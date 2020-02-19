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 У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

У відомстві стурбовані ескалацією ситуації на Донбасі і зазначають, що завдяки зусиллям президента Зеленського процес мирного врегулювання "набув нової динаміки".

Про це сказано в заяві на сайті МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі в останні тижні, останнім проявом якої є інтенсивна перестрілка в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що напади з боку бойовиків відбуваються в той час, коли "завдяки зусиллям у нормандському форматі і конструктивному ставленню президента В. Зеленського процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки".

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"Міністерство закордонних справ Польщі незмінно закликає Росію припинити свою агресію проти України, включно з виведенням її збройних формувань з окупованої частини Донбасу і беззастережним виконанням Мінських угод", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суркову знадобилося 10 хвилин, щоб отримати підписи найманців під "Мінськом", - постпред Німеччини при ООН про причетність Росії до війни на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176596
 
   
 Топ коментарі
 
России стало стыдно и она прекратила
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МИД Польши потребовал... а чем занимаются украинские карьерные дипломаты? склоками да жрачкой водяры? потому что на выходе по всем направлениям полный ноль...
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США закликають. Польща закликає, країни Бвлтії закликають. А президент України каже, що іхтамнєт.
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Это говорит и. о. обязанности президента, который к Украине имеет очень мало отношения.
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В министерстве отметили, что нападения со стороны боевиков происходят во время, когда "благодаря усилиям в нормандском формате и конструктивному отношению президента В. Зеленского процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику".Источник: https://censor.net.ua/n3176590 - Тупий порохобот - учись просто читати
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А какую динамику? Ту, которая говорит, что все идет коту под хвост? Учитывая тот факт, что клоун думать не умеет, у него нет времени?
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И что оно помогает?Какой смысл призывать хищника не жрать мясо?
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Ні москалі хотіли видати усе - як напад України і обісралися.. І їм про це нагадують
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Ну теперь осталось только чтоб мэр Геническа попросил и тогда всё. ***** капитулирует..
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МИД Польши потребовал... а чем занимаются украинские карьерные дипломаты? склоками да жрачкой водяры? потому что на выходе по всем направлениям полный ноль...
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Вечером того же дня персонал МИДа Польши почувствовал себя тяжелее обычного, всвязи с чем был госпитализирован. Консилиум врачей установил, что утяжеление состояния персонала вызвано тем, что на МИД Польши Россия положила большой и толстый.
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На великий і товстий є довгий з лівою різьбою. Не видихаєте!!!
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Пішла ти в дупу, дурепа недоколихана.
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