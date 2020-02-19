 Видобуток вугілля в нових умовах нерентабельний, уряд запропонує шахтарям нову роботу, - Оржель

Про це заявив глава міністерства Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За його словами, Україна зараз змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, якого не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.

"До того ж ми авансом платимо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, бо змінився клімат. Будьмо відвертими, видобуток вугілля в нових умовах є нерентабельним", - сказав Оржель.

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Міністр розповів, що уряд готує масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів.

"Ми стаємо більш ефективними, а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане", - заявив Оржель.