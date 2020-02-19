EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  597  1
Матеріали за темою:
Все про:Грузія (643) Зурабішвілі (25) обстріл (5987) Донбас (15344)

 Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стурбована відновленням інтенсивних бойових дій на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України і національного суверенітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176597
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору