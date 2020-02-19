 Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Посол заявив, що, як і раніше, на Донбасі необхідно добитися прогресу щодо дотримання припинення вогню, який щоденно порушується попри зобов'язання сторін, знову підтверджених 9 грудня на саміті лідерів Нормандського формату.
Він сказав, що дотримання режиму "тиші" треба забезпечити вздовж усієї лінії зіткнення.
"У цьому зв'язку я шкодую через бойові зіткнення, які відбулися сьогодні, внаслідок яких загинула одна людина і ще декілька зазнали поранення, і зокрема, я закликаю озброєнні сепаратистські угрупування утримуватися від будь-якої провокації для того, аби уникнути воєнного загострення на місцях", - наголосив де Рів'єр.
Дипломат заявив, що Франція закликає усі сторони виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, а Росію закликає використати її вплив на сепаратистів, аби добитися повного втілення Мінських угод в інтересах цивільного населення, яке сьогодні опинилося у пастці між важким озброєнням і мінами.
Він сказав, що Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі.
Хотите мира, усиливайте санкции! Нет? Тогда не 314!
Они между собою трахались, женились, срались и воевали.. А страдала от этих
ихних "связей" вся Европа и большая половина мира
А невже був такий період за ці 6 років? Чи з Франції щось інше бачать, а ніж українці в Україні?
Итак, по характеру утреннего наступления, можно сделать вывод о том, что это было не спонтанное обострение, которое иногда случается на фронте, а заранее и хорошо спланированная операция. То есть, противник начал с артподготовки, а потом перешел в наступление. Пока - не очень большими силами, чтобы понять, насколько нынешняя власть уже развалила оборону на «передке». Это называется «разведка боем».
Если бы оборона провалилась, то в образовавшуюся брешь двинулись бы уже другие силы, которые там концентрируются уже несколько месяцев, под присмотром российского ОБСЕ.
Очевидно, что если эта бригада, которая называет себя властью, будет действовать в таком же духе, то подобные операции будут проводиться именно до тех пор, пока не образуется этот самый прорыв, после чего можно будет развивать наступления по планам, разработанным в Генштабе МО РФ.
Там уже давно поняли, что военно-политическое руководство Украины не имеет воли ни к победе, ни даже к обороне своей территории. Но пока все держится на армии, которая может сделать «козью морду» как агрессору, так и «интеграторам».
Собственно говоря, сегодня мы увидели, что все вот эти переговоры и сивохины планы это - антиконституционная деятельность, направленная на утрату суверенитета и территории Украины. То есть, все эти планы не имеют в своем составе никаких интересов Украины, и прямо противоречат конституции.
дураки, трусы, самодуры и самохвалы. Де Голль -"освободитель" Парижа ?