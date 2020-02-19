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 Події, Фоторепортаж
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 Автобус в'їхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

У Житомирській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

ДТП сталася 19 лютого близько 7:15 у районному центрі.

За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, який працював на міському маршруті, рухаючись по вулиці м. Коростень, скоїв зіткнення з електроопорою.

Автобус вїхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція 01

В результаті водій загинув на місці події. Двоє пасажирів транспортного засобу, 56-річна та 63-річний жителі Коростеня, звернулися в місцеву лікарню для надання медичної допомоги. Зараз вони проходять обстеження.

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Автобус вїхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція 02

Поліцейські встановлюють всі причини й обставини події, в тому числі перевіряють інформацію про різке погіршення самопочуття водія.

Автобус вїхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176585
 
 
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Из Одессы в Мариуполь- только поездом! Никаких автобусов. Бо шо-то мор на них пошел...
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если бы не наи гребаные керуны, мужик сидел бы дома на пенсии. а так его пенсии хватит чтобы только подохнуть с голода
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Довели народ до ручки, что в 66 надо работать чтоб не здохнуть с голоду.
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