EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  1491  37
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4569) Росія (26497) Донбас (15344) Волкер Курт (504)

 Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу

Росії не вдасться домогтися контролю над Україною.

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута: їй потрібно, щоб у Києві з’явилася влада, що буде догідливою, послужливою для Москви... Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант - це контроль. Та річ у тім, що цього не станеться!" - сказав він.

Американський дипломат наголосив, що його впевненість заснована на змінах в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер

"Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція та кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І що найголовніше – український народ нині має дуже сильну та чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи", - зазначив Волкер.

"Отже, у нас лишається один варіант: створювати умови для того, щоби Путін сам вирішив, що йому варто піти з України. Це означає – надавати Україні допомогу, посилювати вашу здатність опиратися російській агресії, допомагати Україні ставати сильнішою і демонструвати Росії, що окупація українських територій їй лише шкодить", - зазначив американський чиновник.

Також читайте: Світ має пам'ятати, що Україна прагне повернути Крим, - Волкер

Волкера попросили прокоментувати те, що "Зеленський принципово не називає Росію агресором".

"Я розумію питання, які у вас виникають. Але ви маєте зважати на хід міжнародних переговорів. А з огляду на них, та стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світові, що Україна прагне вирішити конфлікт. Що ви хочете миру, що готові вести переговори, бачите простір для компромісу. Що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув’язненими, що ви дієте дуже проактивно", - відповів Волкер.

Він назвав це "розумною тактикою, бо вона створює запобіжник звинуваченням на адресу України".

"Ви ж чудово знаєте, що є тенденція, особливо у деяких західноєвропейських столицях, звинувачувати Україну, а не Росію. Звинувачувати Київ – це ж простіше, ніж боротися із Москвою. А дії Зеленського не дозволяють цьому відбутися", - пояснив експредставник Держдепартаменту США.

Він вважає, що "Росія і особисто Путін розуміють, як використовувати слабкості противника".

Також читайте: Нового спецпредставника США з питань Донбасу не буде, - Гербст

За словами Волкера, важливо, щоб тактика України "мала межу" і не призводила до поступок Росії.

"Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема – в Україні. Потрібне дуже чітке розуміння того, що має робити Росія для виконання Мінських домовленостей. І у мене є враження, що Київ має таке розуміння", - зазначив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176584
 
 
 Топ коментарі
 
В клубі галубая устріца і його філіалах?
 показати весь коментар
 
Это где именно? На пригожинских ботафермах?)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Приведу цитату из декларации о независимости США, которая стала источником права для конституций демократических государств. Вот она:

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых.

В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье.

Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными.

Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
білоруська журналістка про гнид з українським паспортом

Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 2918
 показати весь коментар
 
 
як не порохобот, так обовязково тему підніме про задній привід
вам там на ботофермі вводять генну модифікацію задньоприводних?
 показати весь коментар
 
 
А що Ви хотіли, якщо "партія" СН - сексі(с). Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 9814
 показати весь коментар
 
" Ето члены моего кружка ... А ето кружки для моего члена !" (С) Аніхдот Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4292
 показати весь коментар
 
 
Это где именно? На пригожинских ботафермах?)
 показати весь коментар
 
 
Проблема сидить в кремле!,и звать эту праблему-*****!
 показати весь коментар
 
 
даже от маленького кацапёнка можно ждать больших неприятностей ...
 показати весь коментар
 
Давайте оберемо Волкера президентом замість нашого недороса.
 показати весь коментар
 
курт теперь не простой чел, а, считай, отставной козы мари барабанщик Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 5711
 показати весь коментар
 
..все правильно говорит г. Волкер..но только вот помощи милитарнай явно маловато, да и санкции очень слабы. не рабоают в полной мере... пора и к эмбарго на энергоресурсы переходить, к рубильнику СВИФТА, к арестам движимости и недвижимости...на Европу. кроме некоторых стран, побывавших в обьятиях чертил залесских, надежд мало, им круасан с маслом важнее всего, и вряд ли они будут московию напрягать сильно, так уж сложилось у них исторически....
 показати весь коментар
 
реакція воїнів ЗСУ на слова Бірюкова

Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 943
 показати весь коментар
 
 
Зебил, ты очень бодро стучиш по клавиатуре, не отдыхая ни секунды, если будешь меньше обливать Президента своим дерьмом то тебе меньше оплаты начислят?
 показати весь коментар
 
 
Так это же ложь. Известный факт что за зе голосовали тыловики и согнанные в ОС всякие нацгвардейцы авакова и разные складские шкуры, а те кто на передке и нулевке все были за Пороха, так что дай Бог АТО будет благодаря этому факту против зеплесени сдающей Украину Х@йлу. Ни один настоящий боец не пойдет поттив Президента после того как он поднял армию.
 показати весь коментар
 
 
известній факт? Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 9668 Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 9668
известній среди бабушек на лавочке у подьезда?
 показати весь коментар
 
 
Ага. Такой же как и *бєць з позивним Червоний* )) каждая бабушка на лавке знает что это самый реальный, авторитетный, смелый и бескомпромисный боец грудью стоящего за слив Украины постоянно служащий на нуле в ОС))))
 показати весь коментар
 
 
Пфффф. "Дайбох" - який? Твій соєвий божок? Не-олігарх у вишиваночці, який патріотичненько організовував для ЗСУ котли, патріотично знищував склади ***********, і патріотично ж крав на замовленнях оборонпрому. І, звичайно, патріотично довів розслідування розстрілів на Майдані до логічного кінця (тобто до втечі виконавців у рашку).
 показати весь коментар
 
Тупой зебил, уже давно опровергнуты твоими сцыкливыми зелеными божками кражи на замовленнях оборонпрому))) расстрелы на Майдане не доводяться до логичного конца за 5 и даже 10 лет, а теперь твой портнов их вообще утопит, не зря ж сцыкун отдал за маршруточников беркутов, склады боеприпасов лично приезжал уничтожать)) котлы устроил Ху@ло который уверял что выйдут бойцы без проблем что для тебя новость))
 показати весь коментар
 
И за хочешь посмотри что действительно говорят на передке про сцыкуна а не твои виртуальные *Червоние*
https://m.youtube.com/watch?v=OaZ-cPhEi0w&feature=share
 показати весь коментар
 
Долго ждать придется пока Украина надоест кремлядям
 показати весь коментар
 
 
к сожалению эта проблема у нас .. и этой проблемой являются минимум 73% народонаселения ...
 показати весь коментар
 
 
Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, Источник: https://censor.net.ua/n3176584
-----------------------
Как дипломатично он заземлил Петю )
 показати весь коментар
 
Та ні, це він дипломатично взяв Клоуна під "локоток" - типу "хороший песик, хороший песик - головне, не сци в хаті".
 показати весь коментар
 
У Волкера больше здравого смысла чем у шмаркли.
 показати весь коментар
 
 
Клоуну роз'ясни "...що проблема не в Україні", бо він дотепер дивиться зачаровано в х.йлівські очі.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору