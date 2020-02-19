EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Суспільство
  2477  16
Матеріали за темою:
Все про:акція (697) Київ (7316) Нацполіція (9036) Правоохоронні органи (816)

 Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці

Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій і з метою недопущення порушень громадського порядку поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема під адміністративними будівлями органів державної влади.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176599
 
 
 Топ коментарі
 
Вот те на...
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
 показати весь коментар
 
Бедный обманутый мудрый нарид! Он ведь не за это голосовал. Они думали что будут делать их вместе, а получилось что "их" - это они сами. Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы - Цензор.НЕТ 7615
 показати весь коментар
 
под ОП проходит масштабная акция ФОПов против геноцидных законов Зеленского, СМИ не показывают, автобусы с ФОПами со всех Украины не пускают в Киев... Зе переплюнул Януковича своей диктатурой и глупостью...

стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
под ОП проходит масштабная акция ФОПов против геноцидных законов Зеленского, СМИ не показывают, автобусы с ФОПами со всех Украины не пускают в Киев... Зе переплюнул Януковича своей диктатурой и глупостью...

стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
 показати весь коментар
 
 
Зачем пиарить здесь сепарский про-кремлёвский канал?
 показати весь коментар
 
 
Бедный обманутый мудрый нарид! Он ведь не за это голосовал. Они думали что будут делать их вместе, а получилось что "их" - это они сами. Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы - Цензор.НЕТ 7615
 показати весь коментар
 
 
Не ясно только зачем пикетировать пустое здание ОП в 20:00, если враг Украины ЗЕ, а не здание.
 показати весь коментар
 
 
Вот те на...
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
 показати весь коментар
 
 
раньше если выходили на протестные акции , то их поддерживали все, а теперь каждый за себя. Выбрали получите.
 показати весь коментар
 
 
Они НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ...
Вот пускай РАЗОМ и решают этот ребус!)))
Большому кораблю...большую ТОРПЕДУ....промеж булок
 показати весь коментар
 
 
Почему мы должны решать их КОСЯКИ!?)))
когда они голосовали...они приняли свое решение...
Им не нужна земля...деньги и их майно...
Все это заберет себя деда Игрь!)))
Механик кино вышки этого ШАПИТО...
 показати весь коментар
 
 
Авfuckов: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Не бе-бе-бе-беспокойтесь, граждане! Мы не оставим бе-бе-бе-без внимания это бе-бе-бе-безобразие. Бе-бе-бе-беспощадно пресечём все бе-бе-бе-беспорядки.«А@@@нна інституція" во главе с сидящим з «9-ї ранку на стакані» Зозулей бе-бе-бе-бесстрашно обе-бе-бе-беспечит общественную бе-бе-бе-безопасность».
 показати весь коментар
 
Протести,протести--чому.тому що влада нехоче слухати суспільство.. Ще і року не пройшло,а вже стільки протестів. У владі запроданці, малороси і україноненависникі, підстилкі путіна і просто тупі ідіоти. Провали в економіці і в політиці по захисту незалежності України.--тому народ нехоче з цим миритись. А поліцію просто жалко--замість боротьби з злочиннісю, яка в рази збільшилась кидають на боротьбу з патріотами.
 показати весь коментар
 
Ожидают массовых акций недовольства?
С чего бы это. Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці - Цензор.НЕТ 7519
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору