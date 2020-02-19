 Я не вірю, що спільні патрулі з'являться: Путін не схильний до досягнення будь-якої домовленості стосовно Донбасу, - Волкер

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США.А з питань Україні Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Ця ідея – цілком слушний шлях підвищити рівень безпеки, не підважуючи при цьому суверенітет України. І до того ж це – реалістичний шлях, як натиснути на "народні республіки" та їхнє "ополчення", щоб ті дозволили вільний доступ патрулів до всієї території Донбасу", - сказав він.

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За словами дипломата, зараз немає небезпеки визнання Києвом "народних республік".

"Ось що обговорюється зараз. Як відомо, на Донбасі є ці "республіки", є так зване "ополчення"; і ті, й інші підконтрольні Москві. Але окремо від них на цій території функціонує місцева поліція. Я не був на окупованій території, але наскільки я чув, ця поліція (тобто міліція на непідконтрольній території, – ред.) це дійсно місцеві люди. Дуже багато з них були міліціонерами ще до окупації. А отже, визнання їхньої легітимності з боку України – дещо відмінне", - пояснив Волкер.

Він вважає, що сама по собі пропозиція президента України Володимира Зеленського про спільне патрулювання "не позбавлена сенсу - навпаки, вона цілком логічна".

"Але я не вірю, що ці патрулі з’являться. Я не думаю, що Росія, а передусім Путін, нині прихильні до того, щоби досягти будь-якої домовленості щодо Донбасу. Найімовірніший сценарій – що окупація Донбасу продовжиться, Путін буде продовжувати говорити, що "їх там немає", і створюватиме постійні проблеми та тиск на Київ. Ми у США доклали чимало зусиль, щоби зрозуміти наміри Росії, і наш висновок такий: вона не планує нічого змінювати. І це стосується не лише Донбасу", - заявив Волкер.

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