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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2432) Путін (16375) Донбас (15344) Волкер Курт (508)

 Я не вірю, що спільні патрулі з'являться: Путін не схильний до досягнення будь-якої домовленості стосовно Донбасу, - Волкер

Спільне патрулювання окупованих територій Донбасу українськими силовиками разом з представниками ОРДЛО і ОБСЄ підвищило б рівень безпеки.

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США.А з питань Україні Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Ця ідея – цілком слушний шлях підвищити рівень безпеки, не підважуючи при цьому суверенітет України. І до того ж це – реалістичний шлях, як натиснути на "народні республіки" та їхнє "ополчення", щоб ті дозволили вільний доступ патрулів до всієї території Донбасу", - сказав він.

Читайте також: Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу

За словами дипломата, зараз немає небезпеки визнання Києвом "народних республік".

"Ось що обговорюється зараз. Як відомо, на Донбасі є ці "республіки", є так зване "ополчення"; і ті, й інші підконтрольні Москві. Але окремо від них на цій території функціонує місцева поліція. Я не був на окупованій території, але наскільки я чув, ця поліція (тобто міліція на непідконтрольній території, – ред.) це дійсно місцеві люди. Дуже багато з них були міліціонерами ще до окупації. А отже, визнання їхньої легітимності з боку України – дещо відмінне", - пояснив Волкер.

Він вважає, що сама по собі пропозиція президента України Володимира Зеленського про спільне патрулювання "не позбавлена сенсу - навпаки, вона цілком логічна".

"Але я не вірю, що ці патрулі з’являться. Я не думаю, що Росія, а передусім Путін, нині прихильні до того, щоби досягти будь-якої домовленості щодо Донбасу. Найімовірніший сценарій – що окупація Донбасу продовжиться, Путін буде продовжувати говорити, що "їх там немає", і створюватиме постійні проблеми та тиск на Київ. Ми у США доклали чимало зусиль, щоби зрозуміти наміри Росії, і наш висновок такий: вона не планує нічого змінювати. І це стосується не лише Донбасу", - заявив Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176590
 
   
 Топ коментарі
 
Шо тот Волкер в "миренабомбасе" понимает? у нас есть Сивуха с Арахамией, они нам патрули хоть с зулусами организуют...
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Кому-то явно надоели оптимиЗьты и Волкер был вынужден выйти к микрофону. Ну и он всё верно разложил, по-полочкам. Надеюсь, после этого, разные фанфары таки поутихнут. Бо очень достали.
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Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности.Источник: https://censor.net.ua/n3176590 Чому
це зрозуміло усім окрім тупих порохоботів?
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вот и обьясни вот тут,как это повысит уровень безопасности и сам процесс
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Просто... Постачання днрлнр.. Стане набагато складнішим + це мораль давитеме на сепарів
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полный контроль на границе,только такой вариант остановит постачання
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Ты такой тупой вылупился, или уже потом мамка часто по бестолковке била?
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А солнечная активность не учитывается? А фазы Луны? А приливы/отливы. Какое, к хренам, совместное патрулирование? Вчерашние события ни о чем не говорят? Ну.... форвертс... патрулируй. "Я дам вам парабеллум"(с)
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Чого так захищайем підерасів в днрлнр - чи страшно вам там потвори стало? Що тікати не буде куди?
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Не порите чушь. Я ваааще- во многих тысячах км, от всяких Дыр. Но, дело даже не в этом. А в том, что: не порите чушь.
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"хутин не склонен к достижению какой -либо договоренности по Донбассу" каждый выбирает то что ему нужно.
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тобі, зебіл, ясно сказано, що такі патрулі (української поліції з місцевими не терористами) не появляться: ***** не захоче. А на спільні патрулі з озброєними терористами - Україна не піде, закон забороняє.
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Пока известная всем Падлюка сидит в Кремле - НИКАКОГО МИРА НЕ БУДЕТ!!! Мир по Путину - КАПИТУЛЯЦИЯ Украины! А воно нам надо! Умному человеку, Волкеру к примеру, все ясно! "Мир в глазах Путина" = "Любовь к людям в глазах Чикатило"!
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Кому-то явно надоели оптимиЗьты и Волкер был вынужден выйти к микрофону. Ну и он всё верно разложил, по-полочкам. Надеюсь, после этого, разные фанфары таки поутихнут. Бо очень достали.
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Шо тот Волкер в "миренабомбасе" понимает? у нас есть Сивуха с Арахамией, они нам патрули хоть с зулусами организуют...
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Гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня Зеленского за то же самое, что вчера делал Порошенко

Я не верю, что совместные патрули появятся: Путин не склонен к достижению какой-либо договоренности по Донбассу, - Волкер - Цензор.НЕТ 9766
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шо делал ?кому делал?когда делал?свидетели?суд?
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У Юры постоянное несварение и болячка Боткина...
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Не, все как раз наоборот. В отношениях с рашкой Зеленский идет по граблям Порошенка. Та же мироточивость и безальтернативность минских соглашений. Разница лишь в том, что сепары наших солдат пока не обыскивают, как это происходило с нашими киборгами в ДАПе. И если Порошенка порохоботы за все это всячески воспевали, то Зе за то же самое тяжко клянут.
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Ты определись, а то за одно и тоже у тебя Порох барыга, наживающийся на войне, а Бубочка молодца)) Небось прическа у тебя до пят)))
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При всей своей нелюбви к Пороху я никогда не называла его ни барыгой, ни Вальцманом. И Зе молодцом никогда не называла. Всегда считала, что не созрел он занимать президентский пост. И у меня, в отличие от секты порохоботов, нет кумиров. Я прекрасно понимаю, что не было, нет и не будет политиков, которые не ошибаются, политиков, которые всем угодят. Каждый будет делать то, что я лично буду одобрять (при этом я могу ошибаться, но я не претендую на звание истины в последней инстанции), и то, чего я одобрять не буду. Мне не нравилась мироточивость Пороха, точно так же мне не нравится и мироточивость Зе. Мне противны были обещания Пороха установить мир, поскольку знаю, что это чистейший популизм, точно так же мне были противны аналогичные предвыборные обещалки Зе. Поэтому, собственно, не голосовала ни за того, ни за другого. Для меня дело не в фамилии президента, а в том, что он делает. И как все смертные, он делает как правильные, так и неправильные вещи.
Так что иди лесом.
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почитай історію, навіть вчора тут на Цензорі було: прохід через бойовиків Мотороли і обшуки бійців ЗСУ - це була приватна ініціатива героя оборони ДАП комбата Оцерклевича. Щоправда, отак по-бистрому гугль не дозволив мені навести його спогади, але отут, хоча в іншому контексті - згадується: "І у когось з наших генералів (прізвище, на жаль, досі невідомо) виникла думка зменшити наші втрати при ротації. І вирішили домовлятися через ОБСЄ з бойовиками, щоб вони пропускали наші колони по ротації через контрольовану територію. При цьому українські солдати проходили вкрай принизливу процедуру обшуку" - https://rubryka.com/article/istoriya-oborony-dap/

І не обманюй, ніби Порох домовлявся про обшуки; і сама не обманюйся
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Так Барыга мироточился или разжигал войну, чтобы на ней наживаться?
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носятся с этим сумасшедшим путиным, уже б давно пора, как наполеона на необитаемый остров изолировать.....
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Вопрос только в том как это сделать. Старая КГБшная лиса носа за пределы рашки не тычет, а если и вылазит куда, то с такими предосторожностями, что и не подберешься.
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Крайне спорно. Вот визиты за январь. "Путешественник" Зеленский отдыхает
7 января - рабочий визит в Дамаск (Сирия).
8 января - рабочий визит в Стамбул (Турция).
19 января - рабочий визит в Берлин (Германия). Встреча с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом, переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
23 января - рабочий визит в Тель-Авив (Израиль).
23 января - рабочий визит в Вифлеем (Палестина).
Прошу заметить, не самые спокойные страны
А объективно, ни в одной стране мира он преступником не значится, а наоборот возглавляет список Forbes топ-10 самых влиятельных людей мира 2019 года.
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г-н Волкер,не надо портить ауру зеленскому
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Ээээ. Эта патамушта в його голові "вайна єсчьо нє кончілась". От якби йому чотири повістки прийшлось пережити, він би по іншому заспівав.
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прєзідєнт наросії путін-кончєний пдрас.
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жду зелю в госпитале у раненых бойцов с пирамидкой в качестве подарка
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оно то может и можно, только пока нет технологии производства достаточно вместительного памперса...
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Бубочка, слухай, що тобі розумні люди радять.
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Из Волкера вышел бы вполне приличный президент Украины.
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Конечно, потому что он не пойдет на потерю контроля границы с гумконвоями, кто бы что не зрадил, но "совместные патрули" это наш троянский конь, и наступление по Золотому это следствие чтобы сорвать этот процесс.
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Конечно, не появятся. ***** ж знает, что его патрули начнут просто тихо в кустах отстреливать. Пошел сепар пописать - а кусты заминированными оказались.
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На жаль немає зараз в Украіні особистості, політика такого рівня як Уолкер - розумного , інтелігентного, глибоко і розсудливо мислячого. На його фоні вся ця влада - босота криворізька . Заздрю тихо амерам...
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Как патрулирование с людьми воюющими за мокшу вернет нам территорию?безопасность- мокша патрули на нашей территории,бесконечные хотелки кремля-оккупация!
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Навіть Волкер не зовсім усвідомлює дійсність. "...но насколько я слышал, это полиция,.....- это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины - іїнесколько отличное".
Значну кількість "поліції" рашисти замазували кров'ю, круговою порукою. Відправляли в штурмові групи на аеропорт, Авдіївку. І всі були задіяні в гестапівських облавах на проукраїнських мешканців! З ким патрулювати? З цими?
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Я припускаю, що ми не знаємо усіх ньюансів. Мені не подобається мироточивість Зеленського та його оточення, але Волкер начебто інша річ (хоча до кінця не вірю нікому). Я, наприклад, знаю, що багато луганських поліцейських одразу ж пішли в АТО. Але від того вони не перестають бути луганчанами. Можливо, йдеться про таких. Крім того, не є таємницею, що в ОРДЛО під різними прикриттями на ВСУ працює немало людей, про яких нам, звісно, не розкажуть. Можливо, знову ж таки йдеться про них. Хоча я не розумію як відсіяти й наволоч, яка теж, як не крути, туди потрапить. Ну, хіба що пригощати наволоч якоюсь паленою горілкою, від якої та здохне. Може, на це й розраховано?
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Волкер, загляни ***** в глаза! Ты увидишь как он жаждет мира! Бубочка не даст соврать
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Волкер не двузначно и тонко объявил Зеленского деб*лом ))
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Да нет, как раз наоборот. И, если честно, я пока Волкера не понимаю.
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Чтобы понять Волкера, надо иметь мозги, как у Волкера...
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Про умных-зелю,Волкера-приднестровье,абхазия мошки там уже 30лет официально и с нашивками м/с тобиш миротворцы!но все тупые мы умные!
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Высокосный год и лунная активность, наверно, подействовали на этот бред, как совместное патрулирование, а дальше ...
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***
Било сдєлано ініціірованіє
Про совместноє, плять, патрулірованіє
Путєн вєдь пріказал ініціровать
І совмєстно вокруг патруліровать
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Рецепт не потерять страну и все нажитое непосильным трудом свое имущество прост. Делай противоположное, что предлагает кремлядь.
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Вже і на другому кінці планети це розуміє, а наш Зее-е тіпа не доганяє!
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возьмите дочерей этого гандона путина и выпроводите их в россию.
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