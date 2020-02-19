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 Політика України
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Все про:заява (125) Радбез ООН (359)

 П'ять країн ЄС у Радбезі ООН виступили із заявою на підтримку України

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща після засідання Ради безпеки ООН виступили із заявою на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новое время".

"Ми, країни ЄС, дійсні члени Ради безпеки ООН - Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща - повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України згідно з її міжнародно визнаними кордонами", - йдеться в заяві.

Країни також засудили анексію Криму Росією і дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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У документі також зазначається, що Росія здійснює фінансову і військову підтримку "Л/ДНР", чим порушує фундаментальні принципи міжнародного права. В результаті цього 3,5 мільйона осіб на Донбасі потребують гуманітарної допомоги і захисту.

У заяві також наголошується, що результати саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають бути основою подальшого вирішення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом наступу бойовиків на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176576
 
   
 Топ коментарі
 
Зате Ара Хам і Я ще не зрозумів хто винен в цьому, як і Брехун оманський.
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Дремлет притихший северный город..
Вже догорают стены кремля..
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не 5 з 15-ти, а більше. Ці пятеро - лише члени ЄС в РБ ООН. А там в складі Радбезу є ще не члени ЄС, які нас гарантовано підтримують і вчора таки підтримали: США, Великобританія, Домініканська республіка, і навіть ними перелік не вичерпується.
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Зате Ара Хам і Я ще не зрозумів хто винен в цьому, як і Брехун оманський.
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В Раді Безпеки ООН лише 15 країн: 5 постійних і 10 змінних (змінюються щодва роки). Литва наразі в ці 15 не входить.
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Но Польши тоже нет в Совете безопасности ООН, но тут они есть.
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Польща є зараз у Раді Безпеки, телепню.
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Нахрена??? Арахамія із Зеленським та Сівохою шукають підстави звинуватити власних вояків, а вони стають на нашу сторону?
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А шмаркля що думає? Точно, пазваніть в.в. .уйлу і утачніть пазіцию.
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От що чудодійна зупинка будівництва ПП-2 робить!
Слава держдепу!)))
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Итальяшки и вся прочая греческо-балканская сволочь...
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Нас підтримують лише 5!? А що решта? Це катастрофа! Це розгром на дипломатичному фронті! Вітаю, зебільня, ви зробили це разом!
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