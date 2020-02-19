 Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Посол заявив, що, як і раніше, на Донбасі необхідно добитися прогресу щодо дотримання припинення вогню, який щоденно порушується попри зобов'язання сторін, знову підтверджених 9 грудня на саміті лідерів Нормандського формату.

Він сказав, що дотримання режиму "тиші" треба забезпечити вздовж усієї лінії зіткнення.

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"У цьому зв'язку я шкодую через бойові зіткнення, які відбулися сьогодні, внаслідок яких загинула одна людина і ще декілька зазнали поранення, і зокрема, я закликаю озброєнні сепаратистські угрупування утримуватися від будь-якої провокації для того, аби уникнути воєнного загострення на місцях", - наголосив де Рів'єр.

Дипломат заявив, що Франція закликає усі сторони виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, а Росію закликає використати її вплив на сепаратистів, аби добитися повного втілення Мінських угод в інтересах цивільного населення, яке сьогодні опинилося у пастці між важким озброєнням і мінами.

Він сказав, що Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі.