 Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого року Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробками. Асоціація в цьому зацікавлена, бо вони призводять до падіння продажів. Держава — бо підробки несуть небезпеку для здоров'я громадян та призводять до неплатежів до бюджету. Спочатку домовились. Компанії, що входять до Асоціації, зраділи та витратили біля $1 млн на розробку софту і вже були готові передавати його державі", - пояснив він.

І на цьому етапі, за його словами, "почалося щось дивне".

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"Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт — з блокчейном. Так-так, блокчейн. Як тільки я бачу десь в державних документах блокчейн, мій слух загострюється. Запускається інвестиційний конкурс, в якому перемагає компанія з Гонконгу. Компанія стверджує, що розробить софт за 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (от компанії, які вже витратили $1 млн на створення софта, напевно, здивувалися!)", - розповідає міністр.

За його словами, "в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І ця ТОВ отримала від держави 20 млн грн фінансування, за які вона і повинна була розробити цей софт".

"У цій історії ще багато цікавих аспектів. Наприклад, один з членів комісії, який приймав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують у дуже схожій схемі в іншій галузі (там, щоправда, був не Гонконг, а інший офшор). Цікаво тут все у Кабміні. Що не день, то нове відкриття!" - підсумував Дубілет.

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