранта от его имени) или для них малоросов родной герб это двухголовая курица-мутант
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Это того, что Голобородько в фильме все время носит на лацкане пиджака, а Зеленский почти никогда?
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Какое приветствие предлагают Зебилы вместо "Слава Украине! - Героям Слава!"
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Да то понятно, тока на одной из самых высоких достопримечательностей Киева висит далеко не Тризуб, а отэтовот....
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И так почти 30 лет - пустая болтовня. Даже, когда Закон Украины прямо и без оговорок предписывает убрать это уродство везде, где бы оно ни было на территории Украины.
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Самый прикол в конце!!

"В Украине есть только малый герб, Большой Государственный Герб страны еще не утвержден."
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