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 Політика України, Суспільство
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Все про:місцеві вибори (150) Донбас (15344) Волкер Курт (504)

 Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не вірить у можливість проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ЕП".

"Ну як можна провести чесні і вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили і бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори", - підкреслив Волкер.

За його словами, на жодних переговорах Волкер не чув, щоб хтось навіть розглядав можливість провести вибори, поки територія залишається під російською окупацією.

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"Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади з питання Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму з приводу можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах, і це у них виходить дуже впевнено. ... Це ж не вперше у світі відбувається, ми бачили подібні спроби в Боснії, і вони ні до чого доброго не привели. І я підкреслю: я ніколи не чув, щоб такий варіант розглядався Україною", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він наголосив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176580
 
   
 Топ коментарі
 
ЗАТО ВОТ ЭТО ПУЧЕГЛАЗОЕ ЧМО ВИДИТ
Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 6116
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Сівоху знаю, а хто такий Волкер? Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 3847
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Сивоха видит возможность,а Волкер не видит
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Так Сивоха в очечках, вон ниже на фотографии.
Потому и слышит хорошо.
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Президент Украины и президент малоросии Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 3781 Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 6981
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ну так надо в носом в это кое-кого тыкать, чтоб доходило
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Російська окупація...Це словосполучення Главпотєрпєвший навіть вимовити боїться.
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Визначаючи психотип по антропометрії цього представника я приречено шарахаюсь між вченнями Зігмунда Фройда і Чізаре Ломброзо.
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так может говорить трезвый и разумный человек, который знает больше чем таблица умножения до пяти..., но, у нашего президента есть мирный план и таблица умножения ему нафиг не нужна...
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та ніхто не вірить крім порохоботів
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ни один нормальный человек не видит. одни зелёные наркоманы.
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А гундявий без клепки в голові, цього не розуміє!
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ви не відіте а ЗЕленський відіт це в очах Путіна..
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Кокса принять - еще и не то увидишь.
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раз не видит, значит слепой..... а у нас тут все ЗЕрячие.... даже можно сказать с дальнозоркостью.....
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От, лошара, цей Волкер.Що він розуміє в політиці ? У нас найвеличніші політики **********: шмаркля, єрмак і сівоха кажуть, що можна на окупованих територіях вибори проводити.
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як виглядає лицемірство

Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 3377
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Гарні фото, не те що у зєбіла в 2014 році з окупованої горловки в обнімку з сєпарньою.
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а, то це ти кричав: "Слава беркуту!"?
я так і думав
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Ці хлопці на фото пішли потім воювати з роією, ти разом з сівохою підеш патрулювати кордон Україні разом з сєпарньою? Чи ти будеш єднати сєпарів з Українцями? І чуть не забув, на фото не беркута.
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Alter Nator - так перекладається латиницею "кацапський кідарас".
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так, саме так і перекладається
ти дуже освідчений поліглот, я пишаюся, що такі люди як ти, є в нашій країні, ти просто інтелектуальний цвіт нації!
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зебилы поняли так и передайте своему бубочке что вашингтонский обком решил Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 971
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Ви не уявляєте як важко знайти компроміс між госдепом США і КДБ. Але головне закінчити війну в голові, в якій віють протяги і бувають густі тумани, згідно з визначеннями профана в економіці.
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Вы вот это всё ещё б зелёнобутылочным вбили в голову
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Волкер думает больше о безопасности Украины, чем все зеленое дерьмо у власти и то что эту власть выбрало вместе взятые
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Потому что Волкер не боится Путина, а зеленые видят в нем хозяина.
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зато слугі крємля-кловун, єрмак, сівоха-відят.
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Чужинець Волкер прихильніший до України аніж усі зелені разом взяті.
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Волкер,а ты в глаза ***** заглядывал?а вот зеленский заглядывал и увидел там,мир во всем мире!
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МЬІротворець спить і відіт як сепарня хоче легалізувати свій зоопарк.
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Волкер сейчас-самый подходящий президент для Укоаины.
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"Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы" Источник: https://censor.net.ua/n3176580

Повісити це висловлювання пана Волкера перед віслюком замість морквини, щоб воно не казало, що не чуло чи не бачило. Та й перед сивухо-єрмако-арахамійними організмами теж. Йти вже ніхто нікуди не буде, зате й шкоди державі більш не нароблять... може...
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петеботы на Цензоре накинулись на сторонников Зеленского
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Так ты определись. Есть петеботы а есть зелеботы. Почему ты так стыдливо их называеш *сторонники зеленского*. Тогда для симметрии пиши сторонники Порошенко
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нет,это сегодняшняя власть пытаеться управлять (государством)машиной в этом случае
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Почему очевидные вещи озвучивает кто угодно , но только не наши дол...ы во власти ??!!!
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По-моему, Волкер бОльший украинец, чем Вова. Нам бы такого президента.
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Никогда там не будет выборов ни по украинским ни по мордорским законам. Там будет вечное прямое правление руками фунтов-марионеток кремля
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А ти хто такий? В "Камеди клаб" виступав? В 95 Кварталі виступав? В "Рассмеши кідаров коміков" виступав? А "Мама хохотала" хоча б бачив? Ні? А куйлі тоді киздиш? Закінч хоча б циркове училище, а тоді вже будеш щось розказувати зеленим діджейталізаторам.
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Волкер!
Ты не заглянул в газа Путину!
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..передал бы кто Нашему, волею отары тупой ставшему президентом, что договориться с пробитым насквозь идеей восстановления империи любой ценой, президентом залесским, известным еще под позывным *уйло", не удастся никогда!!! лишь "заглядыванием в глаза" в широком понимании этой фразы...Только военная сила, политическая поддержка мировая, санкции повсеместные, а еще лучше эмбарго, полный игнор вне московии, сжатие до мин.-ма экономики......тогда бунты и лобное место для царя уготовано будет Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер - Цензор.НЕТ 4294 ..а оно вроде и сохранилось еще...
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А наша маладая ******* відіт і вибори і пріміреніє, і мір в глазах ворога.
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