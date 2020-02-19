 Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема під адміністративними будівлями органів державної влади.
"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
https://zik.ua/live
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
Вот пускай РАЗОМ и решают этот ребус!)))
Большому кораблю...большую ТОРПЕДУ....промеж булок
когда они голосовали...они приняли свое решение...
Им не нужна земля...деньги и их майно...
Все это заберет себя деда Игрь!)))
Механик кино вышки этого ШАПИТО...
С чего бы это.