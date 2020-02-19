EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  566  25
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26497) Франція (863) Радбез ООН (359)

 Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр

Постійний представник Франції при Організації Об'єднаних Націй Ніколя де Рів'єр закликає Росію використати свій вплив на підконтрольних бойовиків з метою виконання Мінських угод.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Посол заявив, що, як і раніше, на Донбасі необхідно добитися прогресу щодо дотримання припинення вогню, який щоденно порушується попри зобов'язання сторін, знову підтверджених 9 грудня на саміті лідерів Нормандського формату.

Він сказав, що дотримання режиму "тиші" треба забезпечити вздовж усієї лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять країн ЄС у Радбезі ООН виступили із заявою на підтримку України

"У цьому зв'язку я шкодую через бойові зіткнення, які відбулися сьогодні, внаслідок яких загинула одна людина і ще декілька зазнали поранення, і зокрема, я закликаю озброєнні сепаратистські угрупування утримуватися від будь-якої провокації для того, аби уникнути воєнного загострення на місцях", - наголосив де Рів'єр.

Дипломат заявив, що Франція закликає усі сторони виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, а Росію закликає використати її вплив на сепаратистів, аби добитися повного втілення Мінських угод в інтересах цивільного населення, яке сьогодні опинилося у пастці між важким озброєнням і мінами.

Він сказав, що Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176578
 
 
 Топ коментарі
 
Только у Рашки не *свое влияние* как это стыдливо называет Франция, а прямое и непосредственное командование!!
 показати весь коментар
 
А призвать до полного вывода расеянских войск слабо?
 показати весь коментар
 
Ну, лягушатники, пардон, петухи, гальские, они всегда ожидают. В Первую Мировую ожидали парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Во Вторую Мировую, с криком "ГАНС МЫ СДАЮМСУУУУ" ожидали освобождения от парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Ну, а потом важно надув щёки примазались к разделу Германии. Теперь ожидают.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Французький шлях до миру - це хранцузька любофф Пуйла з Зєйлом.
 показати весь коментар
 
 
Только у Рашки не *свое влияние* как это стыдливо называет Франция, а прямое и непосредственное командование!!
 показати весь коментар
 
 
А призвать до полного вывода расеянских войск слабо?
 показати весь коментар
 
 
Ну, лягушатники, пардон, петухи, гальские, они всегда ожидают. В Первую Мировую ожидали парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Во Вторую Мировую, с криком "ГАНС МЫ СДАЮМСУУУУ" ожидали освобождения от парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Ну, а потом важно надув щёки примазались к разделу Германии. Теперь ожидают.
 показати весь коментар
 
 
Призиви,призиви і нічого більше,бо в Франції такий же президент,як і його товариш путін.
 показати весь коментар
 
Последователи Петена ждут мира между наследником хохловаты и потомком нквдшников.
 показати весь коментар
 
Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН, Мирконт ООН) - військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.
 показати весь коментар
 
 
Як може бути повернення до того, чого ніколи не було?
 показати весь коментар
 
Очікуйте, очікуйте. Не забувайте періодично "Занято" кричати і воду спускати, а коли виб'ють двері - повернутися і нагнутися.
 показати весь коментар
 
Макрон продался Уйлу. Гнать надо и Францю и Германию из Минска!
Хотите мира, усиливайте санкции! Нет? Тогда не 314!
 показати весь коментар
 
Все войны в Европе, перераставшие затем в мировые всегда начинала троица - Франция, Германия и Рашка.
Они между собою трахались, женились, срались и воевали.. А страдала от этих
ихних "связей" вся Европа и большая половина мира Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр - Цензор.НЕТ 5005
 показати весь коментар
 
 
Это адресовано расейским бармалеям!?ссыкливые лягушатники
 показати весь коментар
 
Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе Источник: https://censor.net.ua/n3176578

А невже був такий період за ці 6 років? Чи з Франції щось інше бачать, а ніж українці в Україні?
 показати весь коментар
 
 
После откровенной атаки противника, возникло несколько соображений, которые имеет смысл обсудить, и снова посыпались вопросы, ответы на которые мы давно откладывали. Ну что же, время пришло.

Итак, по характеру утреннего наступления, можно сделать вывод о том, что это было не спонтанное обострение, которое иногда случается на фронте, а заранее и хорошо спланированная операция. То есть, противник начал с артподготовки, а потом перешел в наступление. Пока - не очень большими силами, чтобы понять, насколько нынешняя власть уже развалила оборону на «передке». Это называется «разведка боем».

Если бы оборона провалилась, то в образовавшуюся брешь двинулись бы уже другие силы, которые там концентрируются уже несколько месяцев, под присмотром российского ОБСЕ.

Очевидно, что если эта бригада, которая называет себя властью, будет действовать в таком же духе, то подобные операции будут проводиться именно до тех пор, пока не образуется этот самый прорыв, после чего можно будет развивать наступления по планам, разработанным в Генштабе МО РФ.

Там уже давно поняли, что военно-политическое руководство Украины не имеет воли ни к победе, ни даже к обороне своей территории. Но пока все держится на армии, которая может сделать «козью морду» как агрессору, так и «интеграторам».

Собственно говоря, сегодня мы увидели, что все вот эти переговоры и сивохины планы это - антиконституционная деятельность, направленная на утрату суверенитета и территории Украины. То есть, все эти планы не имеют в своем составе никаких интересов Украины, и прямо противоречат конституции.
 показати весь коментар
 
 
Независимая Украина до сих пор существует только благодаря армии, которую с полного нуля заново отстроили Порох, Пастор, и их соратники. Героям слава !
 показати весь коментар
 
 
Сцикливый Макрон лижет путькину дупу. Чувствуется монастырское воспитание монахи капуцины известно как мальчиков воспитывают.
 показати весь коментар
 
Нехай Франція переймається російськими нацистами в себе
 показати весь коментар
 
Самая ссыкливая, самая позорная нация в Европе. После Генриха IV во власти у Франции - .
дураки, трусы, самодуры и самохвалы. Де Голль -"освободитель" Парижа Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр - Цензор.НЕТ 427?
Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр - Цензор.НЕТ 9558
 показати весь коментар
 
С таким лидером Франции как Макарон и ЕС может скоро прийти полная ",ОПА"
Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр - Цензор.НЕТ 399
 показати весь коментар
 
 
Стійкий мир буде лише тоді, коли війська РФ будуть за порєбріком.
 показати весь коментар
 
 
Чавіть фуйла. Буде вам і нам, і всьому світові мир
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору