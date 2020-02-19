 У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

Про це сказано в заяві на сайті МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі в останні тижні, останнім проявом якої є інтенсивна перестрілка в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що напади з боку бойовиків відбуваються в той час, коли "завдяки зусиллям у нормандському форматі і конструктивному ставленню президента В. Зеленського процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки".

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"Міністерство закордонних справ Польщі незмінно закликає Росію припинити свою агресію проти України, включно з виведенням її збройних формувань з окупованої частини Донбасу і беззастережним виконанням Мінських угод", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

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