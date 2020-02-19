 Припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою наших територій, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, бо це для нас дуже болюче питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", - наголосив Данілов.
За його словами, припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою територій для нашої країни.
"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що ми будемо поступатися своїми територіями або своїм суверенітетом. Ми не поступимося жодним метром української землі. Ми мусимо зробити так, щоб наші прикордонники стали на український кордон, щоб відбулися вибори за українськими законами і на українській території", - зазначив Данілов.
А почему же она не заканчивается?
С армией нужно срочно что-то делать. И зеля старается, на днях похоронил ракетную программу. Но работы у него еще много.
Сегодня мы уже знаем, как на переговорах в Минске Путин угрожал Порошенко "раздавить войско Украины". Президент Франции Француа Олланд описал в своей книге, как Порошенко и Путин кричали друг на друга. Как Порошенко "неотступно защищал интересы Украины".
Как путин удивил всех тем, что после изнуряющих переговоров в какой-то момент сказал, что ему надо выйти поговорить с кем-то из своих, а потом оказалось, он спит в соседней комнате "на широкой кровати", пока Меркель, Олланд и Порошенко задремали в своих креслах.
Именно в те дни Порошенко сумел показать Западу истинное лицо кремлевского карлика. Порошенко просто перетянул посредников в ходе переговоров на сторону Украины. По воспоминаниям Олланда, Меркель в какой-то момент разозлилась и пригрозила Путину полной международной изоляцией, после чего тот и пошел на уступки. Порошенко чисто дипломатически переиграл противника.
Вот это талант дипломата, который необходим Президенту страны.
Но это все было бы невозможно, если бы Украинская Армия не продемонстрировала стойкость в Дебальцево. Переговоры не возможны, когда одна из сторон разгромлена. Путин на переговорах сразу начал с того, что ЗСУ конец и Порошенко должен подписать капитуляцию. Меркель несколько раз спросила Порошенко - способна ли наша армия продолжать борьбу? Иначе переговоры теряют смысл. Именно в те дни 11-12 февраля нашей стране была необходима стойкость армии. И армия не подвела. Армия дала своему Главнокомандующему время, настучала врагу, а когда он добился подписей, быстро отступила на тыловые позиции.
Россия уложила 1 тыс своих военных за "котел с 8 тыс украми". В котором украинцев не оказалось.
Порошенко провел нас по лезвию ножа и победил.
Джон Смит, 18 февраля 2019 г.
https://emiliozk.livejournal.com/2594379.html
Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського виконати обіцянку і повернути українські підрозділи на позиції, які були втрачені унаслідок так званого "розведення військ".
Про це заявив на брифінгу у Верховній Раді співголова фракції Артур Герасимов, трансляцію вів "Прямий".
"Європейська солідарність" звертається до Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в рамках так званого розведення.
І вимагаємо від Зеленського терміново виконати його власну обіцянку, що у разі загострення, війська будуть повернуті на позиції.
Крім цього ми звертаємося до влади з вимогою терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на зібраному з цього приводу засіданні обговорити цю ситуацію з наступом російських окупаційних військ на наші позиції.
Також звертаємось до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів - Німеччина, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх підсилити.
Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі.
Ми всі чули, що пан Зеленський побачив мир в очах Путіна.
Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна - війна.
І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій", - заявив Артур Герасимов.
видео -- https://youtu.**************
Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (уволился из-за Бубачки прошлой осенью) оценил вероятность запуска совместных патрулей в ОРДЛО и проведения там местных выборов на неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, такие шаги должны быть, но только при условии, что это не приведет к легализации террористических группировок. А это в ближайшее время маловероятно.
О совместном патрулировании Волкер высказался так: «Здесь действительно надо соблюдать осторожность, чтобы ни в какой форме не было даже частичного признания "народных республик". Им не место на территории Украины, и они должны исчезнуть. Но насколько мне известно, сейчас такой опасности нет», - передает «Европейская правда».
Он добавил, что на Донбассе есть «республики», есть так называемое «ополчения». Но и те, и другие подконтрольны Москве. Но, по его мнению, часть милиции в ОРДЛО - «это действительно местные люди». И те, которые служили в тех городах еще до 2014 года вполне могут войти в новые гипотетические патрули. Поскольку с ними ситуация «несколько иная».
И тут Волкер поддержал позицию Зеленского о полицейском патрулировании «под зонтиком» ОБСЕ. Таким образом будет убрана возможность поставить под сомнение суверенитет Украины. Но в ближайшем будущем, по мнению Волкера эти патрули не появятся. Потому что Кремль и дальше склонен давить на Киев.
В ту же проблему упирается и вопрос проведения местных выборов. «Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы», - сказал Волкер.
petrimazepa.com
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7. Создание в структуре МВД подразделений для осуществления совместного патрулирования.
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https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/06/140620_ru_s_ukraine_poroshenko_ceasefire
видел ролик где курицы обосрали парня за вопрос рос. блогерше чей крым, а мусора приехали, поставили его на колени и поволокли. И да, это не в москве было.....
Я ж правильно розумію, що триндьож двох жіночок в Інтернеті - це загроза життю ЗЕ.....
А обстріл бійців біля Золотого з артилерії крупного калібра - це "провокація"?
Настасья
Правда сказал бы из-за кого вот это вот все вот, было бы гораздо лучше.
Порохоботы настаивают, нет просто требуют, чтобы отступали до Львова.
А как же вы Донбасс освобождать собрались, там до границы с паребриком под две сотни километров будет?
Нечитаемый ник под прокси.
Хоча воно, навіть коли зрозуміє хоч щось, буде робити вигляд, що воно повний дибілєт.
Про зелених (в Україні)
Протягом останніх півроку я багато разів писав, що, за моїми спостереженнями, Путін ні про що із Зеленським домовлятися не буде - «масть» не та. Тобто, якісь формальні доброзичливі жести про людське (європейське) око робитимуться, але, в основному, тактика буде «пінкамі под шконку».
Найприкріше - ця лінія повністю себе виправдовує:
1)Янелох письмово підтвердив готовність застосувати формулу Штайнмаєра, практична реалізація якої може стати катастрофою для України;
2)санкціонував відведення військ попри те, що вогонь з другого боку так і не припинили (а це було першочерговою умовою);
3)продовжив переговори про розведення не зважаючи, що перший етап не дав жодного ефекту, людей на ділянках розведення гине більше, ніж раніше, а російські найманці, всупереч усім домовленостям, зайняли позиції, залишені ЗСУ;
4) Зеленський після обіцянок розміняти полонених по формулі «всіх на всіх» погодився на абсолютно несиметричний і несправедливий обмін, нав'язаний йому РФ, хоча нічого, крім рейтинга, чинити так його не змушувало;
5) вигідні тільки Росії місцеві вибори на окупованих територіях разом із рештою України стали програмним пунктом діяльності зовнішньополітичного відомства і більше з додатковими умовами (зокрема, щодо українського контролю за кордоном) не пов'язуються. Більше того, Зеленський сьогодні вже готовий навіть на «спільний контроль» (що є повною нісенітницею), але Росія не погоджується навіть на це.
Іншими словами, метод силового тиску Путіна на Янелоха повністю себе виправдовує. Нинішнє загострення на фронті - черговий крок у цьому напрямку.
Знаєте, втрати людських життів ще можна якось пояснити, коли мова йде про захист суверенітету своєї країни. Але віддавати їх, коли цим суверенітетом торгують, та ще й задешево - до сказу прикро.
Це ж ні радіо в авто, ні новини, ні ящик вдома у вечір.... пздц ужас...
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
Втрата яких територій??? Ціна миру - це втрата незалежності Україною. Тобто втрата не території, а цілої країни. Причому ніхто цього не приховує. ***** та Ко, про це говорять прямо і відверто. Так хто ж ви зелені?
лоховвойска. Мы наступаем?
Победой, истребив врага , как минимум до наших границ .
Все остальные варианты будут не окончанием , а проигрышем войны .
ТАТЫШО?! а как же это?
"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение сил в районе Золотого
Вот так..... При порохне уроде и воре хоть понемногу отжимали..... Пришел сопля безхребетная - теряем!!!